Tuyển Nhân Viên Kỹ Thuật Tòa Nhà thu nhập 8 - 12 triệu Toàn thời gian tại Đà Nẵng

Mức lương 8 - 12 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Đà Nẵng: 176 - 178 Nguyễn Văn Thoại , phường Mỹ An, Quận Ngũ Hành Sơn, Thành phố Đà nẵng, Ngũ Hành Sơn

Mô Tả Công Việc Với Mức Lương 8 - 12 Triệu

Vận hành, sửa các thiết bị về điều hòa, điện Phối hợp với các bộ phận có liên quan đến vấn đề kỹ thuật Báo cáo cho cấp trên trực tiếp về công việc hằng ngày Sửa chữa các máy móc, thiết bị khi có sự cố

Với Mức Lương 8 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Đã có kinh nghiệm làm ở các resort, khách sạn Có kiến thức về điện nước, điều hòa và sơn Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm từ 1 năm trở lên Yêu cầu trình độ học vấn từ trung cấp trở lên

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN RICHICO Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương: 8-12triệu + phụ cấp cơm ca 30.000/ca+ service charge

- Thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ về bảo hiểm cho nhân viên

- Thực hiện đầy đủ chế độ nghỉ lễ, nghỉ phép theo quy định nhà nước ( tháng được nghỉ 1 ngày phép tính từ thời gian thử việc)

- Môi trường làm việc thân thiện, chuyên nghiệp

- Cơ hội học tập và phát triển nghề nghiệp tốt

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN RICHICO

