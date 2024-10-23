Tuyển May mặc/Dệt may/Da CÔNG TY CP 3T GLOBAL VN làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 35 Triệu

Mức lương 8 - 35 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 2E/34, Xuân La, Tây Hồ

Mô Tả Công Việc May mặc/Dệt may/Da Với Mức Lương 8 - 35 Triệu

- Chạy quảng cáo mess – chạy chuyển đổi Facebook, Tiktok.

- Care Ads tối ưu các chỉ số Ads hàng ngày.

- Tương tác với bộ phận content, hình ảnh + video

- Có Laptop cá nhân.

- Hỗ trợ team Media triển khai các hoạt động cần thiết;

- Yêu cầu kinh nghiệm ít nhất 6 tháng chạy chuyển đổi Facebook Ads, Tiktok Ads;

- Ngân sách chi tiêu tháng chạy thấp nhất đạt 200tr /1 tháng

- Ưu tiên biết: Canvas, Camtasia, Photoshop, Capcut

- Biết sử dụng Ladipage - Không biết được đào tạo từ cơ bản tới nâng cao

Tại CÔNG TY CP 3T GLOBAL VN Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương cứng: từ 8 – 15tr/tháng

- Thu nhập: từ 15.000.000 – không giới hạn

(Lương cứng + phụ cấp ăn trưa gần 800k +500k xăng xe với những ứng viên ở xa >10km + % hoa hồng + thưởng test chạy sản phẩm nếu win từ 1tr – 3tr /1 sản phẩm + hưởng %com sản phẩm win , thưởng nóng, thưởng lễ tết, ...)

- Không giới hạn ngân sách, không giới hạn tài khoản chạy Ads (công ty lo tài khoản)

- Sinh nhật, hiếu hỉ, teams building, du lịch

- Môi trường làm việc genz, năng động, thoải mái

- Thử việc 1 tháng hưởng 85%, năng lực tốt có thể nhận 100% lương tháng đầu.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CP 3T GLOBAL VN

