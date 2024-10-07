Tuyển Nhân Viên Logistics thu nhập 15 - 18 triệu Toàn thời gian tại Hà Nội

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN VIDEVCO VIỆT NAM
Ngày đăng tuyển: 07/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 26/10/2024
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN VIDEVCO VIỆT NAM

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN VIDEVCO VIỆT NAM

Mức lương
15 - 18 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
5 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Tòa UDIC WestLake, Đường Võ Chí Công, Phú Thượng, Tây Hồ

Mô Tả Công Việc Với Mức Lương 15 - 18 Triệu

Theo dõi và xử lý các đơn hàng xuất nhập khẩu từ lúc đặt hàng đến khi giao hàng. Chuẩn bị và kiểm tra các chứng từ liên quan đến xuất nhập khẩu. Đảm bảo độ chính xác và tuân thủ các quy định về tài liệu hải quan. Làm việc với các nhà cung cấp, khách hàng, hãng tàu, công ty vận chuyển, và hải quan để giải quyết các vấn đề phát sinh. Duy trì mối quan hệ tốt với các đối tác logistics. Đảm bảo mọi hoạt động xuất nhập khẩu tuân thủ theo luật pháp và quy định quốc tế và địa phương. Lập các báo cáo định kỳ về hoạt động logistics, đánh giá hiệu quả và đề xuất các giải pháp cải thiện. Đề xuất các phương thức cải tiến quy trình và công cụ làm việc để tăng hiệu suất và hiệu quả công việc.
Theo dõi và xử lý các đơn hàng xuất nhập khẩu từ lúc đặt hàng đến khi giao hàng.
Chuẩn bị và kiểm tra các chứng từ liên quan đến xuất nhập khẩu.
Đảm bảo độ chính xác và tuân thủ các quy định về tài liệu hải quan.
Làm việc với các nhà cung cấp, khách hàng, hãng tàu, công ty vận chuyển, và hải quan để giải quyết các vấn đề phát sinh.
Duy trì mối quan hệ tốt với các đối tác logistics.
Đảm bảo mọi hoạt động xuất nhập khẩu tuân thủ theo luật pháp và quy định quốc tế và địa phương.
Lập các báo cáo định kỳ về hoạt động logistics, đánh giá hiệu quả và đề xuất các giải pháp cải thiện.
Đề xuất các phương thức cải tiến quy trình và công cụ làm việc để tăng hiệu suất và hiệu quả công việc.

Với Mức Lương 15 - 18 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Nam hoặc nữ, 25-35 tuổi. Có kinh nghiệm ít nhất 5 năm ở vị trí tương đương. Ưu tiên ứng viên tốt nghiệp chuyên ngành quản trị kinh doanh, logistics, thương mại quốc tế, kinh tế, hoặc các lĩnh vực liên quan của các trường Đại học Ngoại thương, Đại học Kinh tế quốc dân. Hiểu biết về quy trình và thủ tục hải quan, các chính sách xuất nhập khẩu. Có kiến thức về vận tải đa phương thức. Kinh nghiệm sử dụng các phần mềm quản lý logistics và xuất nhập khẩu hoặc hệ thống ERP là một lợi thế. Thành thạo tiếng Anh để có thể giao tiếp và xử lý chứng từ quốc tế. Biết thêm các ngôn ngữ khác là một lợi thế. Thành thạo các phần mềm văn phòng như Microsoft Office (Word, Excel). Nhanh nhẹn, tháo vát, chuyên nghiệp. Chủ động, trách nhiệm và sẵn sàng học hỏi những kiến thức mới. Khả năng làm việc dưới áp lực và thích ứng nhanh với môi trường thay đổi. Sắp xếp công việc linh hoạt, quản lý thời gian hiệu quả để đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ đúng hạn..
Nam hoặc nữ, 25-35 tuổi.
Có kinh nghiệm ít nhất 5 năm ở vị trí tương đương.
Ưu tiên ứng viên tốt nghiệp chuyên ngành quản trị kinh doanh, logistics, thương mại quốc tế, kinh tế, hoặc các lĩnh vực liên quan của các trường Đại học Ngoại thương, Đại học Kinh tế quốc dân.
Hiểu biết về quy trình và thủ tục hải quan, các chính sách xuất nhập khẩu.
Có kiến thức về vận tải đa phương thức.
Kinh nghiệm sử dụng các phần mềm quản lý logistics và xuất nhập khẩu hoặc hệ thống ERP là một lợi thế.
Thành thạo tiếng Anh để có thể giao tiếp và xử lý chứng từ quốc tế. Biết thêm các ngôn ngữ khác là một lợi thế.
Thành thạo các phần mềm văn phòng như Microsoft Office (Word, Excel).
Nhanh nhẹn, tháo vát, chuyên nghiệp.
Chủ động, trách nhiệm và sẵn sàng học hỏi những kiến thức mới.
Khả năng làm việc dưới áp lực và thích ứng nhanh với môi trường thay đổi.
Sắp xếp công việc linh hoạt, quản lý thời gian hiệu quả để đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ đúng hạn..

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN VIDEVCO VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập cao, lên đến 18 triệu/tháng. Đóng BHXH, BHYT, BHTN theo quy định của nhà nước. Thưởng các ngày lễ, Tết theo quy định công ty. Được hưởng các chế độ phúc lợi khác theo quy định của công ty. Môi trường chuyên nghiệp, văn minh, có cơ hội cọ xát, học hỏi và phát triển. Cơ hội thăng tiến rõ ràng theo năng lực.
Thu nhập cao, lên đến 18 triệu/tháng.
Đóng BHXH, BHYT, BHTN theo quy định của nhà nước.
Thưởng các ngày lễ, Tết theo quy định công ty.
Được hưởng các chế độ phúc lợi khác theo quy định của công ty.
Môi trường chuyên nghiệp, văn minh, có cơ hội cọ xát, học hỏi và phát triển.
Cơ hội thăng tiến rõ ràng theo năng lực.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN VIDEVCO VIỆT NAM

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN VIDEVCO VIỆT NAM

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Tầng 18A tòa nhà MD Complex Tower, số 68 đường Nguyễn Cơ Thạch, KĐT Mỹ Đình I, Phường Cầu Diễn, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

