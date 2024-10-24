Tuyển Bảo trì/sửa chữa Công ty TNHH Tập đoàn Phú Hồ Gia làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 12 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Bảo trì/sửa chữa Tại Công ty TNHH Tập đoàn Phú Hồ Gia
- Hà Nội: 12
- 14 Đình Ngang, Hoàn Kiếm
Mô Tả Công Việc Bảo trì/sửa chữa Với Mức Lương 10 - 12 Triệu
Lắp đặt, sửa chữa, bảo trì các thiết bị điện tử, điện lạnh, điện công nghiệp...
- Tiếp nhận, thực hiện công việc lắp đặt, sửa chữa, bảo dưỡng trang thiết bị điện tử, điện lạnh theo yêu cầu các bộ phận.
- Phục vụ việc lắp đặt trang thiết bị điện tử cho tiệc, hội nghị và các sự kiện của khách hàng, khách sạn.
- Kiểm tra, duy trì hoạt động ổn định các kênh truyền hình trong khách sạn.
- Kiểm tra tủ điện các tầng trong khách sạn và xử lý khi có các sự cố xảy ra, kiểm tra đường dẫn điện trong khách sạn
- Kiểm tra thông số kỹ thuật kho cấp đông lạnh bộ phận Bếp.
- Vận hành máy phát điện phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh của khách sạn (khi có sự cố về điện lưới).
- Thực hiện việc bảo trì, bảo dưỡng trang thiết bị điện tử, điện lạnh, điện công nghiệp, điện dân dụng
Công tác quản lý, sửa chữa hệ thống cấp, thoát nước
- Vận hành máy bơm nước phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh của khách sạn.
- Tiếp nhận, thực hiện công việc lắp đặt, sửa chữa, bảo dưỡng trang thiết bị nước theo yêu cầu các bộ phận.
- Kiểm tra thông số tiêu thụ nước.
- Kiểm tra sự hoạt động, thông số tiêu thụ điện của hệ thống nước nóng năng lượng mặt trời.
- Thực hiện việc bảo trì, bảo dưỡng trang thiết bị cấp thoát nước và hệ thống nước nóng năng lượng mặt trời
Công tác quản lý, sửa chữa, bảo dưỡng các thiết bị về đồ mộc, nề, sắt...
-Tiếp nhận, thực hiện công việc sửa chữa, bảo dưỡng các thiết bị đồ mộc, nề và đồ sắt theo yêu cầu các bộ phận.
- Kiểm tra, thực hiện việc sửa chữa tình trạng hư hỏng của trang thiết bị, tài sản, cơ sở vật chất liên quan đến mộc, nề trong khách sạn.
- Đề xuất, thực hiện việc bảo trì, bảo dưỡng, nâng cấp trang thiết bị, tài sản, cơ sở vật chất liên quan đến mộc, nề trong khách sạn.
- Làm việc 6 ngày/tuần; 8 tiếng/ngày
Với Mức Lương 10 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Linh hoạt, trung thực, nhiệt tình, chịu được áp lực công việc cao
- Sẵn sàng xoay ca linh hoạt hoặc xử lý phát sinh khi cần
Tại Công ty TNHH Tập đoàn Phú Hồ Gia Thì Được Hưởng Những Gì
Làm việc trong môi trường khách sạn 4 sao thuộc TOP 1 khu vực Phố Cổ - Hà Nội với nguồn vốn ổn định, tầm nhìn mở rộng chuỗi khách sạn trên khắp cả nước và khu vực Châu Á
Mức lương thương lượng + Thưởng service charge hàng tháng cùng kỳ lương
Cơ hội chia sẻ lợi nhuận từ các khách sạn trong chuỗi cùng ban lãnh đạo công ty
Hỗ trợ ăn trưa tại khách sạn
X4 lần lương các ngày lễ (trong trường hợp cần tăng ca)
Thưởng sinh nhật, Thưởng doanh thu theo Quý, Thưởng các ngày Lễ Tết, lương tháng 13
Gói khám sức khỏe miễn phí định kỳ 1 lần/năm
Hưởng 12 ngày nghỉ phép có hưởng lương/năm
Tham gia BHXH, BHYT, BHTN theo quy định
Team building, du lịch miễn phí 1 lần/năm
Cơ hội thăng tiến trong sự nghiệp phát triển chung của tập đoàn
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Tập đoàn Phú Hồ Gia
