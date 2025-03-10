Tuyển Nhân viên Marketing CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN OPAN làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 15 Triệu

Mức lương 10 - 15 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - 39 đường 29, Khu đô thị Vạn Phúc,Hồ Chí Minh

Mô Tả Công Việc Nhân viên Marketing Với Mức Lương 10 - 15 Triệu

Xây dựng hoạt động Marketing và PR phát triển thương hiệu công ty

Quản trị hệ thống Fanpage, Website OPAN

Sáng tạo nội dung, thông điệp và ý tưởng hình ảnh trên các Fanpage và các chương trình quảng cáo của công ty.

Lên kế hoạch Marketing, thực hiện chạy và tối ưu hóa các chiến dịch quảng cáo Facebook Ads ngắn hạn và dài hạn.

Thực hiện các công việc nhằm tăng lượng truy cập Facebook, Website...

Lập báo cáo chi tiết về hiệu quả các chiến dịch.

Thực hiện các công việc theo yêu cầu của cấp trên.

Trao đổi chi tiết khi phỏng vấn

Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Sử dụng thành thạo các công cụ marketing online.

Có kiến thức về Marketing, SEO, Google Adwords…

Ưu tiên: Biết sử dụng thành thạo AI tạo kịch bản Video

Có kinh nghiệm phát triển cộng đồng mạng xã hội: Facebook, Zalo,…

Có kinh nghiệm thực tế ít nhất 1-2 năm chạy marketing online.

Có kĩ năng lập, quản ký kế hoạch, xây dựng nội dung tiếp thị.

Có tư duy làm việc độc lập và theo đội nhóm, khả năng sáng tạo cao...

Biết Photoshop là một lợi thế

Ưu tiên ứng viên đã làm việc trong ngành nội thất hoặc xây dựng.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN OPAN Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương: Từ 10 – 15 triệu

Thử việc nhận 100% lương cơ bản

6 tháng tăng lương 1 đợt/định kỳ

Nghỉ lễ theo lịch nhà nước

Phụ cấp hàng tháng: tiền cơm trưa, tiền thuê nhà trọ, tiền xăng xe, điện thoại.

Chính sách nghỉ phép năm: 12 ngày, số ngày nghỉ phép còn dư sẽ chuyển thành tiền thưởng chuyên cần.

Chính sách thưởng: lương tháng 13, thưởng doanh số, lễ.

Chính sách quan tâm đến nhân sự: chính sách kết hôn, tặng quà gia đình nhân viên khi về thăm quê, chính sách tác phong nhân viên, chính sách phát triển bản thân, chính sách y tế.

Chính sách hỗ trợ nhân viên khi có hoài bão khởi nghiệp

Hỗ trợ nhân viên mua tài sản

Tham gia du lịch định kỳ cùng công ty

Tham gia hoạt động của công ty: từ thiện, đá banh, các hoạt động thường niên,…

Thưởng theo năng lực hiệu quả công việc

Được làm việc trong môi trường năng động, sáng tạo, thăng tiến.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN OPAN

