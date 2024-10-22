Tuyển Điện tử viễn thông Công ty Cổ phần viễn thông FPT làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 17 Triệu

Mức lương 12 - 17 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 5 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Số 5, B10 Đầm Trấu, Hai Bà Trưng, Hà Nội, Hoàn Kiếm

Mô Tả Công Việc Điện tử viễn thông Với Mức Lương 12 - 17 Triệu

Triển khai và bảo trì đường truyền Internet, truyền hình, camera cho khách hàng. Kiểm tra, sửa chữa tín hiệu đường dây (Bao gồm các sự cố liên quan đến tuyến cáp thuê bao và thiết bị sử dụng internet trong nhà khách hàng). Lắp đặt các dịch vụ khác (Truyền hình FPT, thiết bị wifi, camera ...) do FPT Telecom cung cấp. Hỗ trợ kỹ thuật trực tiếp cho khách hàng. Kết hợp tư vấn, bán các sản phẩm dịch vụ công ty cung cấp. Thấu cảm, tạo ra những tương tác, trải nghiệm cá nhân hóa tới người dùng/khách hàng trên các kênh (online/offline) ở mọi điểm chạm. Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của trưởng bộ phận. Làm việc tại khu vực Hai Bà Trưng

Với Mức Lương 12 - 17 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Nam, có sức khỏe tốt, tuổi từ 20 – 32. Siêng năng, có phương tiện di chuyển cá nhân. Tốt nghiệp Trung cấp, Cao đẳng chuyên ngành Điện: Điện – điện tử, Điện công nghiệp, Điện tử Công nghiệp, Điện dân dụng, Điện lạnh, Điện tử viễn thông hoặc các chuyên ngành liên quan về điện Có kinh nghiệm sửa chữa, lắp đặt hạ tầng viễn thông, Internet, điện lực, truyền hình cáp ... là 1 lợi thế. Có tư duy luôn lấy khách hàng làm trọng tâm.

Tại Công ty Cổ phần viễn thông FPT Thì Được Hưởng Những Gì

Đào tạo: Được đào tạo tập trung một tuần các kỹ năng, chuyên môn, nghiệp vụ cơ bản. Được đào tạo onjob tại đơn vị và tham gia các khóa đào tạo nâng cao trong quá trình làm việc. Thu nhập, chế độ: Thu nhập tối thiểu: 12.000.00đ - 17.000.000đ và cao hơn tùy theo năng lực. Công thức lương rõ ràng, đảm bảo tương xứng với hiệu quả công việc. Được đóng đầy đủ BHYT, BHXH, BHTN, công đoàn theo quy định pháp luật. Được hưởng các chương trình phúc lợi nội bộ của tập đoàn FPT: Khám sức khỏe định kỳ, ưu đãi cước của FPT Telecom, Ưu đãi mua hàng FPT Shop.... Môi trường, điều kiện làm việc: Môi trường làm việc thân thiện, chuyên nghiệp, năng động và lộ trình thăng tiến rõ ràng. Được tham gia các hoạt động văn hóa đoàn thể trong năm: Nghỉ mát, Teambuilding, Thể thao... Được đề xuất nơi làm việc mong muốn. Được trang bị công cụ làm việc, các tools ứng dụng phục vụ cho công việc hiện đại, chuyên nghiệp.

Thu nhập, chế độ: Thu nhập tối thiểu: 12.000.00đ - 17.000.000đ và cao hơn tùy theo năng lực. Công thức lương rõ ràng, đảm bảo tương xứng với hiệu quả công việc. Được đóng đầy đủ BHYT, BHXH, BHTN, công đoàn theo quy định pháp luật. Được hưởng các chương trình phúc lợi nội bộ của tập đoàn FPT: Khám sức khỏe định kỳ, ưu đãi cước của FPT Telecom, Ưu đãi mua hàng FPT Shop....

Môi trường, điều kiện làm việc: Môi trường làm việc thân thiện, chuyên nghiệp, năng động và lộ trình thăng tiến rõ ràng. Được tham gia các hoạt động văn hóa đoàn thể trong năm: Nghỉ mát, Teambuilding, Thể thao... Được đề xuất nơi làm việc mong muốn. Được trang bị công cụ làm việc, các tools ứng dụng phục vụ cho công việc hiện đại, chuyên nghiệp.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần viễn thông FPT

