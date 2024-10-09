Tuyển Thiết kế/chế tạo máy Công ty Cổ phần Đầu tư INFINITY GROUP làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 8 Triệu

Công ty Cổ phần Đầu tư INFINITY GROUP
Ngày đăng tuyển: 09/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 20/10/2024
Thiết kế/chế tạo máy

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Thiết kế/chế tạo máy Tại Công ty Cổ phần Đầu tư INFINITY GROUP

Mức lương
7 - 8 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
3 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Tòa nhà Samsora 105 Chu Văn An

- Yếu Kiêu

- Hà Đông, Hà Đông

Mô Tả Công Việc Thiết kế/chế tạo máy Với Mức Lương 7 - 8 Triệu

Kiểm tra hệ thống, khu vực các phòng kỹ thuật, Khu công cộng và các tiện ích, sửa chữa các hỏng hóc liên quan đến các hệ thống. Sửa chữa, hoặc thay thế các hạng mục Vận hành, bảo dưỡng theo lịch trình bảo dưỡng các hệ thống trong Tòa nhà Bảo dưỡng, vận hành, kiểm kê vật tư cần thiết để thực hiện chức năng công việc Ghi chép sổ sách các công việc đã làm, ghi nhật ký bảo dưỡng, điền vào các biểu mẫu bảo dưỡng và đưa ra các nguy cơ có thể xảy ra với hệ thống Bàn giao lại chi tiết các công việc trong ca trực chưa hoàn thành cho các ca tiếp theo
Kiểm tra hệ thống, khu vực các phòng kỹ thuật, Khu công cộng và các tiện ích, sửa chữa các hỏng hóc liên quan đến các hệ thống.
Sửa chữa, hoặc thay thế các hạng mục
Vận hành, bảo dưỡng theo lịch trình bảo dưỡng các hệ thống trong Tòa nhà
Bảo dưỡng, vận hành, kiểm kê vật tư cần thiết để thực hiện chức năng công việc
Ghi chép sổ sách các công việc đã làm, ghi nhật ký bảo dưỡng, điền vào các biểu mẫu bảo dưỡng và đưa ra các nguy cơ có thể xảy ra với hệ thống
Bàn giao lại chi tiết các công việc trong ca trực chưa hoàn thành cho các ca tiếp theo

Với Mức Lương 7 - 8 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

1. Trình độ: Tốt nghiệp các trường trung cấp, cao đẳng chuyên ngành kỹ thuật điện, điện lạnh trở lên - Am hiểu nguyên lý hoạt động của máy móc, thiết bị - Có kiến thức về 5S, An toàn
2. Kinh nghiệm: 1-2 năm kinh nghiệm quản lý vận hành tòa nhà từ 1000 căn hộ trở lên
3. Ngoại ngữ:
4. Tin học: thông thạo tin học văn phòng
5. Các yêu cầu khác: - Năng động, kỷ luật cao, - Tư duy tốt, giải quyết vấn đề nhanh nhạy. - Kỹ năng tổ chức công việc và quản lý thời gian. - Kỹ năng chẩn đoán và giải quyết vấn đề.

Tại Công ty Cổ phần Đầu tư INFINITY GROUP Thì Được Hưởng Những Gì

Tham gia BHXH, lương thưởng, nghỉ lễ tết... Mức lương từ 7-8,5tr Tham gia teambuiding/ du lịch...
Tham gia BHXH, lương thưởng, nghỉ lễ tết...
Mức lương từ 7-8,5tr
Tham gia teambuiding/ du lịch...

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Đầu tư INFINITY GROUP

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty Cổ phần Đầu tư INFINITY GROUP

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Tòa Samsora Premier 105 Chu Văn An, Yết Kiêu, Hà Đông, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

