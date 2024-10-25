Tuyển Nhân Viên Kỹ Thuật Vận Hành Máy thu nhập 8 - 15 triệu Toàn thời gian tại Hà Nội

Mức lương 8 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 20 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Cụm công nghiệp thị trấn Phùng, Đan Phượng, Hà Nội, Đan Phượng

Mô Tả Công Việc Với Mức Lương 8 - 15 Triệu

-Vận hành máy phay/ tiện CNC: Đọc bản vẽ, chuẩn bị dụng cụ cắt, chỉnh sửa chương trình...

- Kiểm tra và ghi chép kết quả đo vào biểu đo (bản vẽ).

- Tổng kết số lượng thành phẩm.

- Vệ sinh khu vực làm việc.

- Các công việc khác có liên quan.

Với Mức Lương 8 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Độ tuổi: Dưới 35 tuổi

- Tốt nghiệp từ Trung cấp trở lên chuyên ngành Cơ Khí

- Đọc bản vẽ 2D

- Nhanh nhẹn,có thể chịu được áp lực công việc.

- Có thể làm việc theo ca, tăng ca, ca kíp.

- Trung thực, cẩn thận, có tinh thần trách nhiệm trong công việc.

- Tuân thủ yêu cầu của cấp trên đưa ra.

Tại Công ty cổ phần Yamaguchi Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

• Có cơ hội làm việc với nhiều dòng máy tiện, phay, xung, cắt dây CNC

• Được hưởng đầy đủ các quyền lợi về BHXH, BHYT, BHTN, nghỉ phép theo quy định nhà nước.

• Được đào tạo bồi dưỡng nâng cao trình độ, năng lực chuyên môn.

• Có cơ hội thăng tiến, phát triển bản thân.

• Thưởng các dịp lễ, tết, ngày thành lập công ty, tham quan nghỉ mát hàng năm.

• Được làm việc trong môi trường năng động

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty cổ phần Yamaguchi Việt Nam

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.