Tuyển Nhân Viên Kỹ Thuật Phần Mềm thu nhập Thoả thuận Toàn thời gian tại Hà Nội

CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP VÀ CÔNG NGHỆ VPTECH VIỆT NAM
Ngày đăng tuyển: 26/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 03/11/2024
CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP VÀ CÔNG NGHỆ VPTECH VIỆT NAM

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Tại CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP VÀ CÔNG NGHỆ VPTECH VIỆT NAM

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Hoài Đức

Mô Tả Công Việc Với Mức Lương Thỏa thuận

- Cài đặt ứng dụng và kết nối cho máy in tem nhãn.
- Tư vấn, hỗ trợ cho khách hàng về kỹ thuật và chức năng của sản phẩm.
- Tiếp nhận và xử lý các trường hợp liên quan đến phần mềm sản phẩm...
- Hỗ trợ nhân viên bán hàng về kỹ thuật.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Giới tính: Nam. Độ tuổi: 1995-2002
- Tốt nghiệp trung cấp trở lên
- Có kinh nghiệm trọng kỹ thuật lắp đặt máy in là lợi thế

Tại CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP VÀ CÔNG NGHỆ VPTECH VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

- Được hướng dẫn, đào tạo tính năng máy in
- Linh động thời gian nếu ứng viên muốn làm parttime
- Lương thưởng thỏa thuận theo trình độ

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP VÀ CÔNG NGHỆ VPTECH VIỆT NAM

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP VÀ CÔNG NGHỆ VPTECH VIỆT NAM

CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP VÀ CÔNG NGHỆ VPTECH VIỆT NAM

Quy mô: 10 - 24 Nhân viên
Địa điểm: Số 1 ngõ 250/51 đường Kim Giang, Phường Đại Kim, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

