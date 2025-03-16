Tuyển Nhân viên kỹ thuật G&BVINA.,JSC làm việc tại Hà Nội thu nhập 400 - 1 USD

NHÂN VIÊN KỸ THUẬT (THIẾT BỊ THẨM MỸ)

- Thực hiện công việc liên quan đến kỹ thuật, chăm sóc khách hàng thuộc team THIẾT BỊ THẨM MỸ

- Chuyển giao, hướng dẫn vận hành các thiết bị thẩm mỹ theo hợp đồng mua bán

- Thực hiện công việc DEMO, hướng dẫn, giới thiệu công nghệ, máy móc thiết bị đến khách hàng cùng với nhân viên kinh doanh

- Tiếp nhận thông tin liên quan đến LỖI KỸ THUẬT từ khách hàng, tiến hành xử lí lỗi, chăm sóc khách hàng.

- Làm việc, liên hệ với nhà sản xuất trong quá trình hướng dẫn xử lĩ lỗi kỹ thuật máy.

- Làm hồ sơ liên quan đến thông số kĩ thuật thiết bị

- Kết hợp với Team Marketing quay video TIKTOK nhằm tăng độ nhận diện thương hiệu sản phẩm,công ty.

- Tham gia các hội thảo chuyên nghành, triển lãm để quảng bá sản phẩm thương hiệu công công ty.

--------------------------

SẢN PHẨM CHUYỂN GIAO:

- Các thiết bị, máy móc nhập khẩu từ Hàn Quốc, Trung Quốc chuyên về chăm sóc, điều trị da như: Máy phân tích da, Máy chăm sóc da, Máy triệt lông bằng ánh sáng IPL, Máy triệt lông DIODE Laser, Máy Fractional CO2, Máy YAG Laser....