Tuyển Nhân viên Marketing Công Ty TNHH Behe Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu

Mức lương 15 - 20 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - số 19 Đại Từ, Định Công, Hoàng Mai, Hà Nội, Quận Hoàng Mai

Mô Tả Công Việc Nhân viên Marketing Với Mức Lương 15 - 20 Triệu

- Lập kế hoạch công việc, quản lý công việc trong team Marketing

- Xây dựng các kế hoạch chạy quảng cáo trên các nền tảng Facebook, Zalo, Google…

- Theo dõi, báo cáo, đánh giá hiệu quả và đề xuất các chiến dịch quảng cáo phù hợp.

Với Mức Lương 15 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Trình độ: Cao đẳng trở lên- Có từ 02 năm kinh nghiệm ở vị trí Leader, có kinh nghiệm chạy thực chiến với ngân sách lớn; có kinh nghiệm chạy thị trường nước ngoài (khu vực Đông Nam Á)

- Sử dụng thành thạo vi tính văn phòng, các phần mềm liên quan đến công việc

- Ưu tiên có Kinh nghiệm quản lý và chạy quảng cáo các sản phẩm mảng mỹ phẩm, thực phẩm chức năng, đông y, làm đẹp…

Tại Công Ty TNHH Behe Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương cứng: 15-20 triệu + doanh số hoặc thỏa thuận theo năng lực

- Được làm việc trong môi trường năng động, thân thiện, cởi mở;

- Được hưởng đầy đủ các chế độ, quyền lợi theo quy định của Luật lao độngvà chế độ phúc lợi của Công ty: BHXH; nghỉ phép, thưởng các ngày lễ Tết…

- Tham gia các hoạt động ngoại khóa của công ty hàng quý, hàng năm cho tất cả các thành viên như du lịch, nghỉ mát, teambulding

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Behe Việt Nam

