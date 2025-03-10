Tuyển Nhân viên Marketing CÔNG TY TNHH HUZEN VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 30 Triệu

Mức lương 10 - 30 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - Số 60 Ngõ 521 Trương Định, Tân Mai, Hoàng Mai, Hà Nội, Quận Hoàng Mai

Mô Tả Công Việc Nhân viên Marketing Với Mức Lương 10 - 30 Triệu

1.

Lên ý tưởng, xây dựng chiến dịch Marketing trên các kênh Marketing Online cụ thể. Tiktok, Facebook, Shopee, Zalo, Instagram...vv

Thực hiện chiến dịch Marketing bằng nhiều hình thức khác nhau: Quay dựng video viral, viết bài tối ưu SEO, đăng tải bài viết lên các trang mạng xã hội TikTok, Faceook, chạy quảng cáo v.v...

Tối ưu nội dung Marketing để tăng traffic, tăng chuyển đổi nhằm bán được sản phẩm, dịch vụ.

Liên tục cập nhật nội dung, thông tin mới nhất của chiến dịch để điều chỉnh kịp thời trong trường hợp cần thiết.

Tổng hợp dữ liệu, làm báo cáo về hiệu quả, năng suất, ưu nhược điểm của chiến dịch Marketing, rút kinh nghiệm từ các chiến dịch đã hoàn thành.

Phân tích các số liệu, chỉ số để rút kinh nghiệm và triển khai các chiến dịch mới trong tương lai.

Với Mức Lương 10 - 30 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

3. Yêu cầu công việc

Có sức khỏe tốt, làm việc chuyên cần

Chủ động và tự giác thực hiện công việc được phân công

Nhiệt tình, chăm chỉ, trung thực trong công việc

Tại CÔNG TY TNHH HUZEN VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

2. Quyền lợi

Lương gồm : 10- 20tr ( bao gồm lương cơ bản + hoa hồng)

Có cơ hội thăng tiến và phát triển bản thân

Đóng bảo hiểm xã hội và hưởng các quyền lợi theo luật lao động

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH HUZEN VIỆT NAM

