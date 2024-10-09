Tuyển Thiết kế/chế tạo máy Công ty Cổ phần Đầu tư INFINITY GROUP làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 8 Triệu

Kiểm tra hệ thống, khu vực các phòng kỹ thuật, Khu công cộng và các tiện ích, sửa chữa các hỏng hóc liên quan đến các hệ thống. Sửa chữa, hoặc thay thế các hạng mục Vận hành, bảo dưỡng theo lịch trình bảo dưỡng các hệ thống trong Tòa nhà Bảo dưỡng, vận hành, kiểm kê vật tư cần thiết để thực hiện chức năng công việc Ghi chép sổ sách các công việc đã làm, ghi nhật ký bảo dưỡng, điền vào các biểu mẫu bảo dưỡng và đưa ra các nguy cơ có thể xảy ra với hệ thống Bàn giao lại chi tiết các công việc trong ca trực chưa hoàn thành cho các ca tiếp theo

