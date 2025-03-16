Tuyển Nhân viên kỹ thuật G&BVINA.,JSC làm việc tại Hà Nội thu nhập 400 - 1 USD

Tuyển Nhân viên kỹ thuật G&BVINA.,JSC làm việc tại Hà Nội thu nhập 400 - 1 USD

G&BVINA.,JSC
Ngày đăng tuyển: 16/03/2025
Hạn nộp hồ sơ: 15/04/2025
G&BVINA.,JSC

Nhân viên kỹ thuật

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kỹ thuật Tại G&BVINA.,JSC

Mức lương
400 - 1 USD
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Mới tốt nghiệp
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Tầng 9 Tòa nhà Hoàng Ngọc, Ngõ 82 Dịch Vọng Hậu, Dịch Vọng Hậu, Cầu Giấy, Hà Nội, Việt Nam

Mô Tả Công Việc Nhân viên kỹ thuật Với Mức Lương 400 - 1 USD

NHÂN VIÊN KỸ THUẬT (THIẾT BỊ THẨM MỸ)
- Thực hiện công việc liên quan đến kỹ thuật, chăm sóc khách hàng thuộc team THIẾT BỊ THẨM MỸ
- Chuyển giao, hướng dẫn vận hành các thiết bị thẩm mỹ theo hợp đồng mua bán
- Thực hiện công việc DEMO, hướng dẫn, giới thiệu công nghệ, máy móc thiết bị đến khách hàng cùng với nhân viên kinh doanh
- Tiếp nhận thông tin liên quan đến LỖI KỸ THUẬT từ khách hàng, tiến hành xử lí lỗi, chăm sóc khách hàng.
- Làm việc, liên hệ với nhà sản xuất trong quá trình hướng dẫn xử lĩ lỗi kỹ thuật máy.
- Làm hồ sơ liên quan đến thông số kĩ thuật thiết bị
- Kết hợp với Team Marketing quay video TIKTOK nhằm tăng độ nhận diện thương hiệu sản phẩm,công ty.
- Tham gia các hội thảo chuyên nghành, triển lãm để quảng bá sản phẩm thương hiệu công công ty.
--------------------------
SẢN PHẨM CHUYỂN GIAO:
- Các thiết bị, máy móc nhập khẩu từ Hàn Quốc, Trung Quốc chuyên về chăm sóc, điều trị da như: Máy phân tích da, Máy chăm sóc da, Máy triệt lông bằng ánh sáng IPL, Máy triệt lông DIODE Laser, Máy Fractional CO2, Máy YAG Laser....

Với Mức Lương 400 - 1 USD Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tại G&BVINA.,JSC Thì Được Hưởng Những Gì

Cách Thức Ứng Tuyển Tại G&BVINA.,JSC

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Báo cáo tin tuyển dụng
Báo cáo tin tuyển dụng: Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo, hãy phản ánh với chúng tôi.

Liên Hệ Công Ty

G&BVINA.,JSC

G&BVINA.,JSC

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Tầng 9 lô C2C khu công nghệ thông tin tập trung Cầu Giấy, P. Dịch Vọng Hậu, Q. Cầu Giấy, TP. Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

Chia Sẻ Tin Với Bạn Bè

Sao chép đường dẫn
https://job3s.ai/viec-lam-tuyen-nhan-vien-ky-thuat-thu-nhap-400-1-000-thang-tai-ha-noi-job347283
Mạng xã hội

