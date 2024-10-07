Tuyển Nhân viên lái xe Trường Cao đẳng Công nghệ Bách khoa Hà Nội làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 12 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên lái xe Tại Trường Cao đẳng Công nghệ Bách khoa Hà Nội
Mức lương
10 - 12 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
3 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: Đan Phượng ...và 1 địa điểm khác
Mô Tả Công Việc Nhân viên lái xe Với Mức Lương 10 - 12 Triệu
Triển khai nhiệm vụ đưa đón/ vận chuyển
Quản lý, bảo đảm an toàn kỹ thuật phương tiện
Kiểm soát tài sản trên xe
Thực hiện công việc khác theo sự phân công của quản lý.
Triển khai nhiệm vụ đưa đón/ vận chuyển
Quản lý, bảo đảm an toàn kỹ thuật phương tiện
Kiểm soát tài sản trên xe
Thực hiện công việc khác theo sự phân công của quản lý.
Với Mức Lương 10 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tốt nghiệp Trung cấp trở lên & Có bằng lái xe từ B2 trở lên Độ tuổi: Ưu tiên 1996 - 1987 và 1984 - 1980 Tối thiểu 03 năm kinh nghiệm tại vị trí lái xe văn phòng, có thâm niên tại các doanh nghiệp cũ Sẵn sàng di chuyển và làm việc linh hoạt (Đi công tác theo ngày) Có sức khỏe tốt, thông thạo đường khu vực Hà Nội và các tỉnh phía Bắc Vận hành thành thạo tất cả các dòng xe số sàn và số tự động
Tốt nghiệp Trung cấp trở lên & Có bằng lái xe từ B2 trở lên
Độ tuổi: Ưu tiên 1996 - 1987 và 1984 - 1980
Tối thiểu 03 năm kinh nghiệm tại vị trí lái xe văn phòng, có thâm niên tại các doanh nghiệp cũ
Sẵn sàng di chuyển và làm việc linh hoạt (Đi công tác theo ngày)
Có sức khỏe tốt, thông thạo đường khu vực Hà Nội và các tỉnh phía Bắc
Vận hành thành thạo tất cả các dòng xe số sàn và số tự động
Tốt nghiệp Trung cấp trở lên & Có bằng lái xe từ B2 trở lên
Độ tuổi: Ưu tiên 1996 - 1987 và 1984 - 1980
Tối thiểu 03 năm kinh nghiệm tại vị trí lái xe văn phòng, có thâm niên tại các doanh nghiệp cũ
Sẵn sàng di chuyển và làm việc linh hoạt (Đi công tác theo ngày)
Có sức khỏe tốt, thông thạo đường khu vực Hà Nội và các tỉnh phía Bắc
Vận hành thành thạo tất cả các dòng xe số sàn và số tự động
Tại Trường Cao đẳng Công nghệ Bách khoa Hà Nội Thì Được Hưởng Những Gì
Thu nhập (tối thiểu 10 triệu): Lương cứng 8.000.000 đồng + phụ cấp 700.000 đồng + lương thêm giờ Thời gian làm việc: thứ 2 – thứ 6 và thứ 7 cách tuần + thêm giờ theo lịch điều động của cấp trên Thử việc 01 tháng, đóng BHXH theo quy định của luật lao động, 12 ngày phép/năm Thưởng: Theo quy định của Nhà trường (Thưởng lễ, tết,...). Các chế độ dành cho người lao động theo như quy định pháp luật hiện hành (BHXH, BHYT, BHTN...). Du lịch hàng năm với địa điểm hấp dẫn, thường xuyên tổ chức các hoạt động đoàn gắn kết tập thể, các hoạt động vui chơi giải trí cho cán bộ nhân viên. Môi trường làm việc năng động, thân thiện, cơ hội thăng tiến cao.
Thu nhập (tối thiểu 10 triệu): Lương cứng 8.000.000 đồng + phụ cấp 700.000 đồng + lương thêm giờ
Thời gian làm việc: thứ 2 – thứ 6 và thứ 7 cách tuần + thêm giờ theo lịch điều động của cấp trên
Thử việc 01 tháng, đóng BHXH theo quy định của luật lao động, 12 ngày phép/năm
Thưởng: Theo quy định của Nhà trường (Thưởng lễ, tết,...).
Các chế độ dành cho người lao động theo như quy định pháp luật hiện hành (BHXH, BHYT, BHTN...).
Du lịch hàng năm với địa điểm hấp dẫn, thường xuyên tổ chức các hoạt động đoàn gắn kết tập thể, các hoạt động vui chơi giải trí cho cán bộ nhân viên.
Môi trường làm việc năng động, thân thiện, cơ hội thăng tiến cao.
Thu nhập (tối thiểu 10 triệu): Lương cứng 8.000.000 đồng + phụ cấp 700.000 đồng + lương thêm giờ
Thời gian làm việc: thứ 2 – thứ 6 và thứ 7 cách tuần + thêm giờ theo lịch điều động của cấp trên
Thử việc 01 tháng, đóng BHXH theo quy định của luật lao động, 12 ngày phép/năm
Thưởng: Theo quy định của Nhà trường (Thưởng lễ, tết,...).
Các chế độ dành cho người lao động theo như quy định pháp luật hiện hành (BHXH, BHYT, BHTN...).
Du lịch hàng năm với địa điểm hấp dẫn, thường xuyên tổ chức các hoạt động đoàn gắn kết tập thể, các hoạt động vui chơi giải trí cho cán bộ nhân viên.
Môi trường làm việc năng động, thân thiện, cơ hội thăng tiến cao.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Trường Cao đẳng Công nghệ Bách khoa Hà Nội
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Để xem bạn có phù hợp với vị trí công việc này không, hãy
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI