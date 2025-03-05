Tuyển Nhân viên Marketing CÔNG TY TNHH DIGIMARK CONSULTANT AK làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 2 - 4 Triệu

Mức lương 2 - 4 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Thực tập sinh

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - 82 Đường số 15, phường An Phú, Thủ Đức,Hồ Chí Minh, Quận Thủ Đức

Mô Tả Công Việc Nhân viên Marketing

Hỗ trợ lập kế hoạch và triển khai các chiến dịch marketing.

Sáng tạo nội dung cho Facebook, Instagram, Website, TikTok...

Chỉnh sửa hình ảnh, video cơ bản bằng Canva, Capcut.

Theo dõi hiệu quả chiến dịch và báo cáo tiến độ.

Hỗ trợ team trong các hoạt động marketing khác theo yêu cầu.

Yêu Cầu Công Việc

Sử dụng thành thạo Canva, Capcut.

Có khả năng viết content cơ bản và lập kế hoạch.

Chủ động, có tinh thần trách nhiệm và làm việc nhóm tốt.

Tiếng Anh cơ bản (đọc hiểu, giao tiếp đơn giản).

Năng động, nhanh nhẹn, ham học hỏi.

Gửi kèm portfolio (nếu có).

Tại CÔNG TY TNHH DIGIMARK CONSULTANT AK Thì Được Hưởng Những Gì

Làm việc trong môi trường trẻ trung, chuyên nghiệp.

Học hỏi từ đội ngũ giàu kinh nghiệm, nâng cao kỹ năng thực tế.

Cơ hội trở thành nhân viên chính thức sau thực tập.

Hỗ trợ linh hoạt thời gian nếu đang đi học (đảm bảo hoàn thành công việc đúng hạn).

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH DIGIMARK CONSULTANT AK

