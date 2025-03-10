Tuyển Nhân viên Marketing CÔNG TY TNHH HUZEN VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 30 Triệu

Tuyển Nhân viên Marketing CÔNG TY TNHH HUZEN VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 30 Triệu

CÔNG TY TNHH HUZEN VIỆT NAM
Ngày đăng tuyển: 10/03/2025
Hạn nộp hồ sơ: 11/04/2025
CÔNG TY TNHH HUZEN VIỆT NAM

Nhân viên Marketing

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên Marketing Tại CÔNG TY TNHH HUZEN VIỆT NAM

Mức lương
10 - 30 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hà Nội:

- Số 60 Ngõ 521 Trương Định, Tân Mai, Hoàng Mai, Hà Nội, Quận Hoàng Mai

Mô Tả Công Việc Nhân viên Marketing Với Mức Lương 10 - 30 Triệu

1.
Lên ý tưởng, xây dựng chiến dịch Marketing trên các kênh Marketing Online cụ thể. Tiktok, Facebook, Shopee, Zalo, Instagram...vv
Thực hiện chiến dịch Marketing bằng nhiều hình thức khác nhau: Quay dựng video viral, viết bài tối ưu SEO, đăng tải bài viết lên các trang mạng xã hội TikTok, Faceook, chạy quảng cáo v.v...
Tối ưu nội dung Marketing để tăng traffic, tăng chuyển đổi nhằm bán được sản phẩm, dịch vụ.
Liên tục cập nhật nội dung, thông tin mới nhất của chiến dịch để điều chỉnh kịp thời trong trường hợp cần thiết.
Tổng hợp dữ liệu, làm báo cáo về hiệu quả, năng suất, ưu nhược điểm của chiến dịch Marketing, rút kinh nghiệm từ các chiến dịch đã hoàn thành.
Phân tích các số liệu, chỉ số để rút kinh nghiệm và triển khai các chiến dịch mới trong tương lai.

Với Mức Lương 10 - 30 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

3. Yêu cầu công việc
Có sức khỏe tốt, làm việc chuyên cần
Chủ động và tự giác thực hiện công việc được phân công
Nhiệt tình, chăm chỉ, trung thực trong công việc

Tại CÔNG TY TNHH HUZEN VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

2. Quyền lợi
Lương gồm : 10- 20tr ( bao gồm lương cơ bản + hoa hồng)
Có cơ hội thăng tiến và phát triển bản thân
Đóng bảo hiểm xã hội và hưởng các quyền lợi theo luật lao động

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH HUZEN VIỆT NAM

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH HUZEN VIỆT NAM

CÔNG TY TNHH HUZEN VIỆT NAM

Quy mô: 1 - 9 Nhân viên
Địa điểm: Số 60 Ngõ 521 Trương Định, Tân Mai, Hoàng Mai, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

