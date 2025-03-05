Tuyển Nhân viên Marketing Công ty TNHH Thương mại và Xuất Nhập Khẩu Nhất Lâm làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 13 Triệu

Mức lương 10 - 13 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - 351 Lê Văn Sỹ, Phường 1, Tân Bình, TPHCM, Quận Tân Bình

Mô Tả Công Việc

Xây dựng kế hoạch và phát triển nội dung cho kênh Facebook theo chiến lược công ty, bao gồm bài viết, video. Đồng thời, hỗ trợ xây dựng tuyến nội dung trên các nền tảng social như Instagram, Tik Tok,..

Sáng tạo nội dung sáng tạo, bắt kịp các xu hướng và tăng cường sự tương tác của người dùng với thương hiệu; đảm bảo nội dung phù hợp với các mục tiêu marketing, giúp tăng trưởng lượng người theo dõi và tương tác trên kênh Facebook.

Thiết kế các bài post hấp dẫn và dễ tiếp cận, chương trình khuyến mãi, các hoạt động của công ty.

Hỗ trợ bộ phận marketing xây dựng brief cho các chiến dịch quảng cáo, sự kiện hoặc chương trình khuyến mãi.

Quản lý, theo dõi sự kiện và các đối tác liên quan trong các chiến dịch, sự kiện của công ty.

Hỗ trợ xây dựng các chiến dịch quảng cáo đồng hành với sự kiện, nhằm thúc đẩy sự tham gia và tương tác từ khách hàng.

Hỗ trợ vận hành các chương trình, sự kiện của chuỗi

Phối hợp với các bộ phận liên quan để triển khai và quản lý sự kiện một cách hiệu quả.

Đánh giá và nghiệm thu kết quả các chiến dịch, sự kiện và các chương trình quảng cáo; báo cáo kết quả các chiến dịch, sự kiện cho cấp trên và các bộ phận liên quan.

Yêu Cầu Công Việc

Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Marketing, Truyền thông, hoặc các lĩnh vực liên quan.

Có ít nhất 1 năm kinh nghiệm phát triển và quản lý nội dung trên các kênh mạng xã hội, đặc biệt là Facebook.

Kỹ năng viết lách tốt, có khả năng sáng tạo nội dung hấp dẫn và thu hút người đọc.

Kinh nghiệm trong việc lên kế hoạch và thực hiện các chiến dịch quảng cáo, sự kiện trên mạng xã hội.

Kỹ năng tổ chức và quản lý sự kiện, có khả năng làm việc dưới áp lực và quản lý nhiều công việc cùng lúc.

Kỹ năng phân tích, đo lường hiệu quả các chiến dịch và đưa ra các biện pháp cải tiến.

Thành thạo các công cụ văn phòng (Word, Excel, PowerPoint) và các công cụ quản lý chiến dịch.

Tinh thần làm việc nhóm tốt, giao tiếp hiệu quả và có khả năng làm việc độc lập.

Quyền Lợi

Môi trường làm việc năng động, sáng tạo và chuyên nghiệp.

Cơ hội phát triển nghề nghiệp và học hỏi từ các chuyên gia trong ngành.

Các chế độ đãi ngộ, bảo hiểm và quyền lợi đầy đủ theo quy định của công ty.

Chế độ thưởng theo hiệu quả công việc và kết quả chiến dịch.

Được đào tạo nâng cao kỹ năng và phát triển bản thân.

Cách Thức Ứng Tuyển

