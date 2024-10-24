Tuyển Nhân Viên Kỹ Thuật Tòa Nhà thu nhập 8 - 10 triệu Toàn thời gian tại Hà Nội

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Tại Công ty TNHH Phát triển DT Việt Nam
Mức lương
8 - 10 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: 289 Khuất Duy Tiến, Trung Hòa, Cầu Giấy
Mô Tả Công Việc Với Mức Lương 8 - 10 Triệu
- Vận hành hệ thống thiết bị kỹ thuật (điện, nước, PCCC, điều hòa, ...) trong tòa nhà đúng quy trình.
- Thực hiện công tác bảo trì, bảo dưỡng.
- Trực ca, sẵn sàng xử lý mọi sự cố khi cần.
- Sửa chữa, xử lý trực tiếp các yêu cầu từ các bộ phận.
- Kiểm tra định kì các hệ thống, thiết bị trong tòa nhà.
- Các công việc khác theo sự phân công của quản lý trực tiếp.
Với Mức Lương 8 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Tốt nghiệp Trung cấp trở lên các ngành: cơ khí, điện, điện tử, điện lạnh, ...
- Có kinh nghiệm liên quan quản lý tòa nhà, khách sạn, kỹ thuật cơ điện trong các nhà máy, ...
- Có khả năng làm việc theo ca (bao gồm cả ca đêm)
- Khả năng học hỏi, hòa nhập với đội nhóm
- Có tinh thần trách nhiệm trong công việc.
Tại Công ty TNHH Phát triển DT Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì
- Thu nhập cạnh tranh, tương xứng với năng lực.
- Thưởng phí dịch vụ hàng tháng, thưởng Lễ tết
- Trợ cấp đi lại, phụ cấp ăn ca;
- Đóng đầy đủ BHXH, BHYT, BHTN;
- Nghỉ 2 ngày/ tuần;
- Khám sức khỏe hàng năm;
- Du lịch công ty, các hoạt động tập thể.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Phát triển DT Việt Nam
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
