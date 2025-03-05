Tuyển Nhân viên Marketing Viện Công nghệ Blockchain và Trí tuệ nhân tạo ABAII làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 18 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên Marketing Tại Viện Công nghệ Blockchain và Trí tuệ nhân tạo ABAII
Mức lương
12 - 18 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc
- Hà Nội:
- Tràng Tiền,Hà Nội
Mô Tả Công Việc Nhân viên Marketing Với Mức Lương 12 - 18 Triệu
Nghiên cứu thị trường và đề xuất chiến lược phát triển sản phẩm.
Lập kế hoạch Marketing và triển khai chiến dịch quảng bá sản phẩm.
Phối hợp với đội phát triển sản phẩm để tối ưu nội dung, giao diện nền tảng, trải nghiệm khách hàng.
Thực hiện quảng cáo & truyền thông, quản lý nội dung trên các kênh số.
Phát triển đối tác, khách hàng để mở rộng thị trường sản phẩm.
Theo dõi hiệu quả, báo cáo & đề xuất cải tiến nhằm tăng doanh số & tăng trưởng người dùng.
Với Mức Lương 12 - 18 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Marketing, Kinh doanh, Công nghệ.
Ít nhất 2 năm kinh nghiệm về Marketing sản phẩm, Digital Marketing.
Sử dụng tốt MS Office, Google Workspace, Canva và các công cụ AI
Thành thạo Facebook Ads, Google Ads, SEO, CRM.
Kỹ năng phân tích thị trường, sáng tạo nội dung, làm việc nhóm tốt.
Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm trong EdTech, nền tảng đào tạo trực tuyến
Tại Viện Công nghệ Blockchain và Trí tuệ nhân tạo ABAII Thì Được Hưởng Những Gì
Cơ hội làm việc trong môi trường nắm bắt những công nghệ hàng đầu của Việt Nam và thế giới;
Môi trường làm việc văn minh, hiện đại, trân trọng đóng góp và chia sẻ lợi ích;
Lương thưởng hấp dẫn, xứng đáng với năng lực và đóng góp.
Phụ cấp hỗ trợ sử dụng Laptop cá nhân, ăn trưa, khác (Nếu có);
Được hưởng đầy đủ các chế độ theo Luật Lao động Việt Nam (BHXH, BHYT, lương tháng thứ 13...);
Các hoạt động teamwork, teambuiding...xây dựng văn hóa công sở văn minh, hiện đại.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Viện Công nghệ Blockchain và Trí tuệ nhân tạo ABAII
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
