Tuyển Nhân viên kỹ thuật Công Ty TNHH Kyoei Việt Nam / Kyoei Manufacturing Vietnam Co.,ltd. Website: Http://kyoei-Vn.com/ làm việc tại Hà Nội thu nhập Từ 650 USD

Công Ty TNHH Kyoei Việt Nam / Kyoei Manufacturing Vietnam Co.,ltd. Website: Http://kyoei-Vn.com/
Ngày đăng tuyển: 20/01/2025
Hạn nộp hồ sơ: 06/03/2025
Nhân viên kỹ thuật

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kỹ thuật Tại Công Ty TNHH Kyoei Việt Nam / Kyoei Manufacturing Vietnam Co.,ltd. Website: Http://kyoei-Vn.com/

Mức lương
Từ 650 USD
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Lô 2

- 3 & 83

- 84, khu CN Nội Bài, Sóc Sơn, Hà Nội, Việt Nam

Mô Tả Công Việc Nhân viên kỹ thuật Với Mức Lương Từ 650 USD

1. Tiếp nhận bản vẽ từ khách hàng, đọc hiểu được các yêu cầu kỹ thuật trên bản vẽ, thiết lập được quy trình sản xuất cho sản phẩm (Cụ thể là sản phẩm hàn).
2. Tính toán, lựa chọn điểm định vị - kẹp chặt các chi tiết trong đồ gá hàn, đồ gá kiểm tra. Thiết kế đồ gá.
3. Giám sát thử nghiệm đồ gá, tổng hợp dữ liệu báo cáo lên cấp trên.
4. Tham gia vào việc phân tích các lỗi gặp phải trong quá trình thử nghiệm. Có thể đưa ra đối sách khắc phục lỗi phát sinh.
5. Lập và theo dõi các kế hoạch của bộ phận.
6. Thực hiện các công việc khác theo chức năng và nhiệm vụ của phòng ban khi được cấp trên yêu cầu.

Với Mức Lương Từ 650 USD Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành cơ khí
- Đã từng làm việc trong lĩnh vực kỹ thuật sản xuất liên quan đến công nghệ hàn kim loại, thiết kế đồ gá hàn, đồ gá kiểm phức tạp
- Có khả năng sử dụng Microsoft Office
- Thành thạo phần mềm thiết kế 2D (Ưu tiên nếu biết thêm Solidworks, Inventor)
- Có khả năng giao tiếp tốt
- Ưu tiên người đã từng làm vị trí quản lý

Tại Công Ty TNHH Kyoei Việt Nam / Kyoei Manufacturing Vietnam Co.,ltd. Website: Http://kyoei-Vn.com/ Thì Được Hưởng Những Gì

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Kyoei Việt Nam / Kyoei Manufacturing Vietnam Co.,ltd. Website: Http://kyoei-Vn.com/

Liên Hệ Công Ty

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: Lô 2-3 & 83-84, khu CN Nội Bài, Sóc Sơn, Hà Nội, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

