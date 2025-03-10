Tuyển Nhân viên Marketing CÔNG TY TNHH NVA MEDIA làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 2 - 3 Triệu

Mức lương 2 - 3 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Thực tập sinh

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - Vinhome Grandpark,Hồ Chí Minh

Mô Tả Công Việc Nhân viên Marketing Với Mức Lương 2 - 3 Triệu

Sử dụng phần mềm Photoshop, AI để thiết kế hình ảnh sản phẩm. ( Sẽ được đào tạo )

Sử dụng Canva, Premie để chỉnh sửa tạo Clip chạy quảng cáo. ( Sẽ được đào tạo )

Hỗ trợ tìm hiểu thị trường phát triển sản phẩm.

Với Mức Lương 2 - 3 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Là sinh viên đang tìm kiếm công việc thực tập, có thể làm fulltime hoặc có kĩ năng photoshop.

Có tiếng anh cơ bản.

Hiểu biết về văn hóa châu âu là lợi thế.

Tại CÔNG TY TNHH NVA MEDIA Thì Được Hưởng Những Gì

Lương fulltime 100.000 Đ/ngày. (trả theo tuần hoặc tháng đều được).

Đóng dấu xác nhận thực tập tại công ty. (ít nhất 2 tháng hoạt động tại công ty hoặc 40 ngày làm việc fulltime ).

Có thể cân nhắc đưa lên nhân viên chính thức nếu bạn có mong muốn.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH NVA MEDIA

