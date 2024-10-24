Tuyển Điện tử viễn thông CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT HƯNG THỊNH làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 10 Triệu

Quản lý, vận hành, bảo hành, bảo dưỡng toàn bộ hệ thống kỹ thuật, giám sát và bảo trì hệ thống PCCC của tòa nhà dưới sự phân công của Trưởng phòng kỹ thuật. Hàng ngày kiểm tra, theo dõi trang thiết bị để bảo đảm rằng tất cả hệ thống bao gồm hệ thống cơ điện họat động thật hiệu quả, tiết kiệm năng lượng. Thực hiện bảo hành hệ thống cơ điện hàng ngày / tháng / quý trong tòa nhà dưới sự chỉ đạo và phân công của Trưởng phòng kỹ thuật. Kết hợp, làm việc chặt chẽ với đồng nghiệp, và các bộ phận khác để giải quyết các yêu cầu, phàn nàn của khách hàng. Phối hợp, phân công nhân viên kỹ thuật để bảo đảm công việc kiểm tra máy móc trang thiết bị, tài sản của công ty luôn họat động tốt và hiệu quả. Có tinh thần học hỏi, trao đổi kinh nghiệm trong công việc bảo hành trang thiết bị và tài sản của công ty. Tự trau dồi để nâng cao trình độ hiểu biết, trau dồi kỹ năng giao tiếp để giao tiếp với khách hàng. Chia sẽ thông tin cần thiết , quan trọng liên quan đến việc phục vụ khách hàng. Thực hiện các công việc hành chánh khác liên quan đến họat động của tòa nhà và các công việc khác do Trưởng phòng kỹ thuật. và Trưởng phòng Quản lý giao phó. Báo cáo công việc cho Trưởng phòng kỹ thuật. Thực hiện các công việc lắp đặt, sửa chữa, bảo dưỡng, hệ thống kỹ thuật của tòa nhà SYRENA: Điện, nước, hệ thống ánh sáng, camera, điện lạnh, phòng cháy chữa cháy, v.v Giám sát, kiểm tra định kỳ về tình trạng hoạt động của hệ thống kỹ thuật tòa nhà, đảm bảo tòa nhà luôn trong tình trạng hoạt động tốt. Giám sát các nhà thầu vào tòa nhà trong quá trình lắp đặt hoặc bảo trì thiết bị của tòa nhà. Thực hiện các công việc kỹ thuật khác theo sự Phân công, chỉ đạo của Phụ trách bộ phận.

