Tuyển Kinh doanh/Bán hàng HỘ KINH DOANH ROHAN làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 50 Triệu

Mức lương 15 - 50 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 5 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 15/71 Hoàng Văn Thái, Thanh Xuân

Mô Tả Công Việc Kinh doanh/Bán hàng Với Mức Lương 15 - 50 Triệu

Viết nội dung, thiết kế hình ảnh, video. Chạy quảng cáo sản phẩm trên nền tảng Facebook. Quản lý ngân sách chạy quảng cáo. Theo dõi và tối ưu các chiến dịch chạy quảng cáo, điều chỉnh để đạt hiệu quả tốt nhất trong tăng tương tác, tiếp cận khách hàng tiềm năng. Duy trì cơ sở dữ liệu làm tài liệu tham khảo trong tương lai. Báo cáo quản lý cấp trên về tiến độ công việc Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công.

Với Mức Lương 15 - 50 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Bằng cấp: Trung cấp trở lên Kinh nghiệm từ 3 - 6 tháng Có laptop cá nhân, biết edit video, PTS Có tính cẩn thận, tỉ mỉ, chi tiết, có khả năng tập trung tư duy sáng tạo, phân tích nội dung, truyền tải ý tưởng tốt Nhanh nhẹn, sáng tạo, chủ động trong công việc

Tại HỘ KINH DOANH ROHAN Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cứng: 7.000.000đ - 9.000.000đ + % Ds + Thưởng nóng. Tổng thu nhập: 15.000.000đ – 50.000.000đ Được làm việc trong môi trường mở, đồng nghiệp support nhiệt tình Liên hoan hàng tháng, du lịch hàng năm

Cách Thức Ứng Tuyển Tại HỘ KINH DOANH ROHAN

