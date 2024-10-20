Tuyển Điện/ điện tử/ điện lạnh TRUNG TÂM TIỆC CƯỚI & HỘI NGHỊ MIPEC PALACE làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu

Mức lương 10 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Số 229 Tây Sơn, Đống Đa, Hà Nội, Đống Đa

Mô Tả Công Việc Điện/ điện tử/ điện lạnh Với Mức Lương 10 - 15 Triệu

Thực hiện các công việc theo hướng dẫn của giám sát/kỹ sư trưởng. Theo dõi, giám sát hoạt động của các hệ thống được lắp đặt trong tòa nhà. Khắc phục, sửa chữa các sự cố về thiết bị của các hệ thống được lắp đặt trong tòa nhà. Vận hành các thiết bị phục vụ hội nghị, sự kiện. Hỗ trợ công việc với các nhân viên khác. Quản lý và bảo quản tất cả các trang thiết bị của Công ty.

Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Đại học/ Cao đẳng chuyên ngành Điện, Điện tử, Điện Lạnh (Cơ Điện Lạnh), Điện dân dụng và công nghiệp Tối thiểu 03 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực quản lý, vận hành toà nhà... Có khả năng đọc hiểu tài liệu và bản vẽ kỹ thuật. Có kỹ năng giao tiếp và thuyết phục tốt. Khéo léo trong khi xử lý các tình huống phát sinh. Có hiểu biết nhất định trong việc lắp đặt, sửa chữa, bảo trì, bảo hành & dịch vụ kỹ thuật đối với thiết bị điện lạnh, điện tử công nghiệp. Là người trung thực, thật thà, nhiệt tình, ham học hỏi, có trách nhiệm với công việc. Có thể làm việc theo thời gian linh động

Tại TRUNG TÂM TIỆC CƯỚI & HỘI NGHỊ MIPEC PALACE Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cứng lên đến 15tr (hoặc thoả thuận thêm tuỳ theo năng lực); Được làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, sáng tạo, gắn bó lâu dài,... Chế độ thưởng thêm hàng tháng theo tình hình kinh doanh của Công ty. Phụ cấp: Ăn trưa, xăng xe di chuyển. Thưởng tất cả các ngày lễ Tết trong năm, sinh nhật: Quốc Khánh, 30/04-01/05, Tết Âm, Tết Dương, thưởng lương tháng 13. Chế độ công đoàn, tặng quà cho con CBNV vào các ngày lễ. Tham gia BHXH, BHYT, nghỉ phép theo đúng quy định của pháp luật. Du lịch công ty, team building 2 lần/1 lần. Được chủ động quản lý Bộ phận về chuyên môn.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại TRUNG TÂM TIỆC CƯỚI & HỘI NGHỊ MIPEC PALACE