Tải ngay app tìm việc job3s.ai

Tải app Tải app
Tải app

Việc làm cùng ngành nghề

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ MAXBUY VIỆT NAM
Tuyển Nhân viên kỹ thuật CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ MAXBUY VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 18 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ MAXBUY VIỆT NAM
Hạn nộp: 26/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 26 ngày để ứng tuyển 12 - 18 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH BAOSTEEL CAN MAKING (VIỆT NAM)
Tuyển Nhân viên kỹ thuật CÔNG TY TNHH BAOSTEEL CAN MAKING (VIỆT NAM) làm việc tại Long An thu nhập 11 - 16 Triệu
CÔNG TY TNHH BAOSTEEL CAN MAKING (VIỆT NAM)
Hạn nộp: 15/10/2025
Long An Còn 15 ngày để ứng tuyển 11 - 16 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH CLEANCHAIN
Tuyển Nhân viên kỹ thuật CÔNG TY TNHH CLEANCHAIN làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH CLEANCHAIN
Hạn nộp: 18/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 18 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Công Nghiệp Tes Việt Nam
Tuyển Nhân viên kỹ thuật Công ty TNHH Công Nghiệp Tes Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 15 Triệu
Công ty TNHH Công Nghiệp Tes Việt Nam
Hạn nộp: 11/10/2025
Hà Nội Còn 11 ngày để ứng tuyển 8 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Chi nhánh Công ty cổ phần công nghiệp nhựa Phú Lâm
Tuyển Nhân viên kỹ thuật Chi nhánh Công ty cổ phần công nghiệp nhựa Phú Lâm làm việc tại Đồng Nai thu nhập 9 - 11 Triệu
Chi nhánh Công ty cổ phần công nghiệp nhựa Phú Lâm
Hạn nộp: 11/10/2025
Đồng Nai Còn 11 ngày để ứng tuyển 9 - 11 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty cổ phần dịch vụ công nghệ TSC Việt Nam
Tuyển Nhân viên kỹ thuật Công ty cổ phần dịch vụ công nghệ TSC Việt Nam làm việc tại Bắc Giang thu nhập 7 - 15 Triệu
Công ty cổ phần dịch vụ công nghệ TSC Việt Nam
Hạn nộp: 11/10/2025
Bắc Giang Còn 11 ngày để ứng tuyển 7 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN C-HOLDINGS
Tuyển Nhân viên kỹ thuật CÔNG TY CỔ PHẦN C-HOLDINGS làm việc tại Bình Dương thu nhập 12 - 15 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN C-HOLDINGS
Hạn nộp: 06/10/2025
Bình Dương Còn 6 ngày để ứng tuyển 12 - 15 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT TED
Tuyển Nhân viên kỹ thuật CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT TED làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT TED
Hạn nộp: 03/09/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VÀ THƯƠNG MẠI ĐỨC TRỌNG TECH
Tuyển Nhân viên kỹ thuật CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VÀ THƯƠNG MẠI ĐỨC TRỌNG TECH làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VÀ THƯƠNG MẠI ĐỨC TRỌNG TECH
Hạn nộp: 26/09/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ Phần Petro Lâm Sơn
Tuyển Nhân viên kỹ thuật Công ty Cổ Phần Petro Lâm Sơn làm việc tại Đà Nẵng thu nhập Thỏa thuận
Công ty Cổ Phần Petro Lâm Sơn
Hạn nộp: 26/09/2025
Đà Nẵng Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng khu vực

