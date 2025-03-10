Tuyển Nhân viên Marketing CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN SABO GAME làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 25 Triệu

Mức lương 15 - 25 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - Ngõ 155 Nguyễn Khang,Hà Nội

Xây dựng chiến lược marketing tổng thể cho các sản phẩm game, bao gồm chiến lược branding, user acquisition, community marketing, PR và influencer marketing.

Quản lý các chiến dịch từ đầu đến cuối bao gồm mục tiêu, tiến trình, ý tưởng sáng tạo, phân bổ nguồn nhân lực, sử dụng kênh và hậu cần hỗ trợ cần thiết cho chiến dịch.

Chịu trách nhiệm chính trong việc kết nối các bộ phận để xây dựng kế hoạch Marketing cho game bao gồm: định hướng chiến lược marketing, xác định nội dung USP & thông điệp.

Quản lý ngân sách marketing và tối ưu hóa chi phí để đạt hiệu quả cao nhất.

Phụ trách quản lý sản xuất media, ấn phẩm quảng cáo cần thiết cho các hoạt động quảng bá (Branding+UA).

Làm việc với các đối tác như agency, KOLs, streamer và nền tảng quảng cáo (Facebook, Google, TikTok,...) để mở rộng độ phủ của game.

Phối hợp chặt chẽ với team sản phẩm và phát triển game để đảm bảo sự nhất quán trong thông điệp truyền thông.

Quản lý hiệu suất của nhóm và xây dựng kế hoạch để nâng cao năng lực của các thành viên trong nhóm.

Theo dõi và làm việc cùng các bộ phận liên quan để tối ưu các chiến dịch quảng cáo, tối ưu giá CPN và tỷ lệ chuyển đổi;

Thống kê và phân tích, đánh giá hiệu quả các chiến dịch Digital Marketing, đề xuất các phương án, kế hoạch tối ưu chiến dịch.

Quản lý và phát triển đội ngũ marketing, đào tạo nhân sự để nâng cao năng lực chuyên môn.

Có kinh nghiệm ít nhất 06 tháng làm trưởng nhóm và từ 02 năm trong lĩnh vực: Facebook/ TikTok/ Google/ ASA với các dự án đã được triển khai.

Thích chơi game hoặc từng làm ngành game là một lợi thế.

Am hiểu sâu về performance marketing, social media, community marketing, influencer marketing và PR.

Ưu tiên ứng viên có hiểu biết hoặc từng triển khai digital marketing hoặc branding tại các mảng tương tự.

Cẩn thận, chỉn chu, khó tính và nhiệt huyết.

Kỹ năng xử lý tình huống và điều phối công việc.

Có tinh thần học hỏi, cầu tiến.

Có trách nhiệm, đảm bảo công việc theo mục tiêu.

Kỹ năng quản lý (cho nhóm từ 5-10 người).

Tại CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN SABO GAME Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập: 15.000.000 - 25.000.000 VNĐ (LC: từ 15.000.000 + thưởng)

Môi trường làm việc năng động, hòa đồng, phát huy khả năng sáng tạo và lợi thế của bản thân.

Thưởng tháng, thưởng năm, thưởng dịp Lễ Tết,...

Hưởng đầy đủ các quyền lợi dành cho người lao động theo quy định của Nhà nước.

Có cơ hội tham gia các khóa học và workshop phát triển bản thân.

Được cung cấp đầy đủ trang thiết bị làm việc.

Được review lương hằng quý/năm dựa trên năng lực.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN SABO GAME

