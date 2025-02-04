Tuyển Nhân viên Marketing CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ DIC làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu

Mức lương 10 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tầng 11, tòa Licogi 13, Số 164 Khuất Duy Tiến, Thanh Xuân, Quận Thanh Xuân

Mô Tả Công Việc Nhân viên Marketing Với Mức Lương 10 - 15 Triệu

- Quản trị, viết bài và phát triển website, các trang mạng xã hội của Công ty .

- Lên ý tưởng thuê chạy quảng cáo về dịch vụ và hàng hóa của Công ty trên website,Instagram, ....... đạt hiệu quả

- Xây dựng và triển khai các kế hoạch Marketing online và các kế hoạch truyển thông phát triển thương hiệu sản phẩm và dịch vụ của Công ty.

- Các công việc khác theo yêu cầu cấp trên

Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Có kinh nghiệm sử dụng công cụ quảng cáo google, facebook và sử dụng thành thạo 1 số công cụ như: Photoshop, Adobe illustrator ,...

- Tốt nghiệp Cao đẳng trở lên chuyên ngành liên quan marketing, thương mại điện tử, công nghệ thông tin.

- Nhanh nhẹn, chủ động, sắp xếp công việc tốt

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ DIC Thì Được Hưởng Những Gì

- Thời gian làm việc: làm giờ hành chính từ 8h-17h30 từ thứ 2 đến hết sáng thứ 7.

- Được hưởng đầy đủ các chế độ BHXH, BHYT sau thử việc, thưởng lễ tết

- Được làm trong môi trường chuyên nghiệp, năng động.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ DIC

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin