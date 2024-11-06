Tuyển Nhân Viên Kỹ Thuật thu nhập 10 - 15 triệu Toàn thời gian tại Hồ Chí Minh

Tuyển Nhân Viên Kỹ Thuật thu nhập 10 - 15 triệu Toàn thời gian tại Hồ Chí Minh

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI MỰC IN HOA MAY
Ngày đăng tuyển: 06/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 17/11/2024
CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI MỰC IN HOA MAY

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Tại CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI MỰC IN HOA MAY

Mức lương
10 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: 103/18, Đường Nguyễn Kim Cương, ấp 9, Tân Thạnh Đông, Củ Chi

Mô Tả Công Việc Với Mức Lương 10 - 15 Triệu

- Nhân viên kỹ thuật pha màu làm trực tiếp tại xưởng.
- Pha màu theo đúng quy trình pha chế màu, thử màu mới, xác nhận màu thực tế và làm mẫu.
- Trộn pha màu sơn theo đúng tỷ lệ và yêu cầu của Trưởng Phòng Kỹ Thuật.
- Xây dựng công thức về tỷ lệ pha màu.
- Chịu trách nhiệm về độ chuẩn và chất lượng của màu sơn đã pha.
- Kiểm tra đầy đủ về số lượng, chất lượng vật tư nguyên liệu trước và trong quá trình thực hiện.
- Ghi chép đầy đủ thông số, yêu cầu với việc pha màu.

Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Chưa có kinh nghiệm được đào tạo, có kinh nghiệm được ưu tiên.
- Có hiểu biết về pha màu bằng tay, biết xây dựng, điều chỉnh công thức pha màu.
- Có sức khỏe tốt, chăm chỉ, kiên trì, có ý thức kỷ luật.
-Tốt nghiệp từ trung cấp trở lên

Tại CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI MỰC IN HOA MAY Thì Được Hưởng Những Gì

- Mức lương : Cao nhất cùng vị trí – trong ngành.
- Được đóng BHXH, BHYT, BHTN theo quy định của Nhà nước.
- Thưởng Lễ Tết, tăng lương theo hiệu quả công việc.
- Có lương tháng thứ 13 theo quy định của Công ty.
- Được nghỉ ngày chủ nhật và các ngày Lễ theo quy định.
- Được tham gia các hoạt động ngoại khóa: văn nghệ, thể thao, du lịch của Công ty

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI MỰC IN HOA MAY

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Báo cáo tin tuyển dụng
Báo cáo tin tuyển dụng: Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo, hãy phản ánh với chúng tôi.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI MỰC IN HOA MAY

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI MỰC IN HOA MAY

Quy mô: 10 - 24 Nhân viên
Địa điểm: 197/42/43 Đường Thạnh Lộc 15, Khu Phố 3C, Phường Thạnh Lộc, Quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

Chia Sẻ Tin Với Bạn Bè

Sao chép đường dẫn
https://job3s.ai/viec-lam-tuyen-nhan-vien-ky-thuat-thu-nhap-10-15-trieu-toan-thoi-gian-tai-ho-chi-minh-job243378
Mạng xã hội

