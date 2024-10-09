Tuyển IT phần mềm Công ty Cp Giải Pháp ứng dụng và Phát triển Công Nghệ Hoàng Thịnh Group làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 12 Triệu

Mức lương 8 - 12 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 3 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Số 6 Đặng Xuân Bảng, Đại Kim, Hoàng Mai, Hà Nội, Hoàng Mai

Mô Tả Công Việc IT phần mềm Với Mức Lương 8 - 12 Triệu

Thi công lắp đặt hệ thống kiểm soát xe ra vào bằng thẻ từ Tham gia vào quá trình bảo trì, nâng cấp hệ thống kiểm soát xe ra vào bằng thẻ từ Hỗ trợ khách hàng giải quyết các vấn đề kỹ thuật khi sử dụng dịch vụ Phối hợp với các bộ phận khác để đảm bảo tính ổn định và hiệu suất của hệ thống Theo dõi, phân tích và báo cáo các vấn đề kỹ thuật phát sinh

Với Mức Lương 8 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Không yêu cầu kinh nghiệm làm việc trước đây Tốt nghiệp trung cấp, cao đẳng trở lên chuyên ngành Công nghệ thông tin hoặc các ngành liên quan Có khả năng học hỏi nhanh và thích ứng với công nghệ mới Kỹ năng giao tiếp và làm việc nhóm tốt Có tinh thần trách nhiệm cao, chủ động trong công việc Khả năng xử lý vấn đề và tư duy logic tốt Ưu tiên ứng viên có hiểu biết về lĩnh vực thương mại điện tử

Tại Công ty Cp Giải Pháp ứng dụng và Phát triển Công Nghệ Hoàng Thịnh Group Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương cạnh tranh, phù hợp với năng lực Được đóng BHXH, BHYT, BHTN theo quy định của pháp luật Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động, thân thiện Cơ hội học hỏi và phát triển kỹ năng trong lĩnh vực thương mại điện tử Được đào tạo các kỹ năng chuyên môn và kỹ năng mềm Tham gia các hoạt động team building, du lịch nghỉ mát hàng năm Thưởng lễ, Tết và các dịp đặc biệt khác theo quy định của công ty Được trang bị đầy đủ công cụ làm việc hiện đại

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cp Giải Pháp ứng dụng và Phát triển Công Nghệ Hoàng Thịnh Group

