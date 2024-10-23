Tuyển Kinh doanh/Bán hàng Công ty TNHH Sinh học Pharma Vet làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 45 Triệu

Công ty TNHH Sinh học Pharma Vet
Ngày đăng tuyển: 23/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 20/11/2024
Công ty TNHH Sinh học Pharma Vet

Kinh doanh/Bán hàng

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kinh doanh/Bán hàng Tại Công ty TNHH Sinh học Pharma Vet

Mức lương
20 - 45 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
8 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: 369 Vũ Tông Phan, Khương Đình, Thanh Xuân

Mô Tả Công Việc Kinh doanh/Bán hàng Với Mức Lương 20 - 45 Triệu

Lên kế hoạch và thực hiện các chiến dịch marketing để quảng bá sản phẩm/dịch vụ của công ty. Nghiên cứu thị trường, đối thủ cạnh tranh và xu hướng marketing mới nhất. Phát triển và quản lý nội dung trên các kênh truyền thông khác nhau như website, mạng xã hội, email marketing. Theo dõi và phân tích hiệu quả của các chiến dịch marketing. Hợp tác với các bộ phận khác trong công ty để đảm bảo tính thống nhất trong các hoạt động marketing. Báo cáo kết quả công việc định kỳ cho quản lý cấp cao.
Lên kế hoạch và thực hiện các chiến dịch marketing để quảng bá sản phẩm/dịch vụ của công ty.
Nghiên cứu thị trường, đối thủ cạnh tranh và xu hướng marketing mới nhất.
Phát triển và quản lý nội dung trên các kênh truyền thông khác nhau như website, mạng xã hội, email marketing.
Theo dõi và phân tích hiệu quả của các chiến dịch marketing.
Hợp tác với các bộ phận khác trong công ty để đảm bảo tính thống nhất trong các hoạt động marketing.
Báo cáo kết quả công việc định kỳ cho quản lý cấp cao.

Với Mức Lương 20 - 45 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Nam sinh năm 1997 đến 2004 Có kinh nghiệm thực tế trong lĩnh vực marketing ít nhất 3 tháng Thành thạo các công cụ thiết kế như Photoshop, Illustrator,... Kỹ năng làm việc nhóm và làm việc độc lập. Có trách nhiệm cao, chủ động trong công việc.
Nam sinh năm 1997 đến 2004
Có kinh nghiệm thực tế trong lĩnh vực marketing ít nhất 3 tháng
Thành thạo các công cụ thiết kế như Photoshop, Illustrator,...
Kỹ năng làm việc nhóm và làm việc độc lập.
Có trách nhiệm cao, chủ động trong công việc.

Tại Công ty TNHH Sinh học Pharma Vet Thì Được Hưởng Những Gì

Được đóng BHXH và hưởng theo chế độ nhà nước quy định Chế độ đãi ngộ hấp dẫn. Cơ hội phát triển sự nghiệp. Môi trường làm việc trẻ trung, năng động.
Được đóng BHXH và hưởng theo chế độ nhà nước quy định
Chế độ đãi ngộ hấp dẫn.
Cơ hội phát triển sự nghiệp.
Môi trường làm việc trẻ trung, năng động.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Sinh học Pharma Vet

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty TNHH Sinh học Pharma Vet

Công ty TNHH Sinh học Pharma Vet

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: 369 Vũ Tông Phan, Khương Đình, Thanh Xuân, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

