Tuyển IT phần mềm Công ty Cp Giải Pháp ứng dụng và Phát triển Công Nghệ Hoàng Thịnh Group làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 12 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng IT phần mềm Tại Công ty Cp Giải Pháp ứng dụng và Phát triển Công Nghệ Hoàng Thịnh Group
- Hà Nội: Số 6 Đặng Xuân Bảng, Đại Kim, Hoàng Mai, Hà Nội, Hoàng Mai
Mô Tả Công Việc IT phần mềm Với Mức Lương 8 - 12 Triệu
Thi công lắp đặt hệ thống kiểm soát xe ra vào bằng thẻ từ
Tham gia vào quá trình bảo trì, nâng cấp hệ thống kiểm soát xe ra vào bằng thẻ từ
Hỗ trợ khách hàng giải quyết các vấn đề kỹ thuật khi sử dụng dịch vụ
Phối hợp với các bộ phận khác để đảm bảo tính ổn định và hiệu suất của hệ thống
Theo dõi, phân tích và báo cáo các vấn đề kỹ thuật phát sinh
Thi công lắp đặt hệ thống kiểm soát xe ra vào bằng thẻ từ
Tham gia vào quá trình bảo trì, nâng cấp hệ thống kiểm soát xe ra vào bằng thẻ từ
Hỗ trợ khách hàng giải quyết các vấn đề kỹ thuật khi sử dụng dịch vụ
Phối hợp với các bộ phận khác để đảm bảo tính ổn định và hiệu suất của hệ thống
Theo dõi, phân tích và báo cáo các vấn đề kỹ thuật phát sinh
Với Mức Lương 8 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Không yêu cầu kinh nghiệm làm việc trước đây
Tốt nghiệp trung cấp, cao đẳng trở lên chuyên ngành Công nghệ thông tin hoặc các ngành liên quan
Có khả năng học hỏi nhanh và thích ứng với công nghệ mới
Kỹ năng giao tiếp và làm việc nhóm tốt
Có tinh thần trách nhiệm cao, chủ động trong công việc
Khả năng xử lý vấn đề và tư duy logic tốt
Ưu tiên ứng viên có hiểu biết về lĩnh vực thương mại điện tử
Tại Công ty Cp Giải Pháp ứng dụng và Phát triển Công Nghệ Hoàng Thịnh Group Thì Được Hưởng Những Gì
Mức lương cạnh tranh, phù hợp với năng lực
Được đóng BHXH, BHYT, BHTN theo quy định của pháp luật
Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động, thân thiện
Cơ hội học hỏi và phát triển kỹ năng trong lĩnh vực thương mại điện tử
Được đào tạo các kỹ năng chuyên môn và kỹ năng mềm
Tham gia các hoạt động team building, du lịch nghỉ mát hàng năm
Thưởng lễ, Tết và các dịp đặc biệt khác theo quy định của công ty
Được trang bị đầy đủ công cụ làm việc hiện đại
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cp Giải Pháp ứng dụng và Phát triển Công Nghệ Hoàng Thịnh Group
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI