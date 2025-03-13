Tuyển Nhân viên Marketing CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ THIẾT KẾ KASI làm việc tại Hà Nội thu nhập 1 - 3 Triệu

Mức lương 1 - 3 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Thực tập sinh

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - P103 - 25 Láng Trung (đối diện 26 Láng Trung), Láng Hạ, Đống Đa

Mô Tả Công Việc Nhân viên Marketing Với Mức Lương 1 - 3 Triệu

Sản xuất content trên các fanpage của công ty

Lập kế hoạch và chịu trách nhiệm nội dung về content social, content marketing trên các kênh truyền thông: facebook, tiktok, youtube, ...

Tìm hiểu thông tin thị trường, cập nhật, tìm hiểm xu hướng trong lĩnh vực được giao

Phát triển kênh tiktok của công ty

Viết kịch bản và phối hợp với bộ phận media sản xuất các video marketing

Viết bài theo chủ đề được yêu cầu dưới dạng post, video, ..

Phối hợp với các phòng ban, thực hiện một số công việc chuyên môn khác

Với Mức Lương 1 - 3 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Sinh viên/Cử nhân các trường Cao đẳng, Đại học chuyên ngành Marketing, Truyền thông, Báo chí, ...

Không yêu cầu kinh nghiệm. Tuy nhiên, có kinh nghiệm là một lợi thế

Có khả năng sáng tạo, bắt kịp xu hướng, sản xuất hình ảnh, nội dung, viết content social

Có khả năng phỏng vấn, quay chụp, triển khai các video ngắn trên capcut và xử lý hình ảnh đơn giản trên canva

Biết sử dụng một số công cụ AI cần thiết để phục vụ cho công việc

Trung thực, nhiệt tình, hòa đồng, teamwork tốt

Có thể đến văn phòng ít nhất 04 buổi/tuần và gắn bó với công ty tối thiểu 06 tháng

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ THIẾT KẾ KASI Thì Được Hưởng Những Gì

1. Thời gian làm việc, thời gian nghỉ ngơi

Giờ làm việc: 08h30 - 17h30 từ Thứ Hai đến hết Thứ Bảy

Nghỉ trưa: 12h30 - 13h30

Nghỉ hàng tuần: 02 ngày Thứ Bảy và các ngày Chủ Nhật trong tháng

2. Quyền lợi

PC ăn trưa tháng đầu tiên

Sau 1 tháng làm việc, hưởng lương cứng + hoa hồng dự án (1.500.000 - 5.000.000)

Được cân nhắc trở thành nhân viên chính thức sau khi tốt nghiệp và sau 06 tháng làm việc

Được tạo điều kiện thực chiến, học tập, nâng cao chuyên môn

Được hỗ trợ nhiệt tình, bài bản trong quá trình làm việc

Môi trường làm việc trẻ trung, năng động

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ THIẾT KẾ KASI

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.