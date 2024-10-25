Tuyển Nhân Viên Làm Hồ Sơ Thầu Thuốc thu nhập Thoả thuận Toàn thời gian tại Hồ Chí Minh

Tuyển Nhân Viên Làm Hồ Sơ Thầu Thuốc thu nhập Thoả thuận Toàn thời gian tại Hồ Chí Minh

CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM NGUYÊN ANH KHOA
Ngày đăng tuyển: 25/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 28/10/2024
CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM NGUYÊN ANH KHOA

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Tại CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM NGUYÊN ANH KHOA

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh:

- Hồ Chí Minh

Mô Tả Công Việc Với Mức Lương Thỏa thuận

- Chuẩn bị hồ sơ dự thầu (soạn thảo, sắp xếp, sao y, photo, phân loại, đóng gói hồ sơ) đảm bảo hồ sơ thầu tham dự và kịp tiến độ hồ sơ nộp cho các đơn vị (Sở y tế, Bệnh viện, Trung tâm Y tế) trước thời điểm đóng thầu.
- Soạn thảo bảng chào giá cho công ty, bảng chào giá cạnh tranh cho các đơn vị
- Theo dõi các thông tin Đấu thầu để cập nhật thông tin
- Sắp xếp kiểm tra phụ lục, đóng quyển hồ sơ
- Theo dõi kết quả thầu từ Bệnh viện, Công ty ủy quyền đấu thầu.
- Cập nhật kết quả trúng thầu của các đơn vị, gửi mail cho các bộ phận có liên quan.
- Lưu trữ các hồ sơ dự thầu, hồ sơ ủy quyền dự thầu, các hồ sơ có liên quan.
- Làm hợp đồng mua bán thuốc đã trúng thầu với các Bệnh viện.
- Tổng hợp kết quả và danh mục thầu, hoàn chỉnh hợp đồng thầu trực tiếp và thanh lý hợp đồng.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp đại học, cao đẳng, trung cấp ưu tiên Y Dược
- Tự tin, năng động, có kỹ năng giao tiếp tốt, thành thạo vi tính.
- Có khả năng làm việc độc lập, sắp xếp công việc, tinh thần trách nhiệm cao.

Tại CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM NGUYÊN ANH KHOA Thì Được Hưởng Những Gì

- Mức lương: Thỏa thuận.
- Được hưởng đầy đủ các chế độ đãi ngộ theo Luật Lao động Việt Nam (BHXH, BHYT...);
- Môi trường làm việc năng động, thân thiện, vui vẻ;
- Cơ hội làm việc và gắn bó lâu dài.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM NGUYÊN ANH KHOA

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Báo cáo tin tuyển dụng
Báo cáo tin tuyển dụng: Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo, hãy phản ánh với chúng tôi.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM NGUYÊN ANH KHOA

CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM NGUYÊN ANH KHOA

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: 113 Dương Bá Trạc, Phường 1, Quận 8, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

Chia Sẻ Tin Với Bạn Bè

Sao chép đường dẫn
https://job3s.ai/viec-lam-tuyen-nhan-vien-lam-ho-so-thau-thuoc-thu-nhap-thoa-thuan-toan-thoi-gian-tai-ho-chi-minh-job229737
Mạng xã hội

Tải ngay app tìm việc job3s.ai

Tải app Tải app
Tải app

Việc làm cùng ngành nghề

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN GLORY
Tuyển Công nghệ Thông tin CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN GLORY làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN GLORY
Hạn nộp: 04/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn 15 - 20 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Vietsol
Tuyển Công nghệ Thông tin Công ty TNHH Vietsol làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công ty TNHH Vietsol
Hạn nộp: 30/11/2024
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TFS
Tuyển Công nghệ Thông tin CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TFS làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 20 - 30 Triệu
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TFS
Hạn nộp: 23/11/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 20 - 30 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm SonatGame Studio
Tuyển Công nghệ Thông tin SonatGame Studio làm việc tại Hà Nội thu nhập Đến 1 USD
SonatGame Studio
Hạn nộp: 21/11/2024
Hà Nội Đã hết hạn Tới 1 USD Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty cổ phần đầu tư Phát triển Máy Việt Nam Pro Company
Tuyển Sản xuất Công ty cổ phần đầu tư Phát triển Máy Việt Nam Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 30 Triệu
Công ty cổ phần đầu tư Phát triển Máy Việt Nam Pro Company
Hạn nộp: 21/11/2024
Hà Nội Đã hết hạn 8 - 30 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty CP Minh Phương Logistics
Tuyển Sản xuất Công ty CP Minh Phương Logistics làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công ty CP Minh Phương Logistics
Hạn nộp: 01/12/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ QUẢN LÝ BẢO LÂM HOLDINGS
Tuyển Sản xuất CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ QUẢN LÝ BẢO LÂM HOLDINGS làm việc tại Hà Nội thu nhập 50 - 70 Triệu
CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ QUẢN LÝ BẢO LÂM HOLDINGS
Hạn nộp: 24/11/2024
Hà Nội Đã hết hạn 50 - 70 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Viễn thông ASIM
Tuyển Viễn thông Công ty Cổ phần Viễn thông ASIM làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công ty Cổ phần Viễn thông ASIM
Hạn nộp: 06/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Hạ tầng Viễn thông Miền Bắc
Tuyển Viễn thông Công ty TNHH Hạ tầng Viễn thông Miền Bắc làm việc tại Hải Dương thu nhập 10 - 15 Triệu
Công ty TNHH Hạ tầng Viễn thông Miền Bắc
Hạn nộp: 05/12/2024
Hải Dương Quảng Ninh Đã hết hạn 10 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN F&F
Tuyển Công nghệ Thông tin CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN F&F làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 13 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN F&F
Hạn nộp: 08/11/2024
Hà Nội Đã hết hạn 10 - 13 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng khu vực

Tuyển dụng việc làm Avery Dennison Vietnam
Tuyển Nhân viên vận hành Avery Dennison Vietnam làm việc tại Long An thu nhập 400 - 600 USD
Avery Dennison Vietnam
Hạn nộp: 14/10/2025
Long An Hồ Chí Minh Còn 30 ngày để ứng tuyển 400 - 600 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ H&H
Tuyển Trưởng phòng Marketing CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ H&H làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ H&H
Hạn nộp: 14/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 30 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH ADSAGENCY VIỆT NAM
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH ADSAGENCY VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 6 - 20 Triệu
CÔNG TY TNHH ADSAGENCY VIỆT NAM
Hạn nộp: 13/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 29 ngày để ứng tuyển 6 - 20 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN KHOA HỌC KỸ THUẬT SAO XANH
Tuyển Trợ lý tiếng Trung CÔNG TY CỔ PHẦN KHOA HỌC KỸ THUẬT SAO XANH làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 25 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN KHOA HỌC KỸ THUẬT SAO XANH
Hạn nộp: 25/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 11 ngày để ứng tuyển 15 - 25 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Ernst & Young Vietnam Limited
Tuyển Business Intelligence Ernst & Young Vietnam Limited làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Ernst & Young Vietnam Limited
Hạn nộp: 12/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 28 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN KẾT CẤU THÉP ATAD Pro Company
Tuyển Nhân viên quản lý chất lượng CÔNG TY CỔ PHẦN KẾT CẤU THÉP ATAD Pro Company làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CỔ PHẦN KẾT CẤU THÉP ATAD Pro Company
Hạn nộp: 12/10/2025
Hồ Chí Minh Bình Dương Còn 28 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Ngân hàng TMCP Đông Nam Á - SEABANK Pro Company
Tuyển Chuyên viên khách hàng cá nhân Ngân hàng TMCP Đông Nam Á - SEABANK Pro Company làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Ngân hàng TMCP Đông Nam Á - SEABANK Pro Company
Hạn nộp: 27/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 43 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Ô TÔ KIM TỰ THÁP
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Ô TÔ KIM TỰ THÁP làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Ô TÔ KIM TỰ THÁP
Hạn nộp: 12/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 28 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Renrui Việt Nam
Tuyển Customer Experience Renrui Việt Nam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 25 Triệu
Renrui Việt Nam
Hạn nộp: 10/10/2025
Hồ Chí Minh Hồ Chí Minh Còn 26 ngày để ứng tuyển 8 - 25 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH FISA VIỆT NAM
Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty TNHH FISA VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 20 Triệu
Công ty TNHH FISA VIỆT NAM
Hạn nộp: 11/10/2025
Hà Nội Hồ Chí Minh Còn 27 ngày để ứng tuyển 10 - 20 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng mức lương

Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Xuất Bản Khoa Học Và Giáo Dục Thời Đại
Tuyển Kế toán tổng hợp Công Ty Cổ Phần Xuất Bản Khoa Học Và Giáo Dục Thời Đại làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công Ty Cổ Phần Xuất Bản Khoa Học Và Giáo Dục Thời Đại
Hạn nộp: 14/10/2025
Hà Nội Còn 30 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP TÂN HƯNG
Tuyển Kỹ sư thiết kế cơ khí CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP TÂN HƯNG làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP TÂN HƯNG
Hạn nộp: 14/10/2025
Hà Nội Còn 30 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH MINGLEI (VIỆT NAM)
Tuyển Trưởng phòng nhân sự CÔNG TY TNHH MINGLEI (VIỆT NAM) làm việc tại Đồng Nai thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH MINGLEI (VIỆT NAM)
Hạn nộp: 14/10/2025
Đồng Nai Còn 30 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ H&H
Tuyển Trưởng phòng Marketing CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ H&H làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ H&H
Hạn nộp: 14/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 30 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH ELECTRONIC TRIPOD VIỆT NAM (BIÊN HÒA)
Tuyển Trợ lý tiếng Trung CÔNG TY TNHH ELECTRONIC TRIPOD VIỆT NAM (BIÊN HÒA) làm việc tại Đồng Nai thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH ELECTRONIC TRIPOD VIỆT NAM (BIÊN HÒA)
Hạn nộp: 13/10/2025
Đồng Nai Còn 29 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Ernst & Young Vietnam Limited
Tuyển Business Intelligence Ernst & Young Vietnam Limited làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Ernst & Young Vietnam Limited
Hạn nộp: 12/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 28 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Tập đoàn OSB
Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty Cổ phần Tập đoàn OSB làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công ty Cổ phần Tập đoàn OSB
Hạn nộp: 10/10/2025
Hà Nội Còn 26 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN KẾT CẤU THÉP ATAD Pro Company
Tuyển Nhân viên quản lý chất lượng CÔNG TY CỔ PHẦN KẾT CẤU THÉP ATAD Pro Company làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CỔ PHẦN KẾT CẤU THÉP ATAD Pro Company
Hạn nộp: 12/10/2025
Hồ Chí Minh Bình Dương Còn 28 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Ngân hàng TMCP Đông Nam Á - SEABANK Pro Company
Tuyển Chuyên viên khách hàng cá nhân Ngân hàng TMCP Đông Nam Á - SEABANK Pro Company làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Ngân hàng TMCP Đông Nam Á - SEABANK Pro Company
Hạn nộp: 27/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 43 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Ô TÔ KIM TỰ THÁP
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Ô TÔ KIM TỰ THÁP làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Ô TÔ KIM TỰ THÁP
Hạn nộp: 12/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 28 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm mới nhất