Tuyển dụng việc làm Công ty CP Star Invest Việt Nam
Tuyển Kế toán tổng hợp Công ty CP Star Invest Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 17 Triệu
Công ty CP Star Invest Việt Nam
Hạn nộp: 26/10/2025
Hà Nội Còn 26 ngày để ứng tuyển 15 - 17 triệu Kinh nghiệm: 4 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN BẢO TÍN MẠNH HẢI Pro Company
Tuyển Quản lý Cửa hàng CÔNG TY CỔ PHẦN BẢO TÍN MẠNH HẢI Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 25 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN BẢO TÍN MẠNH HẢI Pro Company
Hạn nộp: 31/10/2025
Hà Nội Hồ Chí Minh Còn 31 ngày để ứng tuyển 20 - 25 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH LOGISTICS QUỐC TẾ THÔNG ĐỒ
Tuyển Trợ lý tiếng Trung CÔNG TY TNHH LOGISTICS QUỐC TẾ THÔNG ĐỒ làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 12 Triệu
CÔNG TY TNHH LOGISTICS QUỐC TẾ THÔNG ĐỒ
Hạn nộp: 26/10/2025
Hà Nội Còn 26 ngày để ứng tuyển 8 - 12 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Tập đoàn Truyền thông Đa Kênh
Tuyển Chuyên viên tuyển dụng Công ty Cổ phần Tập đoàn Truyền thông Đa Kênh làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu
Công ty Cổ phần Tập đoàn Truyền thông Đa Kênh
Hạn nộp: 24/10/2025
Hà Nội Còn 24 ngày để ứng tuyển 12 - 15 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH QOV
Tuyển Trưởng phòng kinh doanh CÔNG TY TNHH QOV làm việc tại Hà Nội thu nhập 30 - 40 Triệu
CÔNG TY TNHH QOV
Hạn nộp: 25/10/2025
Hà Nội Còn 25 ngày để ứng tuyển 30 - 40 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Thang Máy Và Nội Thất Srg
Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty Cổ Phần Thang Máy Và Nội Thất Srg làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 50 Triệu
Công Ty Cổ Phần Thang Máy Và Nội Thất Srg
Hạn nộp: 09/10/2025
Hà Nội Hưng Yên Còn 9 ngày để ứng tuyển 0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty cổ phần thực phẩm Thiên Vương
Tuyển Trưởng nhóm kinh doanh Công ty cổ phần thực phẩm Thiên Vương làm việc tại Hà Nội thu nhập 30 - 40 Triệu
Công ty cổ phần thực phẩm Thiên Vương
Hạn nộp: 24/10/2025
Hà Nội Còn 24 ngày để ứng tuyển 30 - 40 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Bảo Hiểm Tasco
Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty TNHH Bảo Hiểm Tasco làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu
Công Ty TNHH Bảo Hiểm Tasco
Hạn nộp: 25/10/2025
Hà Nội Còn 25 ngày để ứng tuyển 10 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI VÀ XNK NỘI THẤT THÀNH CÔNG
Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI VÀ XNK NỘI THẤT THÀNH CÔNG làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI VÀ XNK NỘI THẤT THÀNH CÔNG
Hạn nộp: 24/10/2025
Hà Nội Còn 24 ngày để ứng tuyển 15 - 20 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN SALE PLUS
Tuyển Nhân viên chăm sóc khách hàng CÔNG TY CỔ PHẦN SALE PLUS làm việc tại Phú Thọ thu nhập 8 - 12 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN SALE PLUS
Hạn nộp: 26/10/2025
Phú Thọ Nghệ An Vĩnh Phúc Hà Nội Còn 26 ngày để ứng tuyển 8 - 12 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm mới nhất

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ MAXBUY VIỆT NAM
Tuyển Nhân viên kỹ thuật CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ MAXBUY VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 18 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ MAXBUY VIỆT NAM
Hạn nộp: 26/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 26 ngày để ứng tuyển 12 - 18 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH BAOSTEEL CAN MAKING (VIỆT NAM)
Tuyển Nhân viên kỹ thuật CÔNG TY TNHH BAOSTEEL CAN MAKING (VIỆT NAM) làm việc tại Long An thu nhập 11 - 16 Triệu
CÔNG TY TNHH BAOSTEEL CAN MAKING (VIỆT NAM)
Hạn nộp: 15/10/2025
Long An Còn 15 ngày để ứng tuyển 11 - 16 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH CLEANCHAIN
Tuyển Nhân viên kỹ thuật CÔNG TY TNHH CLEANCHAIN làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH CLEANCHAIN
Hạn nộp: 18/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 18 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Công Nghiệp Tes Việt Nam
Tuyển Nhân viên kỹ thuật Công ty TNHH Công Nghiệp Tes Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 15 Triệu
Công ty TNHH Công Nghiệp Tes Việt Nam
Hạn nộp: 11/10/2025
Hà Nội Còn 11 ngày để ứng tuyển 8 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Chi nhánh Công ty cổ phần công nghiệp nhựa Phú Lâm
Tuyển Nhân viên kỹ thuật Chi nhánh Công ty cổ phần công nghiệp nhựa Phú Lâm làm việc tại Đồng Nai thu nhập 9 - 11 Triệu
Chi nhánh Công ty cổ phần công nghiệp nhựa Phú Lâm
Hạn nộp: 11/10/2025
Đồng Nai Còn 11 ngày để ứng tuyển 9 - 11 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty cổ phần dịch vụ công nghệ TSC Việt Nam
Tuyển Nhân viên kỹ thuật Công ty cổ phần dịch vụ công nghệ TSC Việt Nam làm việc tại Bắc Giang thu nhập 7 - 15 Triệu
Công ty cổ phần dịch vụ công nghệ TSC Việt Nam
Hạn nộp: 11/10/2025
Bắc Giang Còn 11 ngày để ứng tuyển 7 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN C-HOLDINGS
Tuyển Nhân viên kỹ thuật CÔNG TY CỔ PHẦN C-HOLDINGS làm việc tại Bình Dương thu nhập 12 - 15 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN C-HOLDINGS
Hạn nộp: 06/10/2025
Bình Dương Còn 6 ngày để ứng tuyển 12 - 15 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT TED
Tuyển Nhân viên kỹ thuật CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT TED làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT TED
Hạn nộp: 03/09/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VÀ THƯƠNG MẠI ĐỨC TRỌNG TECH
Tuyển Nhân viên kỹ thuật CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VÀ THƯƠNG MẠI ĐỨC TRỌNG TECH làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VÀ THƯƠNG MẠI ĐỨC TRỌNG TECH
Hạn nộp: 26/09/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ Phần Petro Lâm Sơn
Tuyển Nhân viên kỹ thuật Công ty Cổ Phần Petro Lâm Sơn làm việc tại Đà Nẵng thu nhập Thỏa thuận
Công ty Cổ Phần Petro Lâm Sơn
Hạn nộp: 26/09/2025
Đà Nẵng Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm được tìm kiếm nhiều nhất

