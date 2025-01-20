Tuyển Nhân viên kỹ thuật Công Ty TNHH Kyoei Việt Nam / Kyoei Manufacturing Vietnam Co.,ltd. Website: Http://kyoei-Vn.com/ làm việc tại Hà Nội thu nhập Từ 650 USD

1. Tiếp nhận bản vẽ từ khách hàng, đọc hiểu được các yêu cầu kỹ thuật trên bản vẽ, thiết lập được quy trình sản xuất cho sản phẩm (Cụ thể là sản phẩm hàn).

2. Tính toán, lựa chọn điểm định vị - kẹp chặt các chi tiết trong đồ gá hàn, đồ gá kiểm tra. Thiết kế đồ gá.

3. Giám sát thử nghiệm đồ gá, tổng hợp dữ liệu báo cáo lên cấp trên.

4. Tham gia vào việc phân tích các lỗi gặp phải trong quá trình thử nghiệm. Có thể đưa ra đối sách khắc phục lỗi phát sinh.

5. Lập và theo dõi các kế hoạch của bộ phận.

6. Thực hiện các công việc khác theo chức năng và nhiệm vụ của phòng ban khi được cấp trên yêu cầu.