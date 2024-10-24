Tuyển Nhân Viên Kỹ Thuật Tòa Nhà thu nhập 9 - 11 triệu Toàn thời gian tại Hà Nội

Tuyển Nhân Viên Kỹ Thuật Tòa Nhà thu nhập 9 - 11 triệu Toàn thời gian tại Hà Nội

Tập đoàn BRG
Ngày đăng tuyển: 24/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 10/11/2024
Tập đoàn BRG

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Tại Tập đoàn BRG

Mức lương
9 - 11 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: 16 Láng Hạ, Ba Đình

Mô Tả Công Việc Với Mức Lương 9 - 11 Triệu

Thực hiện đóng/ cắt điện khi có sự cố hoặc khách hàng chậm thanh toán, treo/ tháo công tơ, lập biên bản đề nghị cấp mới/ kiểm định/ hỏng Chốt chỉ số điện/ nước hàng tháng, gửi thông báo tiền điện (bản giấy) cho khách hàng Checklist, kiểm tra, vệ sinh định kỳ các trạm biến áp Khảo sát và lập bảng kê công suất, kiểm tra sử dụng điện của Khách hàng Đảm bảo an toàn trong quản lý vận hành điện nước, an toàn thiết bị được phân công theo dõi theo đúng quy định an toàn VSLĐ, An toàn PCCC&PCCN Lập báo cáo và nhật ký vận hành hàng ngày và báo cáo cho tổ trưởng kỹ thuật
Thực hiện đóng/ cắt điện khi có sự cố hoặc khách hàng chậm thanh toán, treo/ tháo công tơ, lập biên bản đề nghị cấp mới/ kiểm định/ hỏng
Chốt chỉ số điện/ nước hàng tháng, gửi thông báo tiền điện (bản giấy) cho khách hàng
Checklist, kiểm tra, vệ sinh định kỳ các trạm biến áp
Khảo sát và lập bảng kê công suất, kiểm tra sử dụng điện của Khách hàng
Đảm bảo an toàn trong quản lý vận hành điện nước, an toàn thiết bị được phân công theo dõi theo đúng quy định an toàn VSLĐ, An toàn PCCC&PCCN
Lập báo cáo và nhật ký vận hành hàng ngày và báo cáo cho tổ trưởng kỹ thuật

Với Mức Lương 9 - 11 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Cao đẳng Điện trở lên Trên 2 năm kinh nghiệm về lĩnh vực vận hành hệ thống điện hoặc có kinh nghiệm tại vị trí tương đương Từng vận hành hệ thống điện tòa nhà Có hiểu biết hoặc có kinh nghiệm làm về kinh doanh bán lẻ Điện/ Nước, hiểu biết về công tơ điện, tính phụ tải điện
Tốt nghiệp Cao đẳng Điện trở lên
Trên 2 năm kinh nghiệm về lĩnh vực vận hành hệ thống điện hoặc có kinh nghiệm tại vị trí tương đương
Từng vận hành hệ thống điện tòa nhà
Có hiểu biết hoặc có kinh nghiệm làm về kinh doanh bán lẻ Điện/ Nước, hiểu biết về công tơ điện, tính phụ tải điện

Tại Tập đoàn BRG Thì Được Hưởng Những Gì

Chế độ bảo hiểm Du Lịch Chế độ thưởng Chăm sóc sức khỏe Đào tạo Tăng lương Nghỉ phép năm
Chế độ bảo hiểm
Du Lịch
Chế độ thưởng
Chăm sóc sức khỏe
Đào tạo
Tăng lương
Nghỉ phép năm

Liên Hệ Công Ty

Tập đoàn BRG

Tập đoàn BRG

Quy mô: Trên 10000 Nhân viên
Địa điểm: Số 198 Trần Quang Khải, phường Lý Thái Tổ, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