Việc làm tham khảo

Tuyển Nhân viên kỹ thuật CÔNG TY TNHH BMAT làm việc tại Hà Nội thu nhập Từ 8 Triệu CÔNG TY TNHH BMAT
Trên 8 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Nhân viên kỹ thuật Công ty cổ phần dược liệu và thực phẩm Việt Nam FAST500 làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Công ty cổ phần dược liệu và thực phẩm Việt Nam FAST500
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Nhân viên kỹ thuật CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN VÀ THẨM ĐỊNH MÔI TRƯỜNG VINACONTROL làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN VÀ THẨM ĐỊNH MÔI TRƯỜNG VINACONTROL
10 - 15 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Nhân viên kỹ thuật CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ HSVN TOÀN CẦU làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ HSVN TOÀN CẦU
10 - 15 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Nhân viên kỹ thuật Công ty Cổ phần Thương Mại Máy tính An phát làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 13 Triệu Công ty Cổ phần Thương Mại Máy tính An phát
8 - 13 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Nhân viên kỹ thuật Công ty TNHH Elentec Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Công ty TNHH Elentec Việt Nam
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Nhân viên kỹ thuật CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ PAL GLOBAL làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 10 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ PAL GLOBAL
7 - 10 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên kỹ thuật CÔNG TY CỔ PHẦN VW TÂN THUẬN làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY CỔ PHẦN VW TÂN THUẬN
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 5 năm
Tuyển Nhân viên kỹ thuật Công ty TNHH Thương Mại Nam Lê làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu Công ty TNHH Thương Mại Nam Lê
12 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Nhân viên kỹ thuật CÔNG TY CỔ PHẦN VINSCHOOL làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY CỔ PHẦN VINSCHOOL
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Nhân viên kỹ thuật Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Công Nghệ Hacom Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 11 Triệu Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Công Nghệ Hacom Pro Company
10 - 11 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Nhân viên kỹ thuật CÔNG TY TNHH DỆT MAY TIÊN PHONG làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY TNHH DỆT MAY TIÊN PHONG
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 5 năm
Tuyển Nhân viên kỹ thuật CÔNG TY CỔ PHẦN TỰ ĐỘNG HÓA AMETECH làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN TỰ ĐỘNG HÓA AMETECH
10 - 15 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Nhân viên kỹ thuật CÔNG TY TNHH PACIFIC LAND VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 30 Triệu CÔNG TY TNHH PACIFIC LAND VIỆT NAM
20 - 30 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Nhân viên kỹ thuật Công Ty Cổ Phần Trang Thiết Bị Y Tế Đại Dương làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu Công Ty Cổ Phần Trang Thiết Bị Y Tế Đại Dương
12 - 15 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Nhân viên kỹ thuật CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP KỸ THUẬT NAM VIỆT làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 12 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP KỸ THUẬT NAM VIỆT
8 - 12 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Nhân viên kỹ thuật Công ty TNHH MTV Chiếu sáng và thiết bị đô thị (Hapulico) làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 12 Triệu Công ty TNHH MTV Chiếu sáng và thiết bị đô thị (Hapulico)
7 - 12 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên kỹ thuật CÔNG TY CỔ PHẦN TÂN VIỆT làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 18 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN TÂN VIỆT
10 - 18 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên kỹ thuật CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ VÀ XÚC TIẾN THƯƠNG MẠI HALEDCO làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 8 Triệu CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ VÀ XÚC TIẾN THƯƠNG MẠI HALEDCO
7 - 8 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên kỹ thuật CÔNG TY TNHH ĐẾ CHẾ TỰ ĐỘNG HÓA làm việc tại Hà Nội thu nhập 11 - 18 Triệu CÔNG TY TNHH ĐẾ CHẾ TỰ ĐỘNG HÓA
11 - 18 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Nhân viên kỹ thuật CÔNG TY TNHH ĐẾ CHẾ TỰ ĐỘNG HÓA làm việc tại Hà Nội thu nhập 11 - 18 Triệu CÔNG TY TNHH ĐẾ CHẾ TỰ ĐỘNG HÓA
11 - 18 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Nhân viên kỹ thuật CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ CITY HOUSE VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 12 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ CITY HOUSE VIỆT NAM
7 - 12 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên kỹ thuật Công ty TNHH Dịch vụ và Thương mại Nga Xuân làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 11 Triệu Công ty TNHH Dịch vụ và Thương mại Nga Xuân
9 - 11 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Nhân viên kỹ thuật Công Ty Cổ Phần Kiến Trúc I Cộng làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 16 Triệu Công Ty Cổ Phần Kiến Trúc I Cộng
10 - 16 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Nhân viên kỹ thuật CÔNG TY TNHH SANITEC VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 15 Triệu CÔNG TY TNHH SANITEC VIỆT NAM
9 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên kỹ thuật Công ty Cổ phần Bitcar Long Biên làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Công ty Cổ phần Bitcar Long Biên
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên kỹ thuật CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ CÔNG NGHỆ AQUA làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 14 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ CÔNG NGHỆ AQUA
10 - 14 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Nhân viên kỹ thuật Công Ty Cổ Phần Autoshop ViệtNam làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 15 Triệu Công Ty Cổ Phần Autoshop ViệtNam
7 - 15 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Nhân viên kỹ thuật CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ NHÀ VƯỜN TÂN THÀNH làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 12 Triệu CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ NHÀ VƯỜN TÂN THÀNH
9 - 12 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Nhân viên kỹ thuật CÔNG TY TNHH JSW PLASTICS MACHINERY VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY TNHH JSW PLASTICS MACHINERY VIỆT NAM
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm