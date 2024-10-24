Tuyển Marketing/PR/Quảng cáo Công ty cổ phần Raimu Home làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu

Công ty cổ phần Raimu Home
Ngày đăng tuyển: 24/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 27/10/2024
Công ty cổ phần Raimu Home

Marketing/PR/Quảng cáo

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Marketing/PR/Quảng cáo Tại Công ty cổ phần Raimu Home

Mức lương
12 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Tòa nhà M5, số 91 Nguyễn Chí Thanh, P. Láng Hạ, Đống Đa

Mô Tả Công Việc Marketing/PR/Quảng cáo Với Mức Lương 12 - 15 Triệu

Phối hợp với Content, Design, ... để nghiên cứu, xây dựng và phát triển các nội dung, thông điệp hướng tới khách hàng Nghiên cứu, cập nhật công nghệ, thuật toán và thủ thuật mới của các kênh quảng cáo Triển khai các chiến dịch quảng cáo trên Facebook Ads/Google Ads/Tiktok Ads theo kế hoạch Báo cáo, đánh giá hiệu quả các chiến dịch quảng cáo
Phối hợp với Content, Design, ... để nghiên cứu, xây dựng và phát triển các nội dung, thông điệp hướng tới khách hàng
Nghiên cứu, cập nhật công nghệ, thuật toán và thủ thuật mới của các kênh quảng cáo
Triển khai các chiến dịch quảng cáo trên Facebook Ads/Google Ads/Tiktok Ads theo kế hoạch
Báo cáo, đánh giá hiệu quả các chiến dịch quảng cáo

Với Mức Lương 12 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Đại học trở lên chuyên ngành về Marketing, Kinh tế, Thương mại, Kinh doanh quốc tế.... Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm chạy mảng Thiết kế nội thất Có khả năng tự học, làm việc độc lập và phối hợp đội nhóm tốt Tư duy tốt, ham học hỏi, thái độ cầu tiến
Tốt nghiệp Đại học trở lên chuyên ngành về Marketing, Kinh tế, Thương mại, Kinh doanh quốc tế....
Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm chạy mảng Thiết kế nội thất
Có khả năng tự học, làm việc độc lập và phối hợp đội nhóm tốt
Tư duy tốt, ham học hỏi, thái độ cầu tiến

Tại Công ty cổ phần Raimu Home Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương: 12 – 15tr (thỏa thuận khi pv) Cơ hội đào tạo và học tiếng Nhật miễn phí lên đến N2 Đầy đủ mọi chế độ bảo hiểm BHXH, BHYT, BHTN theo quy định pháp luật; Du lịch hàng năm, quà tặng các ngày Lễ và các phúc lợi khác theo quy định Công ty. Môi trường làm việc chuyên nghiệp, đồng nghiệp thân thiện
Mức lương: 12 – 15tr (thỏa thuận khi pv)
Cơ hội đào tạo và học tiếng Nhật miễn phí lên đến N2
Đầy đủ mọi chế độ bảo hiểm BHXH, BHYT, BHTN theo quy định pháp luật;
Du lịch hàng năm, quà tặng các ngày Lễ và các phúc lợi khác theo quy định Công ty.
Môi trường làm việc chuyên nghiệp, đồng nghiệp thân thiện

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty cổ phần Raimu Home

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty cổ phần Raimu Home

Công ty cổ phần Raimu Home

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Tầng 19 tòa nhà Tasco, đường Phạm Hùng, phường Mễ Trì, quận Nam Từ Liêm, thành phố HN

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