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN GLORY
Tuyển Công nghệ Thông tin CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN GLORY làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN GLORY
Hạn nộp: 04/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn 15 - 20 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Vietsol
Tuyển Công nghệ Thông tin Công ty TNHH Vietsol làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công ty TNHH Vietsol
Hạn nộp: 30/11/2024
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TFS
Tuyển Công nghệ Thông tin CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TFS làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 20 - 30 Triệu
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TFS
Hạn nộp: 23/11/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 20 - 30 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm SonatGame Studio
Tuyển Công nghệ Thông tin SonatGame Studio làm việc tại Hà Nội thu nhập Đến 1 USD
SonatGame Studio
Hạn nộp: 21/11/2024
Hà Nội Đã hết hạn Tới 1 USD Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty cổ phần đầu tư Phát triển Máy Việt Nam Pro Company
Tuyển Sản xuất Công ty cổ phần đầu tư Phát triển Máy Việt Nam Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 30 Triệu
Công ty cổ phần đầu tư Phát triển Máy Việt Nam Pro Company
Hạn nộp: 21/11/2024
Hà Nội Đã hết hạn 8 - 30 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty CP Minh Phương Logistics
Tuyển Sản xuất Công ty CP Minh Phương Logistics làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công ty CP Minh Phương Logistics
Hạn nộp: 01/12/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ QUẢN LÝ BẢO LÂM HOLDINGS
Tuyển Sản xuất CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ QUẢN LÝ BẢO LÂM HOLDINGS làm việc tại Hà Nội thu nhập 50 - 70 Triệu
CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ QUẢN LÝ BẢO LÂM HOLDINGS
Hạn nộp: 24/11/2024
Hà Nội Đã hết hạn 50 - 70 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Viễn thông ASIM
Tuyển Viễn thông Công ty Cổ phần Viễn thông ASIM làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công ty Cổ phần Viễn thông ASIM
Hạn nộp: 06/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Hạ tầng Viễn thông Miền Bắc
Tuyển Viễn thông Công ty TNHH Hạ tầng Viễn thông Miền Bắc làm việc tại Hải Dương thu nhập 10 - 15 Triệu
Công ty TNHH Hạ tầng Viễn thông Miền Bắc
Hạn nộp: 05/12/2024
Hải Dương Quảng Ninh Đã hết hạn 10 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN F&F
Tuyển Công nghệ Thông tin CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN F&F làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 13 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN F&F
Hạn nộp: 08/11/2024
Hà Nội Đã hết hạn 10 - 13 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm được tìm kiếm nhiều nhất

