Tuyển Nhân viên kỹ thuật G&BVINA.,JSC làm việc tại Hà Nội thu nhập 400 - 1 USD

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kỹ thuật Tại G&BVINA.,JSC
- Hà Nội: Tầng 9 Tòa nhà Hoàng Ngọc, Ngõ 82 Dịch Vọng Hậu, Dịch Vọng Hậu, Cầu Giấy, Hà Nội, Việt Nam
Mô Tả Công Việc Nhân viên kỹ thuật Với Mức Lương 400 - 1 USD
NHÂN VIÊN KỸ THUẬT (THIẾT BỊ THẨM MỸ)
- Thực hiện công việc liên quan đến kỹ thuật, chăm sóc khách hàng thuộc team THIẾT BỊ THẨM MỸ
- Chuyển giao, hướng dẫn vận hành các thiết bị thẩm mỹ theo hợp đồng mua bán
- Thực hiện công việc DEMO, hướng dẫn, giới thiệu công nghệ, máy móc thiết bị đến khách hàng cùng với nhân viên kinh doanh
- Tiếp nhận thông tin liên quan đến LỖI KỸ THUẬT từ khách hàng, tiến hành xử lí lỗi, chăm sóc khách hàng.
- Làm việc, liên hệ với nhà sản xuất trong quá trình hướng dẫn xử lĩ lỗi kỹ thuật máy.
- Làm hồ sơ liên quan đến thông số kĩ thuật thiết bị
- Kết hợp với Team Marketing quay video TIKTOK nhằm tăng độ nhận diện thương hiệu sản phẩm,công ty.
- Tham gia các hội thảo chuyên nghành, triển lãm để quảng bá sản phẩm thương hiệu công công ty.
--------------------------
SẢN PHẨM CHUYỂN GIAO:
- Các thiết bị, máy móc nhập khẩu từ Hàn Quốc, Trung Quốc chuyên về chăm sóc, điều trị da như: Máy phân tích da, Máy chăm sóc da, Máy triệt lông bằng ánh sáng IPL, Máy triệt lông DIODE Laser, Máy Fractional CO2, Máy YAG Laser....
Với Mức Lương 400 - 1 USD Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tại G&BVINA.,JSC Thì Được Hưởng Những Gì
Cách Thức Ứng Tuyển Tại G&BVINA.,JSC
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI