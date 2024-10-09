Tuyển Hành chính Công ty cổ phần xuất nhập khẩu Fovina Hà Nội làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 12 Triệu

Tuyển Hành chính Công ty cổ phần xuất nhập khẩu Fovina Hà Nội làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 12 Triệu

Công ty cổ phần xuất nhập khẩu Fovina Hà Nội
Ngày đăng tuyển: 09/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 03/11/2024
Công ty cổ phần xuất nhập khẩu Fovina Hà Nội

Hành chính

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Hành chính Tại Công ty cổ phần xuất nhập khẩu Fovina Hà Nội

Mức lương
8 - 12 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
3 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: 66 Nguyễn Lân, Phương Liệt, Thanh Xuân, Hà Nội, Thanh Xuân

Mô Tả Công Việc Hành chính Với Mức Lương 8 - 12 Triệu

- Đưa đón, chuyên chở Ban giám đốc và CBCNV Công ty hoặc khách hàng trong quá trình thực hiện công việc và liên hệ công tác hàng ngày. Đảm bảo thời gian, địa điểm đưa đón đúng theo yêu cầu.
- Lái xe nhận/trả hàng hóa theo kế hoạch được phân công.
- Thường xuyên tiếp nhận và phản hồi lịch công tác từ phòng HCNS.
- Nghiêm túc thực hiện đúng các quy định về an toàn giao thông, đảm bảo an toàn cho người, xe và hàng hóa trên đường công tác.
- Báo cáo trong thời gian sớm nhất mọi sự cố xảy ra trong quá trình lưu thông cho cấp trên hoặc Phòng HCNS, bao gồm : tai nạn giao thông, phạt do vi phạm luật, hư xe, tắc đường... để có biện pháp xử lý kịp thời và thích hợp.
- Giữ gìn bí mật nội dung công việc cán bộ hoặc nhân viên trao đổi trên xe, không bàn tán, tung tin, nói xấu xuyên tạc sự thật làm giảm uy tín khách và Công ty.
- Không được tự ý đổi ca cho nhân viên lái xe khác khi chưa được sự chấp thuận của trưởng phòng HCNS.
- Báo cáo mức nhiên liệu sử dụng hàng tháng.
- Làm tăng cường: giờ tăng cường được tính theo quy định của Công ty, có xác nhận của nhân sự đi kèm và Trưởng bộ phận HCNS. Giờ tăng cường được tính là giờ nhân viên lái xe thực hiện mục đích công việc, trong trường hợp nhân viên lái xe thực hiện theo điều động cá nhân ngoài mục đích công việc sẽ không được tính giờ tăng cường (như việc lái xe đi thắng cảnh, ăn uống sau giờ làm việc...).
- Thủ tục hành chính vận hành xe (đăng kiểm, bảo hiểm)
- Bảo quản và giữ gìn xe tốt. Đảm bảo xe luôn sạch sẽ và trong tình trạng sẵn sàng phục vụ.
- Luôn đảm bảo xe sạch sẽ, rửa xe định kỳ, dọn vệ sinh trong xe
- Luôn kiểm tra xe nhằm phát hiện và khắc phục kịp thời các hư hỏng, bảo trì xe theo định kỳ, cập nhật đầy đủ vào sổ theo dõi thiết bị. Giữ mối quan hệ tốt với các đơn vị sửa chữa, bảo trì xe thường xuyên cho Công ty.
- Thực hiện công tác mua sắm, kiểm tra, sửa chữa trang thiết bị/ công cụ dụng cụ làm việc tại Công ty trong trường hợp hỏng hóc.
- Nhận điều động thực hiện các công tác hỗ trợ phòng ban khác từ Giám đốc và Trưởng phòng HCNS trong trường hợp không có lịch di chuyển công tác.
- Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của TBP và Ban Giám đốc.

Với Mức Lương 8 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tuổi: 28- 40.
- Tốt nghiệp từ Cao đẳng trở lên.
- Có bằng lái xe.
- Có kinh nghiệm tối thiểu 3 năm trở lên tại vị trí tương đương.
- Có kiến thức, am hiểu về Luật giao thông...
- Có kỹ năng giao tiếp tốt.
- Tận trách nhiệm và dám cam kết.
- Minh bạch, trung thực.
- Năng động, nghiêm túc, độc lập, sáng tạo trong công việc.
- Luôn trong trạng thái tích cực, tràn đầy năng lượng.
- Sẵn sàng chia sẻ và giúp đỡ đồng nghiệp.
- Biết hy sinh lợi ích cá nhân trước lợi ích tập thể.

Tại Công ty cổ phần xuất nhập khẩu Fovina Hà Nội Thì Được Hưởng Những Gì

-Thu nhập 8-12tr+PC
-Thu nhập theo năng lực, kinh nghiệm và khát vọng thăng tiến;
-Được làm việc trong môi trường năng động, chuyên nghiệp;
-Cơ hội thăng tiến không hạn chế;
-Được hưởng mức lương hấp dẫn, phù hợp với năng lực và các chế độ phúc lợi mở rộng khác như: Sinh nhật, thăm quan, du lịch ...
- Hưởng các chế độ đãi ngộ theo luật lao động như: BHXH, BHYT, BHTN
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty cổ phần xuất nhập khẩu Fovina Hà Nội

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty cổ phần xuất nhập khẩu Fovina Hà Nội

Công ty cổ phần xuất nhập khẩu Fovina Hà Nội

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: N06A - Liền kề 56 - Khu đất dịch vụ Vạn Phúc - Phường Vạn Phúc- Quận Hà Đông- TP Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

