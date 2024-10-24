Tuyển Nhân Viên Kỹ Thuật Tòa Nhà thu nhập 8 - 10 triệu Toàn thời gian tại Hà Nội

Mức lương 8 - 10 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 289 Khuất Duy Tiến, Trung Hòa, Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Với Mức Lương 8 - 10 Triệu

- Vận hành hệ thống thiết bị kỹ thuật (điện, nước, PCCC, điều hòa, ...) trong tòa nhà đúng quy trình.

- Thực hiện công tác bảo trì, bảo dưỡng.

- Trực ca, sẵn sàng xử lý mọi sự cố khi cần.

- Sửa chữa, xử lý trực tiếp các yêu cầu từ các bộ phận.

- Kiểm tra định kì các hệ thống, thiết bị trong tòa nhà.

- Các công việc khác theo sự phân công của quản lý trực tiếp.

Với Mức Lương 8 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp Trung cấp trở lên các ngành: cơ khí, điện, điện tử, điện lạnh, ...

- Có kinh nghiệm liên quan quản lý tòa nhà, khách sạn, kỹ thuật cơ điện trong các nhà máy, ...

- Có khả năng làm việc theo ca (bao gồm cả ca đêm)

- Khả năng học hỏi, hòa nhập với đội nhóm

- Có tinh thần trách nhiệm trong công việc.

Tại Công ty TNHH Phát triển DT Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

- Thu nhập cạnh tranh, tương xứng với năng lực.

- Thưởng phí dịch vụ hàng tháng, thưởng Lễ tết

- Trợ cấp đi lại, phụ cấp ăn ca;

- Đóng đầy đủ BHXH, BHYT, BHTN;

- Nghỉ 2 ngày/ tuần;

- Khám sức khỏe hàng năm;

- Du lịch công ty, các hoạt động tập thể.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Phát triển DT Việt Nam

