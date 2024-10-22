Tuyển Thiết kế/chế tạo máy Công ty cổ phần Yamaguchi Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 15 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Thiết kế/chế tạo máy Tại Công ty cổ phần Yamaguchi Việt Nam
Mức lương
8 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
20 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: Cụm công nghiệp thị trấn Phùng, Đan Phượng, Hà Nội, Đan Phượng
Mô Tả Công Việc Thiết kế/chế tạo máy Với Mức Lương 8 - 15 Triệu
-Vận hành máy phay/ tiện CNC: Đọc bản vẽ, chuẩn bị dụng cụ cắt, chỉnh sửa chương trình...
- Kiểm tra và ghi chép kết quả đo vào biểu đo (bản vẽ).
- Tổng kết số lượng thành phẩm.
- Vệ sinh khu vực làm việc.
- Các công việc khác có liên quan.
Với Mức Lương 8 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Độ tuổi: Dưới 35 tuổi
- Tốt nghiệp từ Trung cấp trở lên chuyên ngành Cơ Khí
- Đọc bản vẽ 2D
- Nhanh nhẹn,có thể chịu được áp lực công việc.
- Có thể làm việc theo ca, tăng ca, ca kíp.
- Trung thực, cẩn thận, có tinh thần trách nhiệm trong công việc.
- Tuân thủ yêu cầu của cấp trên đưa ra.
- Tốt nghiệp từ Trung cấp trở lên chuyên ngành Cơ Khí
- Đọc bản vẽ 2D
- Nhanh nhẹn,có thể chịu được áp lực công việc.
- Có thể làm việc theo ca, tăng ca, ca kíp.
- Trung thực, cẩn thận, có tinh thần trách nhiệm trong công việc.
- Tuân thủ yêu cầu của cấp trên đưa ra.
Tại Công ty cổ phần Yamaguchi Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì
• Có cơ hội làm việc với nhiều dòng máy tiện, phay, xung, cắt dây CNC
• Được hưởng đầy đủ các quyền lợi về BHXH, BHYT, BHTN, nghỉ phép theo quy định nhà nước.
• Được đào tạo bồi dưỡng nâng cao trình độ, năng lực chuyên môn.
• Có cơ hội thăng tiến, phát triển bản thân.
• Thưởng các dịp lễ, tết, ngày thành lập công ty, tham quan nghỉ mát hàng năm.
• Được làm việc trong môi trường năng động
• Được hưởng đầy đủ các quyền lợi về BHXH, BHYT, BHTN, nghỉ phép theo quy định nhà nước.
• Được đào tạo bồi dưỡng nâng cao trình độ, năng lực chuyên môn.
• Có cơ hội thăng tiến, phát triển bản thân.
• Thưởng các dịp lễ, tết, ngày thành lập công ty, tham quan nghỉ mát hàng năm.
• Được làm việc trong môi trường năng động
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty cổ phần Yamaguchi Việt Nam
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Để xem bạn có phù hợp với vị trí công việc này không, hãy
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI