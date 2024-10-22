Tuyển Điện/ điện tử/ điện lạnh Công ty CP Phát triển Thương mại Vinaconex làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 10 Triệu

Mức lương 8 - 10 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 5 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tòa nhà TTTM Chợ Mơ - Số 459C Bạch Mai, Phường Trương Định, Hai Bà Trưng

Mô Tả Công Việc Điện/ điện tử/ điện lạnh

- Trực vận hành hệ thống kỹ thuật tòa nhà;

- Kiểm tra và báo cáo trong các công tác bảo trì, bảo dưỡng hệ thống theo lịch định kỳ;

- Chủ động kiểm tra, đưa ra các cảnh báo kịp thời đối với hệ thống kỹ thuật;

- Xử lý các sự cố phát sinh trong quá trình vận hành hệ thống kỹ thuật;

- Đảm bảo an toàn lao động trong quá trình làm việc;

- Thực hiện các công việc theo sự chỉ đạo từ cấp trên.

Yêu Cầu Công Việc

- Tốt nghiệp Trung cấp trở lên các chuyên ngành kỹ thuật;

- Có kiến thức cơ bản về thiết bị Cơ – Điện, điều hòa, PCCC...;

- Kinh nghiệm: ưu tiên ứng viên đã vận hành các tòa nhà, TTTM...;

- Hiểu biết về hệ thống kỹ thuật tòa nhà: Hệ thống Điện, hệ thống điều hòa không khí và thông gió, hệ thống PCCC, hệ thống cấp thoát nước;

- Phẩm chất đạo đức tốt, có kỹ năng phối hợp và làm việc theo nhóm.

Quyền Lợi Được Hưởng

- Lương, lương tháng 13, Thưởng và các chế độ phúc lợi, đãi ngộ hấp dẫn;

- Được đào tạo nâng cao nghiệp vụ;

- Được làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, năng động và có cơ hội thăng tiến;

- Được cung cấp trang thiết bị đầy đủ để phục vụ công việc;

- Được tham gia BHXH, BHYT, BHTN....theo quy định;

- Được hưởng các chế độ đãi ngộ theo quy định của Luật lao động và của Công ty;

Cách Thức Ứng Tuyển

