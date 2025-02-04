Tuyển Nhân viên Marketing CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ DIC làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên Marketing Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ DIC
Mức lương
10 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: Tầng 11, tòa Licogi 13, Số 164 Khuất Duy Tiến, Thanh Xuân, Quận Thanh Xuân
Mô Tả Công Việc Nhân viên Marketing Với Mức Lương 10 - 15 Triệu
- Quản trị, viết bài và phát triển website, các trang mạng xã hội của Công ty .
- Lên ý tưởng thuê chạy quảng cáo về dịch vụ và hàng hóa của Công ty trên website,Instagram, ....... đạt hiệu quả
- Xây dựng và triển khai các kế hoạch Marketing online và các kế hoạch truyển thông phát triển thương hiệu sản phẩm và dịch vụ của Công ty.
- Các công việc khác theo yêu cầu cấp trên
Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Có kinh nghiệm sử dụng công cụ quảng cáo google, facebook và sử dụng thành thạo 1 số công cụ như: Photoshop, Adobe illustrator ,...
- Tốt nghiệp Cao đẳng trở lên chuyên ngành liên quan marketing, thương mại điện tử, công nghệ thông tin.
- Nhanh nhẹn, chủ động, sắp xếp công việc tốt
- Tốt nghiệp Cao đẳng trở lên chuyên ngành liên quan marketing, thương mại điện tử, công nghệ thông tin.
- Nhanh nhẹn, chủ động, sắp xếp công việc tốt
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ DIC Thì Được Hưởng Những Gì
- Thời gian làm việc: làm giờ hành chính từ 8h-17h30 từ thứ 2 đến hết sáng thứ 7.
- Được hưởng đầy đủ các chế độ BHXH, BHYT sau thử việc, thưởng lễ tết
- Được làm trong môi trường chuyên nghiệp, năng động.
- Được hưởng đầy đủ các chế độ BHXH, BHYT sau thử việc, thưởng lễ tết
- Được làm trong môi trường chuyên nghiệp, năng động.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ DIC
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Để xem bạn có phù hợp với vị trí công việc này không, hãy
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI