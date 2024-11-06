Tuyển Nhân Viên Kỹ Thuật thu nhập 10 - 15 triệu Toàn thời gian tại Hồ Chí Minh

Mức lương 10 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 103/18, Đường Nguyễn Kim Cương, ấp 9, Tân Thạnh Đông, Củ Chi

Mô Tả Công Việc Với Mức Lương 10 - 15 Triệu

- Nhân viên kỹ thuật pha màu làm trực tiếp tại xưởng.

- Pha màu theo đúng quy trình pha chế màu, thử màu mới, xác nhận màu thực tế và làm mẫu.

- Trộn pha màu sơn theo đúng tỷ lệ và yêu cầu của Trưởng Phòng Kỹ Thuật.

- Xây dựng công thức về tỷ lệ pha màu.

- Chịu trách nhiệm về độ chuẩn và chất lượng của màu sơn đã pha.

- Kiểm tra đầy đủ về số lượng, chất lượng vật tư nguyên liệu trước và trong quá trình thực hiện.

- Ghi chép đầy đủ thông số, yêu cầu với việc pha màu.

Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Chưa có kinh nghiệm được đào tạo, có kinh nghiệm được ưu tiên.

- Có hiểu biết về pha màu bằng tay, biết xây dựng, điều chỉnh công thức pha màu.

- Có sức khỏe tốt, chăm chỉ, kiên trì, có ý thức kỷ luật.

-Tốt nghiệp từ trung cấp trở lên

Tại CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI MỰC IN HOA MAY Thì Được Hưởng Những Gì

- Mức lương : Cao nhất cùng vị trí – trong ngành.

- Được đóng BHXH, BHYT, BHTN theo quy định của Nhà nước.

- Thưởng Lễ Tết, tăng lương theo hiệu quả công việc.

- Có lương tháng thứ 13 theo quy định của Công ty.

- Được nghỉ ngày chủ nhật và các ngày Lễ theo quy định.

- Được tham gia các hoạt động ngoại khóa: văn nghệ, thể thao, du lịch của Công ty

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI MỰC IN HOA MAY

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin