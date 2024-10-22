Tuyển Bất động sản/Xây dựng Công ty TNHH ADEN Services Việt Nam - Chi nhánh Hà Nội làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 10 Triệu

Công ty TNHH ADEN Services Việt Nam - Chi nhánh Hà Nội
Ngày đăng tuyển: 22/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 14/11/2024
Công ty TNHH ADEN Services Việt Nam - Chi nhánh Hà Nội

Bất động sản/Xây dựng

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Bất động sản/Xây dựng Tại Công ty TNHH ADEN Services Việt Nam - Chi nhánh Hà Nội

Mức lương
8 - 10 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
5 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Trường quốc tế

- Nguyễn Xiển, Hoàng Mai ...và 1 địa điểm khác

Mô Tả Công Việc Bất động sản/Xây dựng Với Mức Lương 8 - 10 Triệu

- Vận hành hệ thống kỹ thuật đảm bảo an toàn, hiệu quả, bao gồm: hệ thống điện, đèn chiếu sáng, cấp thoát nước, điều hòa thông gió, PCCC,...
- Định kỳ bảo trì, bảo dưỡng, sửa chữa hệ thống kỹ thuật
- Phối hợp và giám sát nhà thầu thi công các hạng mục sửa chữa lớn.
- Check list hệ thống kỹ thuật vào đầu ca; ghi chép các dữ kiện đầy đủ vào sổ giao ca, sổ nhật ký
- Báo cáo hàng ngày về công tác kỹ thuật theo quy định.
- Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công công việc của Trưởng bộ phận.

Với Mức Lương 8 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp Bằng Trung cấp trở lên các chuyên ngành liên quan đến kỹ thuật như: kỹ thuật điện, điện công nghiệp, điện dân dụng, điện tử, điện lạnh, tự động hóa,...
- Có từ 6 tháng kinh nghiệm trở lên tại vị trí kỹ thuật toà nhà hoặc công việc khác liên quan đến kỹ thuật là lợi thế.
- Chấp nhận sinh viên mới tốt nghiệp, có ngành học liên quan đến kỹ thuật, chịu khó học hỏi
- Cẩn thận và có trách nhiệm

Tại Công ty TNHH ADEN Services Việt Nam - Chi nhánh Hà Nội Thì Được Hưởng Những Gì

- Hưởng 100% lương trong thời gian thử việc
- Bảo hiểm tai nạn 24/24
- Bảo hiểm sức khỏe
- Tham gia BHXH, BHYT, BHTN đầy đủ theo quy định
- Lương tháng 13 (Theo quy chế thưởng)
- Tham gia và hưởng các quyền lợi Công đoàn như: Sinh nhật, hiếu hỉ, ngày Lễ, Tết,...
- Ngày nghỉ phép năm và nghỉ khác theo quy định
- Cơ hội được đào tạo và phát triển trong công việc.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH ADEN Services Việt Nam - Chi nhánh Hà Nội

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty TNHH ADEN Services Việt Nam - Chi nhánh Hà Nội

Công ty TNHH ADEN Services Việt Nam - Chi nhánh Hà Nội

Quy mô: Trên 1000 Nhân viên
Địa điểm: Tầng 09, tòa nhà Coalimex, 33 Tràng Thi

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

