Tuyển May mặc/Dệt may/Da CÔNG TY CP 3T GLOBAL VN làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 35 Triệu

CÔNG TY CP 3T GLOBAL VN
Ngày đăng tuyển: 23/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 23/10/2024
CÔNG TY CP 3T GLOBAL VN

May mặc/Dệt may/Da

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng May mặc/Dệt may/Da Tại CÔNG TY CP 3T GLOBAL VN

Mức lương
8 - 35 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: 2E/34, Xuân La, Tây Hồ

Mô Tả Công Việc May mặc/Dệt may/Da Với Mức Lương 8 - 35 Triệu

- Chạy quảng cáo mess – chạy chuyển đổi Facebook, Tiktok.
- Care Ads tối ưu các chỉ số Ads hàng ngày.
- Tương tác với bộ phận content, hình ảnh + video

Với Mức Lương 8 - 35 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Có Laptop cá nhân.
- Hỗ trợ team Media triển khai các hoạt động cần thiết;
- Yêu cầu kinh nghiệm ít nhất 6 tháng chạy chuyển đổi Facebook Ads, Tiktok Ads;
- Ngân sách chi tiêu tháng chạy thấp nhất đạt 200tr /1 tháng
- Ưu tiên biết: Canvas, Camtasia, Photoshop, Capcut
- Biết sử dụng Ladipage - Không biết được đào tạo từ cơ bản tới nâng cao
Tại CÔNG TY CP 3T GLOBAL VN Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương cứng: từ 8 – 15tr/tháng
- Thu nhập: từ 15.000.000 – không giới hạn
(Lương cứng + phụ cấp ăn trưa gần 800k +500k xăng xe với những ứng viên ở xa >10km + % hoa hồng + thưởng test chạy sản phẩm nếu win từ 1tr – 3tr /1 sản phẩm + hưởng %com sản phẩm win , thưởng nóng, thưởng lễ tết, ...)
- Không giới hạn ngân sách, không giới hạn tài khoản chạy Ads (công ty lo tài khoản)
- Sinh nhật, hiếu hỉ, teams building, du lịch
- Môi trường làm việc genz, năng động, thoải mái
- Thử việc 1 tháng hưởng 85%, năng lực tốt có thể nhận 100% lương tháng đầu.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CP 3T GLOBAL VN

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CP 3T GLOBAL VN

CÔNG TY CP 3T GLOBAL VN

Quy mô: 10 - 24 Nhân viên
Địa điểm: 2E/34, Xuân La, Tây Hồ, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

