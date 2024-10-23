Tuyển Kinh doanh/Bán hàng CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT EGURU làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Từ 10 Triệu

Mức lương Từ 10 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 113 Đặng Thuỳ Trâm, Bình Thạnh

Mô Tả Công Việc Kinh doanh/Bán hàng Với Mức Lương Từ 10 Triệu

• Xây dựng kịch bản và trực tiếp Livestream trên TikTok, Shopee để giới thiệu và bán các sản phẩm về điện tử, điện gia dụng.

• Ghi hình và quay video giới thiệu sản phẩm, chương trình bán hàng...

• Hỗ trợ chăm sóc khách hàng: hướng dẫn, giải đáp, trả lời khách về tính năng , giá bán, CTKM, hướng dẫn khách hàng đặt hàng, lấy mã giảm giá...

• Các công việc khác theo yêu cầu của Ban Giám Đốc (nếu có).

Với Mức Lương Từ 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

• Nam/ Nữ độ tuổi từ 18 - 25.

• Tự tin trước ống kính, gương mặt ưa nhìn.

• Hoạt ngôn, giọng nói rõ ràng, giao tiếp lưu loát, biết cách thu hút dẫn dắt người xem, chốt đơn và bắt trend tốt.

• Ưu tiên: từ 6 tháng kinh nghiệm livestream, bán hàng.

• Ngoại hình ưa nhìn, khuôn mặt sáng.

• Thời gian làm việc: giờ hành chính, hỗ trợ live ca tối (nếu có).

- Full time: 09h - 18h từ thứ 2 - thứ 7

- Partime: 20h - 22h từ thứ 2 - thứ 7

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT EGURU Thì Được Hưởng Những Gì

• Lương: 10.000.000 VNĐ + hoa hồng.

• Được đào tạo về kiến thức sản phẩm, cách thức livestream nếu chưa có kinh nghiệm.

• Môi trường làm việc thân thiện, năng động.

• Đóng BHXH và hưởng các quyền lợi theo quy định nhà nước.

• Khuyến khích các nhân sự gắn bó, cùng phát triển lâu dài với Công ty.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT EGURU

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin