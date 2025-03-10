Tuyển Nhân viên Marketing EZTech & CDT Games Studio làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 30 Triệu

Mức lương 15 - 30 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - Iris Garden, Số 30 đường Trần Hữu Dực, P. Mỹ Đình 2,Hà Nội

Mô Tả Công Việc Nhân viên Marketing Với Mức Lương 15 - 30 Triệu

• Triển khai các chiến dịch quảng cáo cho mobile app/game trên các nền tảng: Facebook Ads, Google Ads, Apple Search Ads, Unity Ads,...

• Nghiên cứu, tối ưu từ khóa của app/game trên kho ứng dụng Google Play và App Store.

• Tìm kiếm, nghiên cứu, phân tích, đánh giá thị trường tiềm năng và lên chiến lược marketing cho app/game.

• Nắm bắt xu hướng thị trường, kết hợp với nghiên cứu đặc điểm và hành vi của khách hàng để sáng tạo ra các nội dung quảng cáo hiệu quả.

• Sử dụng dữ liệu và A/B testing để phân tích hành vi người dùng, đo đếm các chỉ số về CPI, LTV hoặc ROAs,... tối ưu hóa các chiến dịch marketing.

• Tham gia định hướng, phối hợp phát triển app/game cùng đội developer.

• Lập báo cáo hiệu quả của hoạt động quảng cáo marketing.

Với Mức Lương 15 - 30 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

• Phân tích, tối ưu khả năng Monetization của ứng dụng

• Phân tích thị trường ứng dụng trên Appstore & Google Play

• Cải thiện khả năng chuyển đổi và tối ưu hóa hiển thị trên chợ ứng dụng Googleplay và Appstore (ASO)

• Tư duy về phân tích dữ liệu và tính logic.

• Tiếng Anh có thể sử dụng trong công việc.

• Trên 1 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực digital marketing trong mảng mobile app.

• Có kinh nghiệm làm việc với dữ liệu và phân tích hành vi người dùng.

• Có khả năng quản lý và xử lý nhiều chiến dịch cùng một lúc.

Tại EZTech & CDT Games Studio Thì Được Hưởng Những Gì

- Mức lương 15M - 30M

- Thử việc 100% lương

- Làm việc từ T2 – T6 (8h30 đến 17h30), nghỉ T7, CN và các ngày lễ tết theo quy định của nhà nước

- Được thưởng lễ tết

- Phụ cấp cơm trưa và gửi xe

- Được đóng BHXH, BHYT, BHTN theo quy định của nhà nước

- Luôn sẵn sàng hoa quả và snack cho bạn trong thời gian làm việc

- Làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, năng động, thân thiện

Cách Thức Ứng Tuyển Tại EZTech & CDT Games Studio

