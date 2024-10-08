Tuyển Kinh doanh/Bán hàng CÔNG TY TNHH TM & DV NINA làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 15 Triệu

Mức lương 8 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 15 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Công Viên Phần Mềm Quang Trung, Quận 12

Mô Tả Công Việc Kinh doanh/Bán hàng Với Mức Lương 8 - 15 Triệu

Theo hướng dẫn của Team Leader, lấy thông tin khách hàng từ nhiều nguồn trên Internet. Tìm kiếm, xây dựng hồ sơ Social Media và tạo mạng lưới khách hàng tiềm năng (online và offline) Chăm sóc các khách hàng lớn và khách hàng cũ của công ty Cập nhật dữ liệu khách hàng theo quy trình Khảo sát nhu cầu của khách hàng và thúc đẩy khách hàng về các công cụ kinh doanh online mà Công ty đang cung cấp Được đào tạo chuyên sâu về Marketing đa nền tảng, để trao đổi đàm phán hỗ trợ khách hàng là các Công ty, doanh nghiệp.

Với Mức Lương 8 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Nam, nữ: 18 - 30 tuổi. Sinh viên cần thực tập và có mong muốn làm tại Công ty luôn Tốt nghiệp Đại học, Cao đẳng cấp trở lên (đối với ứng viên chưa có kinh nghiệm) Có khả năng làm việc nhóm Có khả năng ham học hỏi, tìm tòi công nghệ mới Có kiến thức liên quan đến lĩnh vực kinh doanh thương mại điện tử là một lợi thế

Tại CÔNG TY TNHH TM & DV NINA Thì Được Hưởng Những Gì

Lương CB + hoa hồng từ 5tr - 15tr và không giới hạn năng lực

- Môi trường làm việc năng động, thân thiện, cơ hội thăng tiến.

- Được tham gia các khóa đào tạo nâng cao nghiệp vụ chuyên môn

- Được đào tạo kiến thức về quản trị kinh doanh, sâu hơn là Marketing Online, quảng cáo, Ads, ...

- Tham gia các hoạt động tập thể (Liên hoan, du lịch, thể thao...)

- Team building, du lịch 2 lần/năm

- Có cơ hội thăng tiến, không tính theo thâm niên.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH TM & DV NINA

