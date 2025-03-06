Tuyển Nhân viên kỹ thuật Công Ty TNHH MTV Quản Lý Kinh Doanh Nhà TP.HCM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 300 - 500 USD

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kỹ thuật Tại Công Ty TNHH MTV Quản Lý Kinh Doanh Nhà TP.HCM
Mức lương
300 - 500 USD
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh: 49 Trần Quốc Thảo, Võ Thị Sáu, Quận 3, Hồ Chí Minh, Việt Nam
Mô Tả Công Việc Nhân viên kỹ thuật Với Mức Lương 300 - 500 USD
-Vận hành, bảo trì, sửa chữa các hệ thống kỹ thuật trong tòa nhà/ chung cư.
-Đảm bảo an ninh trật tự, giữ gìn tài sản tại nơi làm việc.
-Thực hiện các công việc của nhân viên kỹ thuật - bảo vệ.
Với Mức Lương 300 - 500 USD Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
-Không yêu cầu kinh nghiệm
-Tốt nghiệp chuyên ngành Cấp thoát nước công trình bậc trung cấp trở lên
Tại Công Ty TNHH MTV Quản Lý Kinh Doanh Nhà TP.HCM Thì Được Hưởng Những Gì
