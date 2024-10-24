Tuyển Marketing/PR/Quảng cáo Công ty cổ phần Raimu Home làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Marketing/PR/Quảng cáo Tại Công ty cổ phần Raimu Home
- Hà Nội: Tòa nhà M5, số 91 Nguyễn Chí Thanh, P. Láng Hạ, Đống Đa
Mô Tả Công Việc Marketing/PR/Quảng cáo Với Mức Lương 12 - 15 Triệu
Phối hợp với Content, Design, ... để nghiên cứu, xây dựng và phát triển các nội dung, thông điệp hướng tới khách hàng
Nghiên cứu, cập nhật công nghệ, thuật toán và thủ thuật mới của các kênh quảng cáo
Triển khai các chiến dịch quảng cáo trên Facebook Ads/Google Ads/Tiktok Ads theo kế hoạch
Báo cáo, đánh giá hiệu quả các chiến dịch quảng cáo
Với Mức Lương 12 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tốt nghiệp Đại học trở lên chuyên ngành về Marketing, Kinh tế, Thương mại, Kinh doanh quốc tế....
Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm chạy mảng Thiết kế nội thất
Có khả năng tự học, làm việc độc lập và phối hợp đội nhóm tốt
Tư duy tốt, ham học hỏi, thái độ cầu tiến
Tại Công ty cổ phần Raimu Home Thì Được Hưởng Những Gì
Mức lương: 12 – 15tr (thỏa thuận khi pv)
Cơ hội đào tạo và học tiếng Nhật miễn phí lên đến N2
Đầy đủ mọi chế độ bảo hiểm BHXH, BHYT, BHTN theo quy định pháp luật;
Du lịch hàng năm, quà tặng các ngày Lễ và các phúc lợi khác theo quy định Công ty.
Môi trường làm việc chuyên nghiệp, đồng nghiệp thân thiện
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty cổ phần Raimu Home
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
