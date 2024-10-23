Tuyển Kinh doanh/Bán hàng PHÒNG KHÁM CHUYÊN KHOA PHỤ SẢN AN PHÚC làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu

PHÒNG KHÁM CHUYÊN KHOA PHỤ SẢN AN PHÚC
Ngày đăng tuyển: 23/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 30/11/2024
PHÒNG KHÁM CHUYÊN KHOA PHỤ SẢN AN PHÚC

Kinh doanh/Bán hàng

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kinh doanh/Bán hàng Tại PHÒNG KHÁM CHUYÊN KHOA PHỤ SẢN AN PHÚC

Mức lương
10 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
3 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Tòa nhà Hudland

- Nguyễn Hữu Thọ, Hoàng Mai

Mô Tả Công Việc Kinh doanh/Bán hàng Với Mức Lương 10 - 15 Triệu

Livestream tư vấn các vấn đề về dược phẩm, bệnh lý Lên kịch bản, livestream, quản trị nội dung, cập nhật chuyên môn tư vấn sản khoa Lên kế hoạch, sáng tạo nội dung trên nền tảng TikTok liên quan đến sản phẩm dược, thuốc
Livestream tư vấn các vấn đề về dược phẩm, bệnh lý
Lên kịch bản, livestream, quản trị nội dung, cập nhật chuyên môn tư vấn sản khoa
Lên kế hoạch, sáng tạo nội dung trên nền tảng TikTok liên quan đến sản phẩm dược, thuốc

Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Giới tính Nữ độ tuổi từ 22 đến 30 Là dược sĩ kinh nghiệm tối thiểu từ 1 năm trở lên Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm sáng tạo nội dung, xây dựng video, có ngoại hình, giọng nói chuẩn
Giới tính Nữ độ tuổi từ 22 đến 30
Là dược sĩ kinh nghiệm tối thiểu từ 1 năm trở lên
Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm sáng tạo nội dung, xây dựng video, có ngoại hình, giọng nói chuẩn

Tại PHÒNG KHÁM CHUYÊN KHOA PHỤ SẢN AN PHÚC Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập trung bình từ 10 triệu-15 triệu(Lương cứng+ Phụ cấp+ 5% Doanh Thu )
Tăng lương thâm niên theo quy định của công ty, BHXH đầy đủ theo quy định của Nhà nước Được set up phòng live riêng, trang thiết bị hiện đại Làm việc trong môi trường trẻ trung, năng động Được training đào tạo hàng tuần về chuyên môn , có cơ hội thăng tiến Được tham gia các hoạt động của cty tổ chức:Teambuilding, Picnic,... Công ty có các dự án AP Home hỗ trợ người lao động về phúc lợi nhà ở
Tăng lương thâm niên theo quy định của công ty, BHXH đầy đủ theo quy định của Nhà nước
Được set up phòng live riêng, trang thiết bị hiện đại
Làm việc trong môi trường trẻ trung, năng động
Được training đào tạo hàng tuần về chuyên môn , có cơ hội thăng tiến
Được tham gia các hoạt động của cty tổ chức:Teambuilding, Picnic,...
Công ty có các dự án AP Home hỗ trợ người lao động về phúc lợi nhà ở

Cách Thức Ứng Tuyển Tại PHÒNG KHÁM CHUYÊN KHOA PHỤ SẢN AN PHÚC

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

PHÒNG KHÁM CHUYÊN KHOA PHỤ SẢN AN PHÚC

PHÒNG KHÁM CHUYÊN KHOA PHỤ SẢN AN PHÚC

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: 62 Ngõ 24 Kim Đồng, Giáp Bát, Hoàng Mai, Hà Nội, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