Tải ngay app tìm việc job3s.ai

Tải app Tải app
Tải app

Việc làm cùng ngành nghề

Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Đầu Tư HBR Holdings
Tuyển Quản Lý Chất Lượng thu nhập 18 - 25 triệu Toàn thời gian tại Hà Nội
Công Ty Cổ Phần Đầu Tư HBR Holdings
Hạn nộp: 01/01/2025
Hà Nội Đã hết hạn 18 - 25 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN SƠN 5M
Tuyển Quản Lý Chất Lượng thu nhập 12 - 18 triệu Toàn thời gian tại Hà Nội
CÔNG TY CỔ PHẦN SƠN 5M
Hạn nộp: 01/01/2025
Hà Nội Đã hết hạn 12 - 18 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH BỆNH VIỆN QUỐC TẾ VINEYES
Tuyển Quản Lý Chất Lượng thu nhập 10 - 12 triệu Toàn thời gian tại Hồ Chí Minh
CÔNG TY TNHH BỆNH VIỆN QUỐC TẾ VINEYES
Hạn nộp: 29/12/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 10 - 12 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Bao Bì Nhựa Thái Dương
Tuyển Trưởng Nhóm thu nhập Thoả thuận Toàn thời gian tại Bình Dương
Công Ty TNHH Bao Bì Nhựa Thái Dương
Hạn nộp: 31/01/2025
Bình Dương Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 4 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT VÀ CÔNG NGHỆ NHỰA PHA LÊ Pro Company
Tuyển Trưởng Phòng QA thu nhập Thoả thuận Toàn thời gian tại Hải Phòng
CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT VÀ CÔNG NGHỆ NHỰA PHA LÊ Pro Company
Hạn nộp: 29/12/2024
Hải Phòng Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ XÂY DỰNG E&C
Tuyển Trưởng Nhóm thu nhập 20 - 30 triệu Toàn thời gian tại Hồ Chí Minh
CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ XÂY DỰNG E&C
Hạn nộp: 29/12/2024
Hồ Chí Minh Long An Đã hết hạn 20 - 30 triệu Kinh nghiệm: 5 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Thời Trang G&G Việt Nam
Tuyển QA Manager thu nhập Thoả thuận Toàn thời gian tại Đồng Nai
Công ty TNHH Thời Trang G&G Việt Nam
Hạn nộp: 31/01/2025
Đồng Nai Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN THIÊN Á
Tuyển Quản Lý thu nhập Thoả thuận Toàn thời gian tại Hà Nội
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN THIÊN Á
Hạn nộp: 29/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH SX TM DV Tân Tường Khang
Tuyển Nhân Viên QC thu nhập 8.2 - 14 triệu Toàn thời gian tại Bình Dương
Công ty TNHH SX TM DV Tân Tường Khang
Hạn nộp: 26/12/2024
Bình Dương Đã hết hạn 8.2 - 14 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ A&B VIỆT NAM
Tuyển Nghiên Cứu Phát Triển Sản Phẩm thu nhập 15 - 20 triệu Toàn thời gian tại Hồ Chí Minh
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ A&B VIỆT NAM
Hạn nộp: 26/12/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 15 - 20 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng khu vực

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU THƯƠNG MẠI PHÚC HƯNG
Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU THƯƠNG MẠI PHÚC HƯNG làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 20 Triệu
CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU THƯƠNG MẠI PHÚC HƯNG
Hạn nộp: 16/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 30 ngày để ứng tuyển 10 - 20 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH iMarket Việt Nam - Chi Nhánh Hồ Chí Minh
Tuyển Trưởng phòng chăm sóc khách hàng Công ty TNHH iMarket Việt Nam - Chi Nhánh Hồ Chí Minh làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 80 - 100 Triệu
Công ty TNHH iMarket Việt Nam - Chi Nhánh Hồ Chí Minh
Hạn nộp: 16/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 30 ngày để ứng tuyển 80 - 100 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Kinderworld International Group
Tuyển Cloud Engineer Kinderworld International Group làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Từ 450 USD
Kinderworld International Group
Hạn nộp: 16/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 30 ngày để ứng tuyển Trên 450 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Zerust Việt Nam
Tuyển Customer Success Công Ty TNHH Zerust Việt Nam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 450 - 600 USD
Công Ty TNHH Zerust Việt Nam
Hạn nộp: 16/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 30 ngày để ứng tuyển 450 - 600 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Phú Thái Global
Tuyển Kế toán trưởng Công Ty Cổ Phần Phú Thái Global làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công Ty Cổ Phần Phú Thái Global
Hạn nộp: 15/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 29 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Vietnam International Leasing Company (Vilc),
Tuyển Chuyên viên khách hàng doanh nghiệp Vietnam International Leasing Company (Vilc), làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Từ 1,000 USD
Vietnam International Leasing Company (Vilc),
Hạn nộp: 12/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 26 ngày để ứng tuyển Trên 1,000 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Bangkok Bank Public Company Limited, Ho Chi Minh City Branch
Tuyển Social Media Bangkok Bank Public Company Limited, Ho Chi Minh City Branch làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Bangkok Bank Public Company Limited, Ho Chi Minh City Branch
Hạn nộp: 15/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 29 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN ANHMY FOUNDATION
Tuyển Nhân viên kho CÔNG TY CỔ PHẦN ANHMY FOUNDATION làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 9 - 10 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN ANHMY FOUNDATION
Hạn nộp: 14/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 28 ngày để ứng tuyển 8.5 - 9.5 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ HP BROTHERS
Tuyển Thực tập sinh CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ HP BROTHERS làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 3 - 5 Triệu
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ HP BROTHERS
Hạn nộp: 13/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 27 ngày để ứng tuyển 3 - 5 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Avery Dennison Vietnam
Tuyển Nhân viên vận hành Avery Dennison Vietnam làm việc tại Long An thu nhập 400 - 600 USD
Avery Dennison Vietnam
Hạn nộp: 14/10/2025
Long An Hồ Chí Minh Còn 28 ngày để ứng tuyển 400 - 600 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng mức lương

