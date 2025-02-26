Tuyển Nhân viên kỹ thuật Công ty Cổ phần ACG pacific làm việc tại Hà Nội thu nhập Đến 20 Triệu

Mức lương Đến 20 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: P504, Tòa C5 Nguyễn Cơ Thạch, KĐT Mỹ Đình 1, P. Cầu Diễn, Từ Liêm, Quận Nam Từ Liêm

Mô Tả Công Việc

- Thiết kế, lên bản vẽ shop, hoàn công cửa nhôm kính, mái sảnh kính, tấm ốp, lam nhôm trang trí.. quy mô từ nhỏ đến lớn, từ nhà dân cho đến trung tâm thương mại, chung cư cao tầng

- Bóc tách bản vẽ, báo giá, lên yêu cầu vật tư,..

- Phát hành hồ sơ gia công nhôm kính hoàn thiện.

Yêu Cầu Công Việc

- Chăm chỉ, thật thà, siêng năng.

- Không giới hạn độ tuổi.

- Có kinh nghiệm về thiết kế nhôm kính, mái kính, mái sảnh, tấm ốp (GHI RÕ TRONG CV)

Quyền Lợi

- Mức lương: Thỏa thuận theo năng lực và hiệu quả công việc (up 20tr).

Cách Thức Ứng Tuyển

