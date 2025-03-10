Tuyển Nhân viên Marketing CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN FINTOP làm việc tại Hà Nội thu nhập 2 - 8 Triệu

Mức lương 2 - 8 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Thực tập sinh

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 65 Ô Chợ Dừa, P. Ô Chợ Dừa,Hà Nội, Quận Đống Đa

Mô Tả Công Việc Nhân viên Marketing Với Mức Lương 2 - 8 Triệu

Tìm kiếm, phát triển và mở rông tệp khách hàng qua các nền tảng Tele-Marketing, mạng xã hội Youtube/TikTok/FaceBook/FireAnt,... thu hút quan tâm đến Dữ liệu FINTOP DATA, các thông tin về Cổ phiếu/Chứng khoán, dữ liệu Ngành/DN, Kinh tế đầu tư Việt Nam.

Làm Content Marketing (bài viết/video) về các dữ liệu của FINTOP DATA, thu hút khách hàng (nhà đầu tư) sử dụng sản phẩm, dịch vụ dữ liệu đầu tư của FINTOP.

Xây dựng chiến lược Marketing dựa trên các sản phẩm dữ liệu, thông tin của FINTOP để triển khai kế hoạch thực hiện; tối ưu hóa quy trình Marketing; báo cáo hiệu quả/kết quả định kỳ.

Với Mức Lương 2 - 8 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Ứng viên đã tốt nghiệp hoặc đang theo học (năm 3, 4) các chuyên ngành về Kinh tế, Kinh doanh, Sales & Marketing, Social Media và Truyền thông hoặc có kinh nghiệm (kiến thức, kỹ năng) về Sales & Marketing, phát triển kinh doanh.

Yêu thích, đam mê kinh doanh và Marketing. Có hiểu biết và yêu thích các sản phẩm dịch vụ về Tài chính – Đầu tư, các báo cáo, phân tích, DATA (dữ liệu) Kinh tế, Tài chính, Đầu tư là một lợi thế.

Năng động, sáng tạo, có khả năng lên ý tưởng, phát triển nội dung (CONTENT: bài viết, video, hình ảnh...), xây dựng chiến lược Sales, Marketing, phát triển khách hàng trên các kênh, trang mạng xã hội.

Nhiệt huyết, chủ động, chuyên nghiệp trong công việc, chăm chỉ, kiên trì, cầu tiến. Có kỹ năng teamwork, tư duy tốt trong phát triển kinh doanh.

Tại CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN FINTOP Thì Được Hưởng Những Gì

Làm việc trong một môi trường trẻ, năng động, sáng tạo; cơ hội thăng tiến, phát triển lâu dài lên vị trí chuyên nghiệp, trưởng nhóm, quản lý (TPKD) tại FINTOP và có cơ hội hợp tác, làm việc với các Đối tác của FINTOP (Công ty Chứng khoán, các Định chế Tài chính).

Thu nhập: Lương cứng/phụ cấp + Thưởng HQCV (80% Doanh thu HH). Chuyên viên hưởng đầy đủ chính sách bảo hiểm xã hội, phúc lợi đầy đủ, thu nhập trên 20tr. Thực tập sinh học việc tốt sẽ được ký hợp đồng thực tập hưởng lương, thu nhập từ 2-8tr.

Được đào tạo nâng cao năng lực chuyên môn, kỹ năng Sales & Marketing trong kinh doanh.

Giao lưu, học hỏi, tham dự đào tạo cùng với với các Chuyên gia (Master) kinh nghiệm chuyên sâu về Kinh doanh, Marketing, Branding (phát triển thương hiệu).

Cấp dấu thực tập; truy cập miễn phí vào kho dữ liệu, tài liệu, các khóa học đầu tư, kinh doanh của FINTOP.

Tham gia các sự kiện, Teambuilding và du lịch cùng Team.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN FINTOP

