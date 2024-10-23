Tuyển Bất động sản/Xây dựng CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỊA ỐC BẢO QUANG MINH INVEST làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 15 Triệu

Mức lương 10 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Tân Bình

Mô Tả Công Việc Bất động sản/Xây dựng Với Mức Lương 10 - 15 Triệu

Thực hiện công tác bảo trì, sửa chữa, bảo dưỡng các thiết bị, hệ thống kỹ thuật trong tòa nhà. Kiểm tra, phát hiện và xử lý các sự cố kỹ thuật phát sinh trong tòa nhà. Tham gia lắp đặt, sửa chữa, bảo dưỡng các thiết bị điện, điện tử, hệ thống chiếu sáng, hệ thống nước, hệ thống điều hòa không khí, hệ thống PCCC, hệ thống camera, hệ thống an ninh, ... Thực hiện các công việc vệ sinh, bảo quản, bảo dưỡng các thiết bị, hệ thống kỹ thuật theo quy định. Ghi chép, báo cáo tình trạng hoạt động của các thiết bị, hệ thống kỹ thuật. Tham gia các hoạt động bảo trì, sửa chữa, bảo dưỡng định kỳ theo kế hoạch. Hỗ trợ các công việc khác theo yêu cầu của cấp trên.

Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có kinh nghiệm từ 1 - 2 năm Có kiến thức cơ bản về sửa chữa, bảo dưỡng các thiết bị điện, điện tử, hệ thống chiếu sáng, hệ thống nước, hệ thống điều hòa không khí, hệ thống PCCC, hệ thống camera, hệ thống an ninh, ... Nắm vững các quy định về an toàn lao động trong ngành xây dựng. Có tinh thần trách nhiệm cao, cẩn thận, tỉ mỉ, trung thực. Có khả năng làm việc độc lập và theo nhóm. Sức khỏe tốt, chịu được áp lực công việc.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỊA ỐC BẢO QUANG MINH INVEST Thì Được Hưởng Những Gì

Được hưởng đầy đủ các chế độ theo luật lao động hiện hành. Được tham gia các hoạt động tập thể, teambuilding, du lịch, ... Được đào tạo nâng cao nghiệp vụ định kỳ. Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động, thân thiện.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỊA ỐC BẢO QUANG MINH INVEST

