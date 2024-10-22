Tuyển Điện/ điện tử/ điện lạnh Công ty CP Phát triển Thương mại Vinaconex làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 10 Triệu

Công ty CP Phát triển Thương mại Vinaconex
Ngày đăng tuyển: 22/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 24/10/2024
Công ty CP Phát triển Thương mại Vinaconex

Điện/ điện tử/ điện lạnh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Điện/ điện tử/ điện lạnh Tại Công ty CP Phát triển Thương mại Vinaconex

Mức lương
8 - 10 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
5 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Tòa nhà TTTM Chợ Mơ

- Số 459C Bạch Mai, Phường Trương Định, Hai Bà Trưng

Mô Tả Công Việc Điện/ điện tử/ điện lạnh Với Mức Lương 8 - 10 Triệu

- Trực vận hành hệ thống kỹ thuật tòa nhà;
- Kiểm tra và báo cáo trong các công tác bảo trì, bảo dưỡng hệ thống theo lịch định kỳ;
- Chủ động kiểm tra, đưa ra các cảnh báo kịp thời đối với hệ thống kỹ thuật;
- Xử lý các sự cố phát sinh trong quá trình vận hành hệ thống kỹ thuật;
- Đảm bảo an toàn lao động trong quá trình làm việc;
- Thực hiện các công việc theo sự chỉ đạo từ cấp trên.

Với Mức Lương 8 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp Trung cấp trở lên các chuyên ngành kỹ thuật;
- Có kiến thức cơ bản về thiết bị Cơ – Điện, điều hòa, PCCC...;
- Kinh nghiệm: ưu tiên ứng viên đã vận hành các tòa nhà, TTTM...;
- Hiểu biết về hệ thống kỹ thuật tòa nhà: Hệ thống Điện, hệ thống điều hòa không khí và thông gió, hệ thống PCCC, hệ thống cấp thoát nước;
- Phẩm chất đạo đức tốt, có kỹ năng phối hợp và làm việc theo nhóm.

Tại Công ty CP Phát triển Thương mại Vinaconex Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương, lương tháng 13, Thưởng và các chế độ phúc lợi, đãi ngộ hấp dẫn;
- Được đào tạo nâng cao nghiệp vụ;
- Được làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, năng động và có cơ hội thăng tiến;
- Được cung cấp trang thiết bị đầy đủ để phục vụ công việc;
- Được tham gia BHXH, BHYT, BHTN....theo quy định;
- Được hưởng các chế độ đãi ngộ theo quy định của Luật lao động và của Công ty;

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty CP Phát triển Thương mại Vinaconex

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty CP Phát triển Thương mại Vinaconex

Công ty CP Phát triển Thương mại Vinaconex

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: 459C Phố Bạch Mai, Phường Trương Đinh, Quận Hai Bà Trưng, TP Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

