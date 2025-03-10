Tuyển Nhân viên Marketing Công ty Cổ Phần Borome Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 30 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên Marketing Tại Công ty Cổ Phần Borome Việt Nam
Mức lương
10 - 30 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc
- Hà Nội:
- Số 34 TT28 Khu đô thị Văn Phú, Phú La, Hà Đông, Hà Nội, Quận Hà Đông
Mô Tả Công Việc Nhân viên Marketing Với Mức Lương 10 - 30 Triệu
- Làm báo cáo để theo dõi kết quả hàng ngày.
Với Mức Lương 10 - 30 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
+ Có KN 6th, không quan trọng Nam Nữ
+ Tuổi từ 20-25 ( 2000-2005)
+ Có laptop cá nhân
+ Biết chỉnh sửa video chủ động cắt, lồng ghép các video, làm ảnh cơ bản bằng 1 trong các công cụ như: Photoshop, Canva, Ai, Capcut,...
+ Chăm chỉ, kiên trì, cầu tiến, ham học hỏi
+ Có tư duy Maketing sáng tạo content, thích làm những điều mới lạ không theo lối mòn, Đam mê Digital Maketing
Tại Công ty Cổ Phần Borome Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì
+ LƯƠNG CỨNG 7-8Tr + Hoa Hồng + Thưởng Mốc + Thưởng chuyên cần, Thu nhập 10.000.000đ - 30.000.000đ
+ Được cấp ngân sách chạy không giới hạn
+ Làm việc trong môi trường trẻ trung, năng động
+ Được tiếp xúc với các đồng nghiệp giỏi đã có kinh nghiệm lâu năm
+ Du lịch hàng năm với công ty
+ Thưởng tết, quà sinh nhật, thưởng hiệu quả kinh doanh,... và nhiều chế độ đãi ngộ khác.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ Phần Borome Việt Nam
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
