Tuyển Nhân Viên Kỹ Thuật Phần Mềm thu nhập Thoả thuận Toàn thời gian tại Hà Nội

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Hoài Đức

Mô Tả Công Việc Với Mức Lương Thỏa thuận

- Cài đặt ứng dụng và kết nối cho máy in tem nhãn.

- Tư vấn, hỗ trợ cho khách hàng về kỹ thuật và chức năng của sản phẩm.

- Tiếp nhận và xử lý các trường hợp liên quan đến phần mềm sản phẩm...

- Hỗ trợ nhân viên bán hàng về kỹ thuật.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Giới tính: Nam. Độ tuổi: 1995-2002

- Tốt nghiệp trung cấp trở lên

- Có kinh nghiệm trọng kỹ thuật lắp đặt máy in là lợi thế

Tại CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP VÀ CÔNG NGHỆ VPTECH VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

- Được hướng dẫn, đào tạo tính năng máy in

- Linh động thời gian nếu ứng viên muốn làm parttime

- Lương thưởng thỏa thuận theo trình độ

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP VÀ CÔNG NGHỆ VPTECH VIỆT NAM

