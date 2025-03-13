Tuyển Nhân viên Marketing CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ THIẾT KẾ KASI làm việc tại Hà Nội thu nhập 1 - 3 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên Marketing Tại CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ THIẾT KẾ KASI
- Hà Nội:
- P103
- 25 Láng Trung (đối diện 26 Láng Trung), Láng Hạ, Đống Đa
Mô Tả Công Việc Nhân viên Marketing Với Mức Lương 1 - 3 Triệu
Sản xuất content trên các fanpage của công ty
Lập kế hoạch và chịu trách nhiệm nội dung về content social, content marketing trên các kênh truyền thông: facebook, tiktok, youtube, ...
Tìm hiểu thông tin thị trường, cập nhật, tìm hiểm xu hướng trong lĩnh vực được giao
Phát triển kênh tiktok của công ty
Viết kịch bản và phối hợp với bộ phận media sản xuất các video marketing
Viết bài theo chủ đề được yêu cầu dưới dạng post, video, ..
Phối hợp với các phòng ban, thực hiện một số công việc chuyên môn khác
Với Mức Lương 1 - 3 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Không yêu cầu kinh nghiệm. Tuy nhiên, có kinh nghiệm là một lợi thế
Có khả năng sáng tạo, bắt kịp xu hướng, sản xuất hình ảnh, nội dung, viết content social
Có khả năng phỏng vấn, quay chụp, triển khai các video ngắn trên capcut và xử lý hình ảnh đơn giản trên canva
Biết sử dụng một số công cụ AI cần thiết để phục vụ cho công việc
Trung thực, nhiệt tình, hòa đồng, teamwork tốt
Có thể đến văn phòng ít nhất 04 buổi/tuần và gắn bó với công ty tối thiểu 06 tháng
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ THIẾT KẾ KASI Thì Được Hưởng Những Gì
Giờ làm việc: 08h30 - 17h30 từ Thứ Hai đến hết Thứ Bảy
Nghỉ trưa: 12h30 - 13h30
Nghỉ hàng tuần: 02 ngày Thứ Bảy và các ngày Chủ Nhật trong tháng
2. Quyền lợi
PC ăn trưa tháng đầu tiên
Sau 1 tháng làm việc, hưởng lương cứng + hoa hồng dự án (1.500.000 - 5.000.000)
Được cân nhắc trở thành nhân viên chính thức sau khi tốt nghiệp và sau 06 tháng làm việc
Được tạo điều kiện thực chiến, học tập, nâng cao chuyên môn
Được hỗ trợ nhiệt tình, bài bản trong quá trình làm việc
Môi trường làm việc trẻ trung, năng động
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ THIẾT KẾ KASI
