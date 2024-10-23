Tuyển Kinh doanh/Bán hàng CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT EGURU làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Từ 10 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT EGURU
Ngày đăng tuyển: 23/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 19/11/2024
CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT EGURU

Kinh doanh/Bán hàng

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kinh doanh/Bán hàng Tại CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT EGURU

Mức lương
Từ 10 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: 113 Đặng Thuỳ Trâm, Bình Thạnh

Mô Tả Công Việc Kinh doanh/Bán hàng Với Mức Lương Từ 10 Triệu

• Xây dựng kịch bản và trực tiếp Livestream trên TikTok, Shopee để giới thiệu và bán các sản phẩm về điện tử, điện gia dụng.
• Ghi hình và quay video giới thiệu sản phẩm, chương trình bán hàng...
• Hỗ trợ chăm sóc khách hàng: hướng dẫn, giải đáp, trả lời khách về tính năng , giá bán, CTKM, hướng dẫn khách hàng đặt hàng, lấy mã giảm giá...
• Các công việc khác theo yêu cầu của Ban Giám Đốc (nếu có).

Với Mức Lương Từ 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

• Nam/ Nữ độ tuổi từ 18 - 25.
• Tự tin trước ống kính, gương mặt ưa nhìn.
• Hoạt ngôn, giọng nói rõ ràng, giao tiếp lưu loát, biết cách thu hút dẫn dắt người xem, chốt đơn và bắt trend tốt.
• Ưu tiên: từ 6 tháng kinh nghiệm livestream, bán hàng.
• Ngoại hình ưa nhìn, khuôn mặt sáng.
• Thời gian làm việc: giờ hành chính, hỗ trợ live ca tối (nếu có).
- Full time: 09h - 18h từ thứ 2 - thứ 7
- Partime: 20h - 22h từ thứ 2 - thứ 7

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT EGURU Thì Được Hưởng Những Gì

• Lương: 10.000.000 VNĐ + hoa hồng.
• Được đào tạo về kiến thức sản phẩm, cách thức livestream nếu chưa có kinh nghiệm.
• Môi trường làm việc thân thiện, năng động.
• Đóng BHXH và hưởng các quyền lợi theo quy định nhà nước.
• Khuyến khích các nhân sự gắn bó, cùng phát triển lâu dài với Công ty.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT EGURU

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT EGURU

CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT EGURU

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Hồ Chí Minh

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

