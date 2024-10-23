Tuyển Điện/ điện tử/ điện lạnh CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP VÀ CÔNG NGHỆ VPTECH VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Điện/ điện tử/ điện lạnh Tại CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP VÀ CÔNG NGHỆ VPTECH VIỆT NAM
Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: Hoài Đức
Mô Tả Công Việc Điện/ điện tử/ điện lạnh Với Mức Lương Thỏa thuận
- Cài đặt ứng dụng và kết nối cho máy in tem nhãn.
- Tư vấn, hỗ trợ cho khách hàng về kỹ thuật và chức năng của sản phẩm.
- Tiếp nhận và xử lý các trường hợp liên quan đến phần mềm sản phẩm...
- Hỗ trợ nhân viên bán hàng về kỹ thuật.
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Giới tính: Nam. Độ tuổi: 1995-2002
- Tốt nghiệp trung cấp trở lên
- Có kinh nghiệm trọng kỹ thuật lắp đặt máy in là lợi thế
Tại CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP VÀ CÔNG NGHỆ VPTECH VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì
- Được hướng dẫn, đào tạo tính năng máy in
- Linh động thời gian nếu ứng viên muốn làm parttime
- Lương thưởng thỏa thuận theo trình độ
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP VÀ CÔNG NGHỆ VPTECH VIỆT NAM
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
