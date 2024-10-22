Tuyển Bất động sản/Xây dựng Công ty TNHH ADEN Services Việt Nam - Chi nhánh Hà Nội làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 10 Triệu

Mức lương 8 - 10 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 5 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Trường quốc tế - Nguyễn Xiển, Hoàng Mai ...và 1 địa điểm khác

Mô Tả Công Việc Bất động sản/Xây dựng Với Mức Lương 8 - 10 Triệu

- Vận hành hệ thống kỹ thuật đảm bảo an toàn, hiệu quả, bao gồm: hệ thống điện, đèn chiếu sáng, cấp thoát nước, điều hòa thông gió, PCCC,...

- Định kỳ bảo trì, bảo dưỡng, sửa chữa hệ thống kỹ thuật

- Phối hợp và giám sát nhà thầu thi công các hạng mục sửa chữa lớn.

- Check list hệ thống kỹ thuật vào đầu ca; ghi chép các dữ kiện đầy đủ vào sổ giao ca, sổ nhật ký

- Báo cáo hàng ngày về công tác kỹ thuật theo quy định.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công công việc của Trưởng bộ phận.

Với Mức Lương 8 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp Bằng Trung cấp trở lên các chuyên ngành liên quan đến kỹ thuật như: kỹ thuật điện, điện công nghiệp, điện dân dụng, điện tử, điện lạnh, tự động hóa,...

- Có từ 6 tháng kinh nghiệm trở lên tại vị trí kỹ thuật toà nhà hoặc công việc khác liên quan đến kỹ thuật là lợi thế.

- Chấp nhận sinh viên mới tốt nghiệp, có ngành học liên quan đến kỹ thuật, chịu khó học hỏi

- Cẩn thận và có trách nhiệm

Tại Công ty TNHH ADEN Services Việt Nam - Chi nhánh Hà Nội Thì Được Hưởng Những Gì

- Hưởng 100% lương trong thời gian thử việc

- Bảo hiểm tai nạn 24/24

- Bảo hiểm sức khỏe

- Tham gia BHXH, BHYT, BHTN đầy đủ theo quy định

- Lương tháng 13 (Theo quy chế thưởng)

- Tham gia và hưởng các quyền lợi Công đoàn như: Sinh nhật, hiếu hỉ, ngày Lễ, Tết,...

- Ngày nghỉ phép năm và nghỉ khác theo quy định

- Cơ hội được đào tạo và phát triển trong công việc.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH ADEN Services Việt Nam - Chi nhánh Hà Nội

