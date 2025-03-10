Tuyển Nhân viên Marketing CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN OPAN làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 15 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên Marketing Tại CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN OPAN
- Hồ Chí Minh:
- 39 đường 29, Khu đô thị Vạn Phúc,Hồ Chí Minh
Mô Tả Công Việc Nhân viên Marketing Với Mức Lương 10 - 15 Triệu
Xây dựng hoạt động Marketing và PR phát triển thương hiệu công ty
Quản trị hệ thống Fanpage, Website OPAN
Sáng tạo nội dung, thông điệp và ý tưởng hình ảnh trên các Fanpage và các chương trình quảng cáo của công ty.
Lên kế hoạch Marketing, thực hiện chạy và tối ưu hóa các chiến dịch quảng cáo Facebook Ads ngắn hạn và dài hạn.
Thực hiện các công việc nhằm tăng lượng truy cập Facebook, Website...
Lập báo cáo chi tiết về hiệu quả các chiến dịch.
Thực hiện các công việc theo yêu cầu của cấp trên.
Trao đổi chi tiết khi phỏng vấn
Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Có kiến thức về Marketing, SEO, Google Adwords…
Ưu tiên: Biết sử dụng thành thạo AI tạo kịch bản Video
Có kinh nghiệm phát triển cộng đồng mạng xã hội: Facebook, Zalo,…
Có kinh nghiệm thực tế ít nhất 1-2 năm chạy marketing online.
Có kĩ năng lập, quản ký kế hoạch, xây dựng nội dung tiếp thị.
Có tư duy làm việc độc lập và theo đội nhóm, khả năng sáng tạo cao...
Biết Photoshop là một lợi thế
Ưu tiên ứng viên đã làm việc trong ngành nội thất hoặc xây dựng.
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN OPAN Thì Được Hưởng Những Gì
Thử việc nhận 100% lương cơ bản
6 tháng tăng lương 1 đợt/định kỳ
Nghỉ lễ theo lịch nhà nước
Phụ cấp hàng tháng: tiền cơm trưa, tiền thuê nhà trọ, tiền xăng xe, điện thoại.
Chính sách nghỉ phép năm: 12 ngày, số ngày nghỉ phép còn dư sẽ chuyển thành tiền thưởng chuyên cần.
Chính sách thưởng: lương tháng 13, thưởng doanh số, lễ.
Chính sách quan tâm đến nhân sự: chính sách kết hôn, tặng quà gia đình nhân viên khi về thăm quê, chính sách tác phong nhân viên, chính sách phát triển bản thân, chính sách y tế.
Chính sách hỗ trợ nhân viên khi có hoài bão khởi nghiệp
Hỗ trợ nhân viên mua tài sản
Tham gia du lịch định kỳ cùng công ty
Tham gia hoạt động của công ty: từ thiện, đá banh, các hoạt động thường niên,…
Thưởng theo năng lực hiệu quả công việc
Được làm việc trong môi trường năng động, sáng tạo, thăng tiến.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN OPAN
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
