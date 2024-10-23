Tuyển Kinh doanh/Bán hàng Công ty TNHH Sinh học Pharma Vet làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 45 Triệu

Mức lương 20 - 45 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 8 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 369 Vũ Tông Phan, Khương Đình, Thanh Xuân

Mô Tả Công Việc Kinh doanh/Bán hàng Với Mức Lương 20 - 45 Triệu

Lên kế hoạch và thực hiện các chiến dịch marketing để quảng bá sản phẩm/dịch vụ của công ty. Nghiên cứu thị trường, đối thủ cạnh tranh và xu hướng marketing mới nhất. Phát triển và quản lý nội dung trên các kênh truyền thông khác nhau như website, mạng xã hội, email marketing. Theo dõi và phân tích hiệu quả của các chiến dịch marketing. Hợp tác với các bộ phận khác trong công ty để đảm bảo tính thống nhất trong các hoạt động marketing. Báo cáo kết quả công việc định kỳ cho quản lý cấp cao.

Với Mức Lương 20 - 45 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Nam sinh năm 1997 đến 2004 Có kinh nghiệm thực tế trong lĩnh vực marketing ít nhất 3 tháng Thành thạo các công cụ thiết kế như Photoshop, Illustrator,... Kỹ năng làm việc nhóm và làm việc độc lập. Có trách nhiệm cao, chủ động trong công việc.

Tại Công ty TNHH Sinh học Pharma Vet Thì Được Hưởng Những Gì

Được đóng BHXH và hưởng theo chế độ nhà nước quy định Chế độ đãi ngộ hấp dẫn. Cơ hội phát triển sự nghiệp. Môi trường làm việc trẻ trung, năng động.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Sinh học Pharma Vet

