Tuyển Nhân viên Lễ tân Tập đoàn ROX (ROX Group) làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - Hà Nội

Mô Tả Công Việc Nhân viên Lễ tân Với Mức Lương Thỏa thuận

1. Tiếp đón Khách thăm: Tiếp đón Khách thăm đến giao dịch, liên hệ tại Tòa nhà

2. Kiểm soát toàn bộ khu vực sảnh:

- An ninh, vệ sinh, trang thiết bị tài sản.

- Lau dọn quầy lễ tân.

- Công cụ dụng cụ, tài liệu đầy đủ.

3. Hỗ trợ cư dân các tiện ích của tòa nhà:

- Cung cấp cho cư dân các thông tin cần thiết dịch vụ Internet, truyền hình cáp, gọi xe,…

- Cung cấp thông tin các gian hàng/TTTM tại dự án (phòng Gym, thời trang, salon làm đẹp,…)

- Thông tin các câu lạc bộ: võ thuật, cầu lông, cờ tướng,....

4. Kiểm soát khách ra vào, vận chuyển hàng hóa ra vào và đăng ký thi công, sửa chữa

- Kiểm soát khách ra vào tại Tòa nhà.

- Kiểm soát hàng hóa ra vào tòa nhà và đăng ký thi công, hoàn thiện nội thất: Hướng dẫn làm thủ tục đăng ký, tuân thủ các quy định của tòa nhà.

5. Chăm sóc cư dân: tiếp nhận, theo dõi, xử lý các thông tin phản ánh của cư dân/khách hàng qua các kênh (trực tiếp/hotline).

6. Tiếp nhận các thông tin thẻ xe, thẻ ra vào, thẻ cư dân và Cung cấp các biểu mẫu, hướng dẫn cư dân hoàn thiện thủ tục, giấy tờ cần thiết.

7. Thu phí và theo dõi công nợ

- Thu phí theo đúng thời hạn quy định: Phí dịch vụ (các khoản cố định hàng tháng) bao gồm: phí quản lý, phí trông giữ xe, phí nước, phí điện (đối với các căn sử dụng điện khoán) và các khoản phí phát sinh trong kỳ.

- Theo dõi công nợ từng căn hộ: cập nhật từ kế toán và báo cáo quỹ hàng ngày.

- Gọi điện nhắc nợ trước khi ra thông báo cắt dịch vụ.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp hệ Trung cấp trở lên

- Ưu tiên có kinh nghiệm lễ tân

- K ngọng, k nói lắp, ngoại hình ưa nhìn

Tại Tập đoàn ROX (ROX Group) Thì Được Hưởng Những Gì

- Mức thu nhập chính thức: 7 - 7tr5 VNĐ/tháng Gross (chưa trừ thuế và các khoản bảo hiểm)

- Phụ cấp 200k điện thoại sau khi lên chính thức

- Thử việc 02 tháng hưởng 85% thu nhập

- Thưởng hiệu suất công việc hàng năm: từ 1-3 tháng tùy vào đánh giá mức độ hoàn thành công việc của cá nhân và đơn vị hàng năm

- Bảo hiểm chăm sóc sức khỏe TNG Care

- Team building, hoạt động văn hóa, các ngày lễ tết…

- Nghỉ sinh nhật: 01 ngày

- Nghỉ phép: 12 ngày/ năm (gắn bó 5 năm tăng lên 14 ngày/năm)

- Tăng lương hàng năm: mỗi năm 1 kỳ đề xuất điều chỉnh lương vào tháng 4

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Tập đoàn ROX (ROX Group)

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin