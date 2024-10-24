Tuyển Marketing/PR/Quảng cáo Công ty cổ phần Raimu Home làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu

Mức lương 12 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tòa nhà M5, số 91 Nguyễn Chí Thanh, P. Láng Hạ, Đống Đa

Mô Tả Công Việc Marketing/PR/Quảng cáo Với Mức Lương 12 - 15 Triệu

Phối hợp với Content, Design, ... để nghiên cứu, xây dựng và phát triển các nội dung, thông điệp hướng tới khách hàng Nghiên cứu, cập nhật công nghệ, thuật toán và thủ thuật mới của các kênh quảng cáo Triển khai các chiến dịch quảng cáo trên Facebook Ads/Google Ads/Tiktok Ads theo kế hoạch Báo cáo, đánh giá hiệu quả các chiến dịch quảng cáo

Phối hợp với Content, Design, ... để nghiên cứu, xây dựng và phát triển các nội dung, thông điệp hướng tới khách hàng

Nghiên cứu, cập nhật công nghệ, thuật toán và thủ thuật mới của các kênh quảng cáo

Triển khai các chiến dịch quảng cáo trên Facebook Ads/Google Ads/Tiktok Ads theo kế hoạch

Báo cáo, đánh giá hiệu quả các chiến dịch quảng cáo

Với Mức Lương 12 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Đại học trở lên chuyên ngành về Marketing, Kinh tế, Thương mại, Kinh doanh quốc tế.... Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm chạy mảng Thiết kế nội thất Có khả năng tự học, làm việc độc lập và phối hợp đội nhóm tốt Tư duy tốt, ham học hỏi, thái độ cầu tiến

Tốt nghiệp Đại học trở lên chuyên ngành về Marketing, Kinh tế, Thương mại, Kinh doanh quốc tế....

Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm chạy mảng Thiết kế nội thất

Có khả năng tự học, làm việc độc lập và phối hợp đội nhóm tốt

Tư duy tốt, ham học hỏi, thái độ cầu tiến

Tại Công ty cổ phần Raimu Home Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương: 12 – 15tr (thỏa thuận khi pv) Cơ hội đào tạo và học tiếng Nhật miễn phí lên đến N2 Đầy đủ mọi chế độ bảo hiểm BHXH, BHYT, BHTN theo quy định pháp luật; Du lịch hàng năm, quà tặng các ngày Lễ và các phúc lợi khác theo quy định Công ty. Môi trường làm việc chuyên nghiệp, đồng nghiệp thân thiện

Mức lương: 12 – 15tr (thỏa thuận khi pv)

Cơ hội đào tạo và học tiếng Nhật miễn phí lên đến N2

Đầy đủ mọi chế độ bảo hiểm BHXH, BHYT, BHTN theo quy định pháp luật;

Du lịch hàng năm, quà tặng các ngày Lễ và các phúc lợi khác theo quy định Công ty.

Môi trường làm việc chuyên nghiệp, đồng nghiệp thân thiện

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty cổ phần Raimu Home

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin