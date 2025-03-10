Tuyển Nhân viên Marketing CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÔNG TÂY MB làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu

Mức lương 10 - 15 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - Lô 17 C2 KĐT Nam Trung Yên, phường Trung Hòa,Hà Nội

Mô Tả Công Việc

- (50%) Lên kế hoạch, triển khai và theo dõi quảng cáo của các chiến dịch trên các kênh truyền thông số (Bao gồm nhưng không giới hạn: Facebook, Google, ADX, mạng xã hội...) và các công cụ truyền thông số (Bao gồm nhưng không giới hạn: SEO/SEM, Online advertising, Email ...) và quản trị hiệu quả website. Kiểm soát, đảm bảo chất lượng hình ảnh thương hiệu, hình ảnh chiến dịch và tối ưu hoá hiệu quả đạt được.

- (30%) Cập nhật, báo cáo và kiểm soát tỷ lệ chuyển đổi. Phối hợp chuyên viên nội dung chuẩn bị , biên tập các nội dung, hình ảnh công ty trên các mạng xã hội. Phối hợp với CV Nội dung và SEO triển khai đồng bộ các chiến dịch.

- (10%) Nghiên cứu thị trường, insight người dùng và cập nhật chính sách các phương tiện truyền thông số. Đề xuất, xây dựng và quản trị hình ảnh các kênh mới trên nền tảng số.

- (10%) Thực hiện các yêu cầu của trưởng phòng MKT, BGĐ đề ra: Training nội bộ, đề xuất ý tưởng, tư vấn kênh

Yêu Cầu Công Việc

-Tốt nghiệp cao đẳng/đại học

- Kinh nghiệm trên 1 năm trong lĩnh vực Digital Marketing

- Có khả năng lên campaign (chiến dịch), có kinh nghiệm chạy ad (quảng cáo)

- Nam/nữ dưới 30 tuổi

- Ưu tiên ứng viên từng làm trong các ngành hàng: Thẩm mỹ, nội thất, Bất Động Sản, Ô tô.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÔNG TÂY MB Thì Được Hưởng Những Gì

- Công ty trang bị các phương tiện làm việc chính: Máy vi tính, văn phòng phẩm,...

- Các chế độ hỗ trợ khác theo chính sách Công ty.

- Hưởng chế độ thưởng lễ, tết, lương tháng 13...

- Chính sách phúc lợi đầy động lực: sinh nhật cá nhân, hiếu hỉ, thưởng lễ tết và các hoạt động tập thể do công ty tổ chức...

- Được tham gia BHXH, BHYT, BHTN theo quy định của pháp luật

- Hỗ trợ chi phí tuyển dụng (nếu có) 100%

- Được làm việc trong môi trường năng động, chuyên nghiệp, nhiều cơ hội thăng tiến lên cấp quản lý từ 6 tháng trở lên

- CƠ HỘI ĐI DU LỊCH tại các resort đẳng cấp, MINI GAME, BIG GAME

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÔNG TÂY MB

