Tuyển Nhân viên Marketing Công Ty Cổ Phần Nghiêm Phạm Holdings làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 25 Triệu

Công Ty Cổ Phần Nghiêm Phạm Holdings
Ngày đăng tuyển: 15/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 19/03/2025
Công Ty Cổ Phần Nghiêm Phạm Holdings

Nhân viên Marketing

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên Marketing Tại Công Ty Cổ Phần Nghiêm Phạm Holdings

Mức lương
15 - 25 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh:

- 661 Trần Xuân Soạn, Tân Hưng, Quận 7, Hồ Chí Minh, Quận 7

Mô Tả Công Việc Nhân viên Marketing Với Mức Lương 15 - 25 Triệu

Quay phim, chụp ảnh, dựng clip tiến độ và clip giới thiệu các công trình của Tập đoàn và các công ty thành viên.
Quay phim, dựng clip, chụp ảnh các sự kiện nội bộ của Công ty và các hoạt động đối ngoại của BLĐ Tập đoàn.
Đề xuất ý tưởng, triển khai video trên các kênh online: Youtube, Tiktok, Facebook và Website của công ty....
Thực hiện các video theo chiến dịch truyền thông của Tập đoàn. Sáng tạo các nội dung video mới theo trend và định hướng của Tập đoàn.
Thiết kế các hình ảnh phù hợp với xu hướng và định hướng hoạt động của Tập đoàn và các công ty thành viên. Đồng thời, đề xuất nguyên vật liệu phù hợp cho từng mẫu thiết kế ứng dụng.
Viết Content và xây dựng hình ảnh của Tập đoàn trên các trang của Công ty.
Tham gia điều phối, tổ chức sự kiện cho hoạt động nội bộ và hoạt động truyền thông bên ngoài.
Phối hợp với các nhân viên khác của phòng để hoàn thành mục tiêu chung của bộ phận.
Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của ban lãnh đạo và cấp trên trong khả năng chuyên môn

Với Mức Lương 15 - 25 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Cao đẳng/ Đại học chuyên ngành Truyền hình/Báo chí/Thiết kế/Marketing/Truyền thông và các ngành nghề liên quan.
Ít nhất 2 năm kinh nghiệm vị trí tương đương
Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm Marketingtrong lĩnh vực xây dựng/cơ khí.
Sử dụng thành thạo các loại máy phổ biến, các loại máy quay phim chuyên dụng.
Sử dụng thành thạo các thiết bị phụ trợ flycam, steady, gimbal.
Sử dụng được các phần mềm thiết kế: AI, PTS…
Có khả năng viết bài tốt và theo xu hướng.
Có kinh nghiệm về việc tổ chức các sự kiện để truyền thông cho công ty.
Khả năng sáng tạo cao, khiếu thẩm mỹ tốt.

Tại Công Ty Cổ Phần Nghiêm Phạm Holdings Thì Được Hưởng Những Gì

Môi trường làm việc dân chủ, hiện đại, chuyên nghiệp, có cơ hội thăng tiến và ổn định lâu dài.
Được đóng BHXH, BHYT, BHTN theo quy định của nhà nước.
Được hưởng chế độ chăm sóc sức khỏe toàn diện.
Được hưởng các quyền lợi khác theo chính sách của công ty

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Nghiêm Phạm Holdings

Liên Hệ Công Ty

Công Ty Cổ Phần Nghiêm Phạm Holdings

Công Ty Cổ Phần Nghiêm Phạm Holdings

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: A11 KTM Thuận Việt, 319 Lý Thường Kiệt P.15 Q.11, TP.HCM, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

