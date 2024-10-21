Tuyển Kinh doanh/Bán hàng HỘ KINH DOANH ROHAN làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 50 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kinh doanh/Bán hàng Tại HỘ KINH DOANH ROHAN
- Hà Nội: 15/71 Hoàng Văn Thái, Thanh Xuân
Mô Tả Công Việc Kinh doanh/Bán hàng Với Mức Lương 15 - 50 Triệu
Viết nội dung, thiết kế hình ảnh, video.
Chạy quảng cáo sản phẩm trên nền tảng Facebook.
Quản lý ngân sách chạy quảng cáo.
Theo dõi và tối ưu các chiến dịch chạy quảng cáo, điều chỉnh để đạt hiệu quả tốt nhất trong tăng tương tác, tiếp cận khách hàng tiềm năng.
Duy trì cơ sở dữ liệu làm tài liệu tham khảo trong tương lai.
Báo cáo quản lý cấp trên về tiến độ công việc
Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công.
Với Mức Lương 15 - 50 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Bằng cấp: Trung cấp trở lên
Kinh nghiệm từ 3 - 6 tháng
Có laptop cá nhân, biết edit video, PTS
Có tính cẩn thận, tỉ mỉ, chi tiết, có khả năng tập trung tư duy sáng tạo, phân tích nội dung, truyền tải ý tưởng tốt
Nhanh nhẹn, sáng tạo, chủ động trong công việc
Tại HỘ KINH DOANH ROHAN Thì Được Hưởng Những Gì
Lương cứng: 7.000.000đ - 9.000.000đ + % Ds + Thưởng nóng. Tổng thu nhập: 15.000.000đ – 50.000.000đ
Được làm việc trong môi trường mở, đồng nghiệp support nhiệt tình
Liên hoan hàng tháng, du lịch hàng năm
Cách Thức Ứng Tuyển Tại HỘ KINH DOANH ROHAN
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
