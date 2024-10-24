Tuyển Nhân Viên Kỹ Thuật Tòa Nhà thu nhập 9 - 11 triệu Toàn thời gian tại Hà Nội

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Tại Tập đoàn BRG
- Hà Nội: 16 Láng Hạ, Ba Đình
Mô Tả Công Việc Với Mức Lương 9 - 11 Triệu
Thực hiện đóng/ cắt điện khi có sự cố hoặc khách hàng chậm thanh toán, treo/ tháo công tơ, lập biên bản đề nghị cấp mới/ kiểm định/ hỏng
Chốt chỉ số điện/ nước hàng tháng, gửi thông báo tiền điện (bản giấy) cho khách hàng
Checklist, kiểm tra, vệ sinh định kỳ các trạm biến áp
Khảo sát và lập bảng kê công suất, kiểm tra sử dụng điện của Khách hàng
Đảm bảo an toàn trong quản lý vận hành điện nước, an toàn thiết bị được phân công theo dõi theo đúng quy định an toàn VSLĐ, An toàn PCCC&PCCN
Lập báo cáo và nhật ký vận hành hàng ngày và báo cáo cho tổ trưởng kỹ thuật
Với Mức Lương 9 - 11 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tốt nghiệp Cao đẳng Điện trở lên
Trên 2 năm kinh nghiệm về lĩnh vực vận hành hệ thống điện hoặc có kinh nghiệm tại vị trí tương đương
Từng vận hành hệ thống điện tòa nhà
Có hiểu biết hoặc có kinh nghiệm làm về kinh doanh bán lẻ Điện/ Nước, hiểu biết về công tơ điện, tính phụ tải điện
Tại Tập đoàn BRG Thì Được Hưởng Những Gì
Chế độ bảo hiểm
Du Lịch
Chế độ thưởng
Chăm sóc sức khỏe
Đào tạo
Tăng lương
Nghỉ phép năm
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Tập đoàn BRG
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