Việc làm tham khảo

Tuyển Hành chính CÔNG TY TNHH BẢO HIỂM NHÂN THỌ CATHAY - VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 10 Triệu CÔNG TY TNHH BẢO HIỂM NHÂN THỌ CATHAY - VIỆT NAM
8 - 10 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Xây dựng CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VÀ THIẾT KẾ PHONG CÁCH MỚI làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VÀ THIẾT KẾ PHONG CÁCH MỚI
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Thực tập sinh Công ty CP Interlink làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận Công ty CP Interlink
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ SẢN XUẤT PHÁT TRIỂN QUỐC DUY làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ SẢN XUẤT PHÁT TRIỂN QUỐC DUY
Thỏa thuận Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Logistics/Thu mua/Kho/Tài xế Công ty Cổ phần Công nghệ Sen Đỏ làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 12 Triệu Công ty Cổ phần Công nghệ Sen Đỏ
8 - 12 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Xây dựng CÔNG TY CỔ PHẦN RAITEK làm việc tại Long An thu nhập 7 - 15 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN RAITEK
7 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Sản xuất CÔNG TY TNHH L.S PACK làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 25 Triệu CÔNG TY TNHH L.S PACK
15 - 25 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Dược phẩm/Công nghệ sinh học Công ty TNHH Hoei VN làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 12 Triệu Công ty TNHH Hoei VN
10 - 12 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Nhân Viên Chứng Từ thu nhập Thoả thuận Toàn thời gian tại Hồ Chí Minh CÔNG TY TNHH VẬN TẢI BIỂN MINH NGUYÊN
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Xây dựng Công ty TNHH Xe Nâng Tín Quang làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 13 Triệu Công ty TNHH Xe Nâng Tín Quang
10 - 13 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Xây dựng Công ty Phát triển Phần mềm Xây dựng Aureole làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 7 - 10 Triệu Công ty Phát triển Phần mềm Xây dựng Aureole
7 - 10 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Marketing/PR/Quảng cáo CÔNG TY CỔ PHẦN MIA RETAIL làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY CỔ PHẦN MIA RETAIL
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Xây dựng CÔNG TY TNHH TW-ASIA CONSULTANTS làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 15 Triệu CÔNG TY TNHH TW-ASIA CONSULTANTS
10 - 15 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Kỹ sư xây dựng CÔNG TY TNHH XD GIAO THÔNG TOÀN CẦU làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY TNHH XD GIAO THÔNG TOÀN CẦU
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Nhân viên kỹ thuật CÔNG TY TNHH ỨNG DỤNG GIẢI PHÁP CÔNG NGHỆ làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 7 - 9 Triệu CÔNG TY TNHH ỨNG DỤNG GIẢI PHÁP CÔNG NGHỆ
7 - 9 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên Tư vấn tuyển sinh Công Ty Cổ Phần ATEN làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 15 Triệu Công Ty Cổ Phần ATEN
10 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Kinh doanh/Bán hàng CÔNG TY CP CÔNG NGHỆ GIÁO DỤC TRƯỜNG HỌC TRỰC TUYẾN - ONSCHOOL làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 25 Triệu CÔNG TY CP CÔNG NGHỆ GIÁO DỤC TRƯỜNG HỌC TRỰC TUYẾN - ONSCHOOL
15 - 25 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Xây dựng CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT KẾ NỘI THẤT ICON làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 16 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT KẾ NỘI THẤT ICON
12 - 16 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Kinh doanh/Bán hàng Công ty CP Dịch vụ Xuất khẩu Lao động và Chuyên gia làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 25 - 30 Triệu Công ty CP Dịch vụ Xuất khẩu Lao động và Chuyên gia
25 - 30 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Tài chính/Ngân hàng/Bảo hiểm Ngân Hàng TMCP Xuất Nhập Khẩu Việt Nam (Eximbank) Pro Company làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận Ngân Hàng TMCP Xuất Nhập Khẩu Việt Nam (Eximbank) Pro Company
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Phim và truyền hình/Báo chí/Xuất bản CÔNG TY TNHH KIẾN TRÚC TROPICS làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 15 Triệu CÔNG TY TNHH KIẾN TRÚC TROPICS
10 - 15 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Kinh doanh/Bán hàng CÔNG TY CỔ PHẦN CEN HCM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 50 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN CEN HCM
10 - 50 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Kinh doanh/Bán hàng CÔNG TY TNHH KAY GROUP làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 10 Triệu CÔNG TY TNHH KAY GROUP
8 - 10 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI GREEN WORLD làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 15 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI GREEN WORLD
10 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Chăm Sóc Khách Hàng thu nhập Thoả thuận Toàn thời gian tại Hồ Chí Minh Công ty Cổ phần Đông Tây Land
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Điện/ điện tử/ điện lạnh CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN DAT làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 31 - 33 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN DAT
31 - 33 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Xây dựng Công ty TNHH kỹ thuật thương mại Toàn Phát làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 14 Triệu Công ty TNHH kỹ thuật thương mại Toàn Phát
8 - 14 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Kinh doanh/Bán hàng CÔNG TY TNHH LANBENA làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 18 Triệu CÔNG TY TNHH LANBENA
10 - 18 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Kinh doanh/Bán hàng CÔNG TY TNHH IVY GLOBAL SCHOOL VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 7 - 12 Triệu CÔNG TY TNHH IVY GLOBAL SCHOOL VIỆT NAM
7 - 12 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Kinh doanh/Bán hàng Ngân hàng TMCP Quân Đội - CN Thống Nhất làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận Ngân hàng TMCP Quân Đội - CN Thống Nhất
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm