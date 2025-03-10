Tuyển Nhân viên Marketing Hộ Kinh Doanh Nguyễn Trung Định làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 30 Triệu

Mức lương 20 - 30 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - 12TT02 khu đô thị Hàm Nghi , Mỹ Đình 2 , Nam từ liêm , Hà Nội, Quận Nam Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Nhân viên Marketing Với Mức Lương 20 - 30 Triệu

Nhận mục tiêu ngân sách quảng cáo, đối tượng khách hàng, số lượng data cần tiếp cận, tỉ lệ chuyển đổi và các chỉ số KPI khác theo tháng/tuần từ Trưởng phòng Marketing.

Triển khai các chiến dịch quảng cáo Facebook cho từng sản phẩm được giao, đảm bảo tối ưu chi phí và đạt hiệu quả cao nhất.

Thiết lập, quản lý và tối ưu hóa các chiến dịch quảng cáo Facebook, đảm bảo đạt được các chỉ tiêu chuyển đổi và hiệu suất đề ra.

Theo dõi hiệu quả các chiến dịch quảng cáo thường xuyên, phát hiện kịp thời các vấn đề để cải thiện và đề xuất phương án tối ưu. Đảm bảo đạt mục tiêu đúng hạn.

chuẩn bị nội dung, thiết lập chiến dịch quảng cáo, đo lường hiệu quả để tối ưu hóa chiến dịch.

báo cáo hiệu quả quảng cáo định kỳ (hàng ngày/tuần/tháng), giúp đánh giá hiệu quả công việc và đề xuất các cải thiện cần thiết.

Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Trưởng phòng Marketing để hỗ trợ đạt mục tiêu chung của phòng.

Với Mức Lương 20 - 30 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Độ tuổi: Từ 18 đến 40

- Ngoại hình: Không yêu cầu đặc biệt

- Sức khỏe: Tốt

2-Trình độ ngoại ngữ / tin học

- Trình độ ngoại ngữ: Không yêu cầu

- Trình độ tin học: Không Yêu Cầu

3- Số năm kinh nghiệm làm việc Tối thiểu 03 tháng làm việc tại vị trí Quảng Cáo Facebook.

4-Yêu cầu chuyên môn công việc

- Có khả năng tiếp nhận mục tiêu từ cấp trên và triển khai các kế hoạch quảng cáo để đạt hiệu quả và mục tiêu của cấp trên.

- Thành thạo trong việc thiết lập, giám sát và tối ưu hóa các chiến dịch quảng cáo Facebook.

- Có kinh nghiệm phân tích dữ liệu, đo lường hiệu quả chiến dịch và lập báo cáo kết quả quảng cáo.

- Hiểu rõ khách hàng và đặc điểm sản phẩm để xây dựng nội dung quảng cáo phù hợp.

- Có kiến thức cơ bản về content, edit video quảng cáo và phối hợp hiệu quả với các bộ phận liên quan để tối ưu hiệu quả chiến dịch.

- Biết cách phối hợp với các bộ phận khác như Marketing, Sales, và Chăm sóc khách hàng để đảm bảo hiệu quả chuyển đổi.

- Có khả năng sáng tạo nội dung và đề xuất ý tưởng mới để tăng hiệu quả quảng cáo trên nền tảng Facebook.

- Chủ động cập nhật kiến thức mới về quảng cáo Facebook và các xu hướng thị trường để nâng cao hiệu suất làm việc.

Tại Hộ Kinh Doanh Nguyễn Trung Định Thì Được Hưởng Những Gì

- Được hưởng đầy đủ các chế độ theo quy định của pháp luật (BHYT, BHXH, BHTN) và các chế độ phúc lợi theo nội quy, quy chế của Công ty (tham quan, nghỉ mát, lương thưởng, nghỉ Tết lễ,...)

- Được hưởng đầy đủ các chế độ thăm hỏi sức khỏe cho bản thân và gia đình theo chính sách đãi ngộ của Công ty

- Được làm việc trong môi trường chuyên nghiệp và thân thiện, có nhiều cơ hội thăng tiến và phát triển nghề nghiệp.

- Thu nhập:

Công thức tính lương = Lương cứng + Lương KPI + Lương chiết khấu

Thu nhập : 20,000,000 – 30,000,000

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Hộ Kinh Doanh Nguyễn Trung Định