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ GIÁO DỤC VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ QUỐC TẾ LANGMASTER
Tuyển Giáo viên CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ GIÁO DỤC VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ QUỐC TẾ LANGMASTER làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ GIÁO DỤC VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ QUỐC TẾ LANGMASTER
Hạn nộp: 31/10/2025
Hà Nội Còn 45 ngày để ứng tuyển 10 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH KIN KIN LOGISTICS
Tuyển Nhân viên chăm sóc khách hàng CÔNG TY TNHH KIN KIN LOGISTICS làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu
CÔNG TY TNHH KIN KIN LOGISTICS
Hạn nộp: 09/10/2025
Hà Nội Còn 23 ngày để ứng tuyển 10 - 15 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC LÝ ĐẠI LỢI
Tuyển Giáo viên tiếng Anh CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC LÝ ĐẠI LỢI làm việc tại Hải Phòng thu nhập 10 - 15 Triệu
CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC LÝ ĐẠI LỢI
Hạn nộp: 30/09/2025
Hải Phòng Còn 14 ngày để ứng tuyển 10 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Thương mại và XNK Đại Lâm Mộc
Tuyển Pha chế Công ty TNHH Thương mại và XNK Đại Lâm Mộc làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu
Công ty TNHH Thương mại và XNK Đại Lâm Mộc
Hạn nộp: 26/09/2025
Hà Nội Còn 10 ngày để ứng tuyển 10 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ SA LY GROUP
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ SA LY GROUP làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 15 Triệu
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ SA LY GROUP
Hạn nộp: 30/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 14 ngày để ứng tuyển 10 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN MOON MINH ANH GROUP
Tuyển Trưởng phòng Marketing CÔNG TY CỔ PHẦN MOON MINH ANH GROUP làm việc tại Nghệ An thu nhập 10 - 15 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN MOON MINH ANH GROUP
Hạn nộp: 20/09/2025
Nghệ An Vĩnh Phúc Còn 4 ngày để ứng tuyển 10 - 15 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH TƯ VẤN ĐẦU TƯ TRẦN QUANG
Tuyển Nhân viên Marketing CÔNG TY TNHH TƯ VẤN ĐẦU TƯ TRẦN QUANG làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu
CÔNG TY TNHH TƯ VẤN ĐẦU TƯ TRẦN QUANG
Hạn nộp: 20/09/2025
Hà Nội Còn 4 ngày để ứng tuyển 10 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ GIÁO DỤC CASALINK VIỆT NAM
Tuyển Digital Marketing CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ GIÁO DỤC CASALINK VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu
CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ GIÁO DỤC CASALINK VIỆT NAM
Hạn nộp: 18/09/2025
Hà Nội Còn 2 ngày để ứng tuyển 10 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÀO TẠO PHÁT TRIỂN DOANH NGHIỆP PAL ACADEMY
Tuyển Content Creator CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÀO TẠO PHÁT TRIỂN DOANH NGHIỆP PAL ACADEMY làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÀO TẠO PHÁT TRIỂN DOANH NGHIỆP PAL ACADEMY
Hạn nộp: 18/09/2025
Hà Nội Còn 2 ngày để ứng tuyển 10 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phẩn MaxGroup
Tuyển Trợ lý giám đốc Công ty Cổ phẩn MaxGroup làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu
Công ty Cổ phẩn MaxGroup
Hạn nộp: 18/09/2025
Hà Nội Còn 2 ngày để ứng tuyển 10 - 15 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm mới nhất

Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Đầu Tư HBR Holdings
Tuyển Quản Lý Chất Lượng thu nhập 18 - 25 triệu Toàn thời gian tại Hà Nội
Công Ty Cổ Phần Đầu Tư HBR Holdings
Hạn nộp: 01/01/2025
Hà Nội Đã hết hạn 18 - 25 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN SƠN 5M
Tuyển Quản Lý Chất Lượng thu nhập 12 - 18 triệu Toàn thời gian tại Hà Nội
CÔNG TY CỔ PHẦN SƠN 5M
Hạn nộp: 01/01/2025
Hà Nội Đã hết hạn 12 - 18 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH BỆNH VIỆN QUỐC TẾ VINEYES
Tuyển Quản Lý Chất Lượng thu nhập 10 - 12 triệu Toàn thời gian tại Hồ Chí Minh
CÔNG TY TNHH BỆNH VIỆN QUỐC TẾ VINEYES
Hạn nộp: 29/12/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 10 - 12 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Bao Bì Nhựa Thái Dương
Tuyển Trưởng Nhóm thu nhập Thoả thuận Toàn thời gian tại Bình Dương
Công Ty TNHH Bao Bì Nhựa Thái Dương
Hạn nộp: 31/01/2025
Bình Dương Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 4 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT VÀ CÔNG NGHỆ NHỰA PHA LÊ Pro Company
Tuyển Trưởng Phòng QA thu nhập Thoả thuận Toàn thời gian tại Hải Phòng
CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT VÀ CÔNG NGHỆ NHỰA PHA LÊ Pro Company
Hạn nộp: 29/12/2024
Hải Phòng Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ XÂY DỰNG E&C
Tuyển Trưởng Nhóm thu nhập 20 - 30 triệu Toàn thời gian tại Hồ Chí Minh
CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ XÂY DỰNG E&C
Hạn nộp: 29/12/2024
Hồ Chí Minh Long An Đã hết hạn 20 - 30 triệu Kinh nghiệm: 5 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Thời Trang G&G Việt Nam
Tuyển QA Manager thu nhập Thoả thuận Toàn thời gian tại Đồng Nai
Công ty TNHH Thời Trang G&G Việt Nam
Hạn nộp: 31/01/2025
Đồng Nai Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN THIÊN Á
Tuyển Quản Lý thu nhập Thoả thuận Toàn thời gian tại Hà Nội
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN THIÊN Á
Hạn nộp: 29/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH SX TM DV Tân Tường Khang
Tuyển Nhân Viên QC thu nhập 8.2 - 14 triệu Toàn thời gian tại Bình Dương
Công ty TNHH SX TM DV Tân Tường Khang
Hạn nộp: 26/12/2024
Bình Dương Đã hết hạn 8.2 - 14 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ A&B VIỆT NAM
Tuyển Nghiên Cứu Phát Triển Sản Phẩm thu nhập 15 - 20 triệu Toàn thời gian tại Hồ Chí Minh
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ A&B VIỆT NAM
Hạn nộp: 26/12/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 15 - 20 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm được tìm kiếm nhiều nhất