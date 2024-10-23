Tuyển Dược/Y tế/Sức khoẻ/Công nghệ sinh học Công ty cổ phần nghiên cứu và phát triển y tế Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu

Mức lương 10 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Số 113 Hoàng Văn Thái, Thanh Xuân

Mô Tả Công Việc Dược/Y tế/Sức khoẻ/Công nghệ sinh học Với Mức Lương 10 - 15 Triệu

Tiếp nhận thông tin, tư vấn và giải đáp các thắc mắc của khách hàng về các vấn đề liên quan tới sản phẩm, giúp khách hàng hài lòng về chất lượng của các sản phẩm do Công ty cung cấp và dịch vụ hỗ trợ của Công ty; Khảo sát hiện trường phục vụ cho việc lắp đặt các thiết bị do công ty cung cấp; Chủ động trong việc vận chuyển, bàn giao, lắp đặt các máy móc thiết bị, vật tư tiêu hao. Đồng thời, hướng dẫn sử dụng và chuyển giao kỹ thuật cho nhân viên các khoa/ phòng chức năng của đơn vị sử dụng (bệnh viện, phòng khám…). Theo dõi và lập kế hoạch kiểm tra, bảo dưỡng định kỳ trang thiết bị. Khắc phục các sự cố kịp thời trong quá trình sử dụng trang thiết bị, liên quan đến cài đặt, vận hành, và ứng dụng các sản phẩm được phân công, phụ trách; Sửa chữa, bảo trì các máy móc, trang thiết bị y tế, vật tư tiêu hao cho các đơn vị sử dụng (bệnh viện, phòng khám …); Chủ động nghiên cứu về kỹ thuật, tham gia các khóa đào tạo do công ty/ hãng tổ chức đối với các sản phẩm do công ty phân phối, để nâng cao chuyên môn và đáp ứng nghiệp vụ trong công việc. Đọc và dịch tài liệu kỹ thuật cho các sản phẩm thiết bị y tế do công ty cung cấp; Hỗ trợ các phòng ban khác khi có yêu cầu. Thực hiện các công việc, nhiệm vụ khác do Quản lý phân công nhằm hỗ trợ cho công việc chung của nhóm sản phẩm và sự phát triển của Công ty;

Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Cao đẳng, Đại học trở lên các ngành như Điện tử y sinh, Điện tử viễn thông, Điện - Điện tử; Ưu tiên giao tiếp và đọc dịch tài liệu tiếng Anh. Ưu tiên có kinh nghiệm từ 02 năm trở lên ở vị trí tương đương về service, lắp đặt thiết bị y tế; (chấp nhận đào tạo nếu chưa có KN) Chịu được áp lực công việc và định hướng gắn bó lâu dài với Công ty; Chủ động, sẵn sàng học hỏi và có tư duy tích cực, sáng tạo. Có thể làm việc độc lập hoặc làm việc theo nhóm. Có thể đi công tác theo kế hoạch hoặc điều động đột xuất của ban lãnh đạo.

Tại Công ty cổ phần nghiên cứu và phát triển y tế Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

Lương net: thỏa thuận theo năng lực; Công ty đóng Bảo hiểm xã hội 100%; Lương thưởng theo hiệu quả kinh doanh, 12 ngày phép năm; Các khoản phúc lợi khác: sinh nhật, ốm đau, cưới hỏi, sinh con, người thân ốm, hiếu, hỉ, ngày Lễ Tết…; Các chế độ theo Luật lao động hiện hành và các phúc lợi theo quy định của Công ty. Môi trường làm việc thân thiện, chuyên nghiệp; Cơ hội được học hỏi, tham gia các khóa đào tạo nâng cao kỹ năng và chuyên môn do công ty và các hãng sản xuất tổ chức.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty cổ phần nghiên cứu và phát triển y tế Việt Nam

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.