Tuyển Nhân Viên Làm Hồ Sơ Thầu Thuốc thu nhập Thoả thuận Toàn thời gian tại Hồ Chí Minh

- Chuẩn bị hồ sơ dự thầu (soạn thảo, sắp xếp, sao y, photo, phân loại, đóng gói hồ sơ) đảm bảo hồ sơ thầu tham dự và kịp tiến độ hồ sơ nộp cho các đơn vị (Sở y tế, Bệnh viện, Trung tâm Y tế) trước thời điểm đóng thầu.

- Soạn thảo bảng chào giá cho công ty, bảng chào giá cạnh tranh cho các đơn vị

- Theo dõi các thông tin Đấu thầu để cập nhật thông tin

- Sắp xếp kiểm tra phụ lục, đóng quyển hồ sơ

- Theo dõi kết quả thầu từ Bệnh viện, Công ty ủy quyền đấu thầu.

- Cập nhật kết quả trúng thầu của các đơn vị, gửi mail cho các bộ phận có liên quan.

- Lưu trữ các hồ sơ dự thầu, hồ sơ ủy quyền dự thầu, các hồ sơ có liên quan.

- Làm hợp đồng mua bán thuốc đã trúng thầu với các Bệnh viện.

- Tổng hợp kết quả và danh mục thầu, hoàn chỉnh hợp đồng thầu trực tiếp và thanh lý hợp đồng.

- Tốt nghiệp đại học, cao đẳng, trung cấp ưu tiên Y Dược

- Tự tin, năng động, có kỹ năng giao tiếp tốt, thành thạo vi tính.

- Có khả năng làm việc độc lập, sắp xếp công việc, tinh thần trách nhiệm cao.

- Mức lương: Thỏa thuận.

- Được hưởng đầy đủ các chế độ đãi ngộ theo Luật Lao động Việt Nam (BHXH, BHYT...);

- Môi trường làm việc năng động, thân thiện, vui vẻ;

- Cơ hội làm việc và gắn bó lâu dài.

